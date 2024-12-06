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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Mônica Salgado lança "A Vida que não Postamos" em Vitória

Publicado em
06 dez 2024 às 03:00
Kaiky Plaster, Mônica Salgado e Renata Cani
Kaiky Plaster, Mônica Salgado e Renata Cani: noite de autógrafos de "A Vida que não Postamos", no Le Buffet Lounge Crédito: Vitor Machado

EXPOSIÇÃO

A diretora do Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim, com a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso
A diretora do Instituto Cultural Vale, Luciana Gondim, com a diretora do Museu Vale, Claudia Afonso: na abertura da exposição do Museu Vale "Transitar o Tempo", na Casa Porto das Artes Plásticas Crédito: Rodrigo Gavini

Lançamento do LIDE ES

João Doria, empresário e co-chairman do LIDE, desembarca em Vitória nesta terça-feira (10) para participar do evento de lançamento do LIDE Espírito Santo, que será realizado no Palácio Anchieta com a presença do governador Renato Casagrande, autoridades e empresários capixabas. Fundado no Brasil em 2003, o LIDE é uma rede empresarial internacional que conecta CEOs em todas as regiões do país e está presente nos cinco continentes. No ES, o grupo será presidido por Thiago Santos.

Em Sampa

Os professores Donald Sbrocco, John Davies, Tatiana Cunha e Lorena Croce, dos programas Middle e High School do Centro Educacional Leonardo da Vinci, participam na próxima semana, de 10 a 12, da Convenção Anual da Mizzou (University of Missouri) em São Paulo. O tema deste ano é “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas na Era da IA”. De acordo com Lorena, que coordena os programas internacionais da escola, o encontro anual promove a atualização e integração das equipes que atuam em todo o país, proporcionando também ricas trocas de experiências educacionais.

Acelera Mulheres

Na próxima quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o evento “Mulheres que Empreendem | Acelera Mulheres” reunirá empreendedoras e líderes capixabas de diversas áreas para uma experiência de aprendizado e troca, com foco no fortalecimento de negócios femininos. Promovido pelo Bandes e pela mentora de carreira Ana Paula França, a programação abordará temas como planejamento estratégico, gestão financeira e inteligência emocional, conectando o empreendedorismo feminino às práticas de sustentabilidade e inovação.

Jazz

Sábado e domingo tem Marien Calixte Jazz Music Festival e domingo é dia das MaMoKas subirem no palco do Parque Casa do Governador. O trio é a primeira banda brasileira de pop instrumental formada só por mulheres. Mari Jacintho, tecladista com 20 anos de carreira, marcou presença em eventos como Rock in Rio e Lollapalooza e colabora com artistas como Anavitória e Gilberto Gil; Mônica Agena é uma das maiores guitarristas do Brasil e participou do "Acústico Natiruts", indicado ao Grammy Latino; e Ana Karina Sebastião é vencedora de dois Latin Grammy e a 1ª mulher a ter uma linha de baixo signature no Brasil, Tagima Black Gold.

CULTURA

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