Prainha Vive, show da MUG e Regional da Nair para curtir no domingo (9) no ES

Pré-carnaval
Movimento Prainha Vive
O que é? Pré-carnaval com Bloco Balança Penha, apresentação da MUG, roda de samba com Clube do Samba e forrozinho pé de serra com Felipe Peó. Horário: a partir das 12h. Data: 9 de fevereiro. Endereço: no estacionamento do Parque da Prainha. Gratuito.
Show de Verão da MUG
O que é? Show da escola de samba MUG junto com Samba Crioulo. Atrações: Grupo Samba Crioulo, Thiago Brito e Ricardinho da MUG, Layla Bastos, Passistas, Bateria Pura Ousadia, Baianas, Velha Guarda, Casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaques, Musas e Musos e DJ Pato. Ingresso: R$ 10. Horário: a partir das 19h. Local: quadra da Mocidade Unida da Glória (Rua Mourisco, Glória, Vila Velha).
Especial
Ilha do Rock
O que? O Ilha do Rock, um dos festivais mais aguardados do ano, retorna ao Shopping Vitória no estacionamento externo. Atrações (domingo): Lema (Especial Raul) às 17h, Casaca às 20h. Data: nos dias 6 a 9 e 13 a 16 de fevereiro. Horário: Sexta: 17h às 22h. Sábados e domingos: 12h às 22h. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Batalha do NB
O que é? A Batalha do NB, como é chamada a batalha de rimas desenvolvida por adolescentes e jovens moradores do bairro Nova Bethânia, em Viana, realiza a partir deste domingo (09/02) uma série de oito seletivas para escolher os MCs (mestre-de-cerimônias) que irão garantir vaga para a final do evento “Batalha do NB – 5 anos”. Horário: 19h. Local: Praça de Nova Bethânia. Rua Santa Maria, Nova Bethânia, Viana.
Confessionário do BBB 25
O que é? Aberta ao público, a ação permitirá que os visitantes tirem fotos e se imaginem dentro do universo do BBB. Data: de 8 de fevereiro a 22 de abril. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 22h. Local: 2º Piso, ao lado da loja In Play. Entrada: gratuita.
Shows
Mini festival Belial Fest & Cissapalooza
O que é? Mini festival Belial Fest & Cissapalooza. Horário: 16h. Ingressos: a partir de R$60 pelo site Sympla. Local: Correria Music Bar, Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
Festas e baladas
Calango no Congo
O que é? Os admiradores da música regional terão a oportunidade de ouvir todo o repertório do Calango no Congo. Horário: 16H. Entrada: gratuita. Local: Bar do Pantera. Endereço: Rua Coronel Olímpio Cunha, 7, Campo Grande, Cariacica.
Deixa em off
O que é? Pagode com Frazão, no Gordinho Praia do Canto. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 22h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Festa dos Residentes
O que é? Encerramento das comemorações de 1 ano do Brizz, com DJ Zappie, DJ ReLima, DJ Camarão, DJ Maholic e DJ Bruno Matias. Horário: a partir das 16h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Seu Joaquim Bar e Restaurante:
O que é? Pagode com LeqSamba, Nesse Clima, Belúcio, DJ Leandro Netto e transmissão de Cruzeiro X Atlético-MG (16h). Entrada gratuita com nome na lista, das 15h às 17h, e R$ 30, das 17h às 18h30. Funcionamento: das 11h à 0h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
O que é? Festa de pagode no Repique Samba Lounge, com Glauco, Lleon, Lécio Soares, Suelen Nascimento. Horário: 17h. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Pagode do JJ
O que é? Aniversário de 3 anos do Pagode do JJ, Correria Music Bar. Atrações: Leq Samba, Frenessy, Samba On, D'Moleque, Nesse Clim, DJ Gustavo o Brabo, DJ Fabrini, DJ uri e DJ Kinho. Horário: 22h. Ingressos: R$ 30 (homens) e mulheres têm entrada gratuita. Open bar de 22h a 00h. Endereço: Avenida Estudante Jose Julio de Souza, s/n, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
MPB
O que é? MPB com Alry e Gabrile Ferreira, na A Oca. Horário: 12h. Couvert: R$ 15. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Beatles na Calçada
O que é? Apresentação ao vivo com Beatclub no Pub 426. Horário: a partir das 17h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Festival Mangue Fuzz
O que é? Apresentação ao vivo com Vitu e Moreati, Ronnie Silveira , Bad Feels Club, no Pub 426. Horário: a partir das 20h. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Corta-Jaca
O que é? Música ao vivo com Corta-Jaca e recreação infantil com teatro, no Brizz . Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Épico Beach Bar
O que é? Apresentação ao vivo de Mahat e Gabz. Horário: 14h. Funcionamento: das 10h às 20h. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Ilha do Boi, Vitória.
Circo
Circo Portugal
O que é? Após 25 anos, o Circo Portugal está de volta! Atrações inéditas e uma superestrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Horário: 20h. Programação: Terça a sexta: 20h. Sábados: 15h, 17h30 e 20h. Domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h. Valores: a partir de R$ 30. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Teatro
Tarde Encantada
O que é? Espetáculo Sítio do Picapau Amarelo. Sinopse: Numa tarde cheia de magia no Sítio do Picapau Amarelo, Narizinho, Emília e Pedrinho vivem aventuras incríveis. Com a ajuda do Visconde de Sabugosa, eles enfrentam desafios e aprendem que a imaginação não tem limites. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
O que é? Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: todos os dias, até 10/02. Horário: Segunda a quinta: 14h às 20h; Sexta e sábado: 13h às 22h; Domingo: 13h às 21h. Entrada: evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro). Local: Shopping Mestre Álvaro.
Arte Naif
O que é? Exposição de Arte Naif de Erminda Breda. Horário: A partir das 18h30. Data: até 29 de março de 2025. Local: Pousada VilaZinha - Rua 23 de Maio, 120, Prainha, Vila Velha.
Espaço Residência MAR
O que é? Edição Zero inaugura as atividades do Espaço Residência MAR, espaço integrado à natureza voltado para a difusão, troca, experimentação e vivência entre os participantes e convidados. Horário: 15h. Local: Espaço Residência MAR. Endereço: Rua Ocidente, 205, Praia de Manguinhos, Serra.
Diversão
Casa Pig e Park Aranha
O que é? Parque infantil com tobogã inflável, camas elásticas, escorregadores, torre elástica, kid play e piscina de bolinhas. Data: até 23/02. Valor: a partir de R$ 40 por 25 minutos. Horário: seg a sáb: 10h às 22h; Domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
O que é? Recreação infantil com oficina de ímãs de boneca; histórias do jardim; futebol de tecido; pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
O que é? Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
O que é? Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chão é Lava
O que é? Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 2 de março. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: Shopping Moxuara, piso L2, Cariacica.
Circuito Galinha Pintadinha
O que é? Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 21h. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
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