Mônica Salgado lança "A Vida que não Postamos" em Vitória

Os professores Donald Sbrocco, John Davies, Tatiana Cunha e Lorena Croce, dos programas Middle e High School do Centro Educacional Leonardo da Vinci, participam na próxima semana, de 10 a 12, da Convenção Anual da Mizzou (University of Missouri) em São Paulo. O tema deste ano é “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas na Era da IA”. De acordo com Lorena, que coordena os programas internacionais da escola, o encontro anual promove a atualização e integração das equipes que atuam em todo o país, proporcionando também ricas trocas de experiências educacionais.