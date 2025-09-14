Editorias do Site
Parque Aberto, Degusta Beer e Encontro de Gigantes para agitar domingão no ES

Dia ainda tem Monique Rocha, André Prando, maycon Sarmento e muito mais

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08:00

Especial

  • Parque Cultural Casa do Governador

    Parque Aberto

    Com show da cantora capixaba Gavi, feira de empreendedores locais e praça de alimentação. Horário: a partir das 8h, com show às 12h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos no site do local.

  • Encontro de Gigantes

    Unidos de Jucutuquara recebe Mocidade Unida da Glória. Horário: 18h. Local: Clube Anchieta. Endereço: Rua José Cassiano dos Santos, 135 - Fradinhos, Vitória. Entrada: a partir de R$ 20, pelo onticket.

  • Degusta Beer

    Opções gastronômicas e de cervejarias, além de shows de Versão Pirata e Samba Crioulo. Horário: das 15h às 0h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Música ao vivo

  • Com "Sou Negro", Monique Rocha debate a luta contra o racismo

    Samba na Oca

    Com Monique Rocha. Horário: das 12h às 16h. Local: A Oca. Endereço: R. do Rosário, 114 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Cantor Maycon Sarmento/ Balada do Maycon

    Deixa em off

    Com Frazão, Maycon Sarmento, Paulo Alexandre e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 22h. 

  • Beatles na Calçada

    Com Beat Club. Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Corta Jaca

    Bossa, choro e samba. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • André Prando Acústico: Voz e coração

    Show inédito do cantor, com repertório que inclui seus mais de 10 anos de carreira. Horário: 19h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, a venda no sympla.

  • Glauco

    Cheers of The Samba

    Com Glauco e Samba DM. Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Pagode do Correria

    Com Kinho, D'Moleque, Pagolife e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: R$ 30 homens / mulheres entram de graça.

  • Inauguração da Praça Moxuara

    Evento de inauguração da Praça Moxuara com show voz e violão, personagens infantis, oficinas, pintura de rosto e muito mais. Horário: a partir das 16h. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral)

    A Lista

    Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. O espetáculo conta a história da mulher que se vê obrigada a conviver com uma vizinha mais jovem. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.

  • Tarde encantada

    Teatro Saltimbancos - a história de quatro animais, cada um com um evento único que se encontram em um circo. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo aplictaivo do shopping.

  • Diversão no Mestre

    Teatro "Os três porquinhos". Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, Piso L2. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita.

Exposição

  • Aves de Caetés

    A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Palácio Anchieta, em Vitória

    Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas de tiara de animais, contação de histórias, elefante colorido, Pula-pula e muito mais. Horário: das 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

