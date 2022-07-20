Quarta (20) tem especial de férias, pagode e karaokê; veja agenda

Música ao vivo
É O Clima Convida
Com É O Clima, Waguinho Santana e Dj JF. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Celim 360º
Com Andrinho, Samba Junior e Samba On. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para torcedores uniformizados (até 21h). Informações: (27) 99898-1912.
Encontro de Milhões
Com PH Dias e Carol & Priscila. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Choro na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Jongô
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada franca até 19h.
Para soltar a voz
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Especial
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. De segunda a sexta, as sessões de 08h até 14h, são reservadas para as escolas da região. As sessões de sábado e domingo acontecem às 16h e 18h, sendo abertas para comunidade, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na Av. do Meio, Balneário Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca. Até 24 de julho.
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina que reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e às 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6 (conveniado) e R$ 10 (inteira). Confira lista de filmes exibidos aqui.
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. A partir das 22h, no Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos nº 05, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Com Diana Do Sertão, Murillo Ramalho, Enok Virgulino E Marcelo, Mimoso, Trio Juazeiro e Dj Fabricio Bravim. Confira programação completa aqui!
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações Ferna Jazz e Orquestra Acadêmica do IFES, confira programação completa aqui. Entrada franca, com eventos começando às 17h30.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1 m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Planetário de Vitória
O planetário localizado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em Goiabeiras conta com programação especial para as férias de julho. O uso de máscaras é obrigatória além dos visitasntes terem que apresentar comprovante de vacinação. A sessões começam às 15h, de segunda a sexta-feira. Entrada franca.
Escola da Biologia e História
Espaço conta com maquetes do patrimônio histórico regional, artefatos arqueológicos, utensílios de pesca, artesanato doméstico, alimentos resinados, painéis, fotografias, animais taxidermizados e muito mais. Com visitas guiadas às 8h e 13h e oficina de cartão postal às 10h30 e 15h30. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Nº 790, Mário Cypreste (na entrada do Sambão do Povo). Entrada franca.
Escola de Física
Local busca ensinar física de maneira divertida e lúdica. Com sessões das 8h às 9h e das 13h30 às 14h30, além da oficina disco derrapante e diversos experimentos científicos. Endereço: Avenida Padre José de Anchieta, Parque Moscoso, Centro, Vitória. Entrada franca.
Escola de Inovação
Um espaço dedicado à cultura maker, à robótica, por meio da resolução de problemas do dia a dia, buscando soluções e novos caminhos usando como ferramenta a tecnologia. De terça-feira (19) até a sexta-feira (22), serão duas salas com oficinas em três horários pela manhã, às 8h, 9h e 10h, e outros três horários à tarde, 13h, 14h e 15h. Na sala 1, a programação é impressão 3D e robótica. Na sala 2, cubo mágico. No sábado, também haverá atividades, mas apenas pelo turno da manhã. Endereço; Rua Padre José de Anchieta, s/n, Parque Moscoso.
Praça da Ciência
Com 16 equipamentos científicos envolvendo a Física, Matemática e Educação Ambiental que proporcionam a interação com o público. De terça a sexta-feira, das 8h às 12 h e das 13h às 17h. Sábado e domingo, das 8h às 12h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia).
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU). UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.