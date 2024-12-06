Mônica Salgado lança "A Vida que não Postamos" em Vitória

Sábado e domingo tem Marien Calixte Jazz Music Festival e domingo é dia das MaMoKas subirem no palco do Parque Casa do Governador. O trio é a primeira banda brasileira de pop instrumental formada só por mulheres. Mari Jacintho, tecladista com 20 anos de carreira, marcou presença em eventos como Rock in Rio e Lollapalooza e colabora com artistas como Anavitória e Gilberto Gil; Mônica Agena é uma das maiores guitarristas do Brasil e participou do "Acústico Natiruts", indicado ao Grammy Latino; e Ana Karina Sebastião é vencedora de dois Latin Grammy e a 1ª mulher a ter uma linha de baixo signature no Brasil, Tagima Black Gold.