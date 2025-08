Agenda

Peça "Ficções" com Vera Holtz e Festa do Morango agitam a sexta (1) no ES

E não para por aí! O dia ainda conta com Festival de Cinema de Santa Teresa, pagode no Mãe Joana e cineclube no Centro

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 06:00

Especial Feira de Cerâmica e Decoração A arte cerâmica e a riqueza do fazer artesanal capixaba estarão em evidência na 3ª Feira de Cerâmica e Decoração do Espírito Santo, que acontece entre 31 de julho e 2 de agosto no Centro de Celebrações da Primeira Igreja Batista de Vitória, em Jardim Camburi. Data: 31 de julho a 2 de agosto. Local: Centro de Celebrações da Primeira Igreja Batista de Vitória. Endereço: Avenida José Maria Vivácqua Santos, Av. Norte Sul, 720, Jardim Camburi, Vitória.



Festa do Morango de Pedra Azul Tortas gigantes, comidas típicas, feira de artesanato, apresentações culturais e muita música com artistas regionais fazem parte da programação. Data: de sexta (1) a domingo (3). Horário: a partir das 18h (sexta), às 10h (sábado) e às 9h (domingo). Ingressos: sexta-feira - 1kg de alimento não perecível; sábado/dia - R$ 20 (inteira); sábado/noite - R$ 60 (inteira); domingo - R$ 30 (inteira), à venda no site Tiketo. Local: no Centro de Eventos Pedra Azul (Morangão), às margens da BR-262, em Pedra Azul, Domingos Martins.



8º Festival de Cinema de Santa Teresa Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, a cidade se transformará em um verdadeiro palco multicultural, transbordando com exibições de filmes, debates, shows, muita música, manifestações culturais e, claro, as aguardadas mostras de curtas-metragens. Programação: a partir das 9h, itinerário completo no @fectafestivaldecinema. Local: Quadra Poliesportiva, ao lado da Setur de Santa Teresa.



Festas e baladas Plano B Brasilidades e Grooves. Entrada: gratuita até 22h30. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.



Pagode do Andin Atrações: Andin Soares, Gustavo Venturini e Pedala Samba. Horário: 19h. Local: Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi. Valor: entrada gratuita até às 21h.



Universo Reciclado A banda Universo Reciclado, reconhecida por suas mensagens de conscientização ambiental e social, celebra duas décadas de trajetória musical com dois shows nesse final de semana. Na sexta-feira a festa acontece no Garage Pub, em Laranjeiras, na Serra; e no sábado (2), o som aquece a cidade de Santa Teresa, no Red Rock Pub. Entrada: R$ 20. Horário: 21h. Local: Garage Pub. Endereço: Rua Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra.



Eufórika Com Kpop, Pop e Alt Pop, no Bolt. Horário: a partir das 23h. Ingressos: R$ 25. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Sapatroas Com Karolla, Prikilinha, Larux, Brunic e Tirza, no Fluente. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 30. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo Especial Gilsons e os Garotin Especial Gilsons e os Garotin com MPB, Soul Music, R&B e Pop. Horário: a partir das 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 20.



Duets Com a banda Duets. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Não há cobrança de couvert.



Samba da Helen Samba de raiz, na Casa de Bamba. Horário: 18h (casa abre), 20h (show). Couvert: não informado. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

MPB na Curva Luiza Dutra canta MPB, no Clericot Café. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória.



Teatro Ficções Em cena, Vera se desdobra em diferentes personagens – alguns retirados da obra de Harari, outros criados especialmente para o espetáculo. Em meio a improvisos, músicas e interações com o público, a atriz também “conversa” com o próprio autor, reflete sobre a natureza humana e questiona o poder das ficções que moldam a sociedade: deuses, dinheiro, nações, identidade. Data: 1 e 2 de agosto, às 20h e 3 de agosto, às 18h. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia-entrada, 1º lote), pelo site Le Billet. Local: Teatro Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.



Cinema Cineclube Veias Abertas Exibição de filmes latino-americanos seguida de debate com o público e convidados especiais. Data: De 29 de julho a 1º de agosto. Horário: 19h. Local de exibição: Árvore Casa das Artes. Endereço: Rua Padre Nóbrega, 193, Centro de Vitória.



Exposições A Paixão Mora no Mistério Com curadoria de Clara Sampaio, a mostra reúne a produção recente da artista, um mergulho em seu universo pictórico intenso e onírico, que transita entre pintura, colagem e instalação sonora. Visitação: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.



Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa A exposição “Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa” traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. A mostra inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Quebra-mapa: Dimensões do Recomeço Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180 - loja 9 - Praia do Suá, Vitória.



Um Outro Olhar Dez mulheres com baixa visão são as fotógrafas participantes da exposição “Um Outro Olhar”, que estará aberta ao público de quinta (31) a sábado (2). Data: de 31 de julho, quinta-feira, a 2 de agosto, sábado. Horário: das 16h às 21h. Local: Ponto de Cultura SOCA Brasil - Espaço Contêiner. Endereço: Rua Vinte e Quatro, 255, Santa Mônica Popular, Vila Velha.



Diversão WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.



Vila Parque Boliche Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.



Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).



Happy On Ice Patinação Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1.



Parque do Unicórnio Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.



Arena Space Tron Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.



