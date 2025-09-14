Parque Aberto, Degusta Beer e Encontro de Gigantes para agitar domingão no ES

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00
Com show da cantora capixaba Gavi, feira de empreendedores locais e praça de alimentação. Horário: a partir das 8h, com show às 12h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no site do local.
Unidos de Jucutuquara recebe Mocidade Unida da Glória. Horário: 18h. Local: Clube Anchieta. Endereço: Rua José Cassiano dos Santos, 135 - Fradinhos, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20, pelo onticket.
Opções gastronômicas e de cervejarias, além de shows de Versão Pirata e Samba Crioulo. Horário: das 15h às 0h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com Monique Rocha. Horário: das 12h às 16h. Local: A Oca. Endereço: R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Maycon Sarmento, Paulo Alexandre e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 22h.
Com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Bossa, choro e samba. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Show inédito do cantor, com repertório que inclui seus mais de 10 anos de carreira. Horário: 19h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, a venda no sympla.
Com Glauco e Samba DM. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Kinho, D'Moleque, Pagolife e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: R$ 30 homens / mulheres entram de graça.
Evento de inauguração da Praça Moxuara com show voz e violão, personagens infantis, oficinas, pintura de rosto e muito mais. Horário: a partir das 16h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.
Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. O espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.
Teatro Saltimbancos - a história de quatro animais, cada um com um evento único que se encontram em um circo. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplictaivo do shopping.
Teatro "Os três porquinhos". Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas de tiara de animais, contação de histórias, elefante colorido, Pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
