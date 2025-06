Astrologia

5 práticas da Lei da Atração para atrair um amor

Veja como cocriar um relacionamento saudável e cheio de afeto ao alinhar mente, coração e vibração

Publicado em 10 de junho de 2025 às 12:04

A Lei da Atração é uma ferramenta poderosa para atrair um amor Crédito: Imagem: KatyaErshova | Shutterstock

Em entrevista ao podcast PodDelas, a influenciadora Franciny Ehlke revelou que usou a Lei da Atração para conquistar um romance com um empresário bilionário, “manifestando” as características do parceiro ideal escrevendo em um caderno. “Tive certeza que era ele”, disse. Esse relato reforça o poder do pensamento positivo e da intenção direcionada. >

Segundo Nanda Silveira, especialista em esoterismo e Lei da Atração, é possível cocriar um relacionamento saudável e cheio de afeto ao alinhar mente, coração e vibração. “A Lei da Atração não é sobre forçar algo a acontecer, mas sobre se tornar magnética para aquilo que você deseja viver”, explica. >

A seguir, ela compartilha cinco práticas poderosas para quem quer manifestar um amor verdadeiro com leveza, intenção e autoconhecimento. Veja! >

1. Seja aquilo que você deseja atrair

Antes de buscar um parceiro(a) com determinadas qualidades, pergunte-se: “Eu já cultivo isso em mim?” Se você quer um amor leve, respeitoso e afetuoso, comece oferecendo isso a si. Tudo começa na relação que você tem consigo. >

>

2. Visualize como se já fosse real

A visualização criativa é uma ponte entre o desejo e a realidade. Dedique alguns minutos por dia para imaginar cenas do relacionamento dos seus sonhos . Como seria estar com essa pessoa? O que fariam juntos? Sinta como se já estivesse vivendo tudo isso. Seu cérebro e o universo respondem à sua vibração. >

Quando você se ama e se valoriza, passa a atrair pessoas que reconhecem a sua luz Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Cuide da sua energia e da sua autoestima

Autoestima não é vaidade — é energia. Quando você se ama e se valoriza, passa a atrair pessoas que reconhecem a sua luz. Relacionamentos saudáveis começam com limites bem definidos e com o entendimento do que você realmente merece viver. >

4. Agradeça como se já estivesse vivendo

Gratidão é uma das linguagens mais potentes do universo. Escreva frases como: “Sou grata(o) por viver um relacionamento leve, saudável e cheio de amor.” Essa prática simples reforça sua fé e sinaliza ao universo que você está pronto(a) para receber. >

5. Escreva uma carta mágica ou lista da sua pessoa ideal

Coloque no papel todas as características que deseja em um parceiro(a): físicas, emocionais, espirituais e até hábitos do dia a dia. Pode ser em forma de carta — como se você estivesse escrevendo para essa pessoa — ou uma lista bem específica. Isso ajuda a clarear sua intenção e alinhar sua energia com esse amor que você quer viver. >

Por Lucas Siciliano >