Péricles, Fresno e encontro na Novo Império agitam o sábado (7) no ES

Shows
Novo Império recebe Jucutuquara e Boa Vista
Com apresentações das escolas de samba Novo Império, Jucutuquara e Boa Vista, e Dj Salomão, a partir das 19h. Na Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio - Caratoíra, Vitória. Entrada: entrada colaborativa R$ 10.
Pagode do Pericão
Com Péricles, Dudu Nobre e Revelação, a partir das 17h, na Área Verde do Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 120 (meia) e R$ 220 (inteira), à venda no site da Ticket360.
Fresno in Sunset
Com Banda Fresno, a partir das 17h, no Oásis Beach Club. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 120 (área vip/meia), R$ 180 (front stage/meia) e R$ 140 (camarote/meia), à venda no site da Zigtickets.
26º Expo Vargem Alta
De 6 a 8 de dezembro, no Parque de Exposições Lair Alvarenga, em Vargem Alta, a partir das 17h, e terá rodeio e shows de Alan e Sansão, Augusto e Atílio e Humberto & Ronaldo. Entrada gratuita.
Stand-up comedy e teatro
Rogério Morgado
Conhecido por suas imitações e participação no programa Pânico da Jovem Pan, Rogéria vai abordar temas como cotidiano, período da quarentena e histórias marcantes de sua vida. No Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória. Horário (início): 21h. Ingressos: cadeira a partir de R$ 20 (meia), á venda no site da Blueticket. Classificação: 18 anos.
Especial
O Samba que Eu Quero Ver
Com shows de o Bloco de Fanfarra, Lobos do Samba, Sombrinha e Samba de Quintal, a partir das 15h, na Tenda Samba, em frente à Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Gratuito.
Sarau Café Literário - Prosa e Verso
Escritores capixabas realizarão na cafeteria da galeria-store VilaZinha Espaço Artes, o Sarau Café Literário - Prosa e Verso, sob a liderança da escritora Advanir Rosa, com música ao vivo, leitura e declamações de poesias e poemas, microfone aberto e venda de livros com a presença dos autores. Na Pousada VilaZinha, rua 23 de maio 120, Prainha, Vila Velha. Gratuito.
Lançamento Bloco SambaJu
Bloco de Juana Zanchetta, a partir das 18h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória.
Cena Musical: Sandrera
Lançamento do Álbum "Quase Hippie". Com oito faixas autorais, no estilo folk rock. Ingressos a partir de R$ 10. Horário: 20h. Local: Sesc Glória - Teatro Virgínia Tamanini. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro.
Sesc Grandes Espetáculos: Palestra com Bráulio Bessa
O poeta e escritor Bráulio Bessa ancora o relato de sua própria linha do tempo para falar sobre determinação, superação e otimismo. A palestra se chama "A poesia que transforma". Fala sobre sonhos, propósitos e ressignificação desses sonhos, de forma leve e divertida. Ingressos a partir de R$ 50. Horário: 20h Local: Sesc Glória - Teatro Glória.
5º Festival de Música Jazz Marien Calixte
A partir das 17h, com Quarteto Luccas Martins, Duo Finlândia, Bixiga 70 e Malê Dixieland. 7 e 8 de dezembro, no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla.
2º Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus
No sábado, a partir das 16h, com show com Maghaly Rocha, Aula-show com o chef Harum Katharian, Show com Diogo Rodrigues e aula-show com o chef Hugo Grassi. De 6 a 8 de dezembro, no Parador Internacional Guriri. Av. Esbertalina Barbosa Damiani, Guriri, São Mateus. Entrada gratuita.
Natal de Encantos
Inauguração do Natal de Encantos, na Praça do Papa, em Vitória. O espaço, será transformado em um parque temático de Natal, e contará com apresentação da Família Lima. Abertura às 18h com a Banda da Guarda Municipal; Banda Fanfarra às 19h30; Show da Família Lima às 20h.
Festas e baladas
House Boutique - Garden
Com Dashdot, Marcelo Fiorela, Bruno Matias e Brenda Vieira, a partir das 22h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Sabor Caju
Com Karolla, Gegeo, Asiat, Luke, Cris e Jexxca, a partir das 22h, na Selva. Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Zigtickets.
Desce pra Vix "Edição Dingo Bell"
Com DJ Lafon, Gabriel Pratti, DJ Japa, Grupo Primeira Classe e Grupo Nesse clima, a partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Somos das Antigas 3
Com Cidinho e Doce, MC Mascote, Menor do Chapa, MC Cacau e mais, a partir das 21h, no Embraza. Avenida Mário Gurgel, 260 - Alto Lage, Cariacica. Ingressos: R$ 50 (pista), R$ 70 (área vip) e R$ 90 (camarote/meia), à venda no site da Zigtickets.
Blu-ray
Com Raizer, Menário, Ysa e Ryka, a partir das 23h, no Bolt. Ingressos: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Put* Festa
Com Johnie Reis, Lunão, Donat e mais, no Fluente, a partir 16h. Entrada: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Sambar I Love
Com D'Bem com a Vida, Nesse Clima, no Gordinho Sambão, a partir das 18h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagolife e Leozinho, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 21h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Bubble Pop
Com HLadini, Emolaila e mais. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Música ao vivo
Brasilidades
Com Tamiris Casotto, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Eliahu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Rock
Com Duets, no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Projeto Karaokê no Mercado
Horário: 18h às 0h. Local: Novo Mercado da Capixaba, Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória. Atrações: DJ e Karaokê. Ingressos: Antecipados R$ 10; por hora R$ 20. Vendas no site da onticket. Classificação etária: 18 anos.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Som no Praia
Show ao vivo com Ciça Chadô. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Circo do Noel
Apresentação circense de Contorcionismo, Handstand, Monociclo. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Oficina de rena de Natal. Horário: 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha.
Cantata – Maestro Sandro
Horário: 19h. Local: No corredor do Piso L3 do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Exposições
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
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