Olodum, Prainha Vive e Tunico da Vila neste sábado (06) no ES

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 06:00
Encontro que exalta a tradição, a cultura e a gastronomia do Espírito Santo, com a autêntica moqueca capixaba preparada na emblemática panela de barro. Com música ao vivo e aula show. Horário: a partir das 10h. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Entrada: gratuita.
O evento acontece em 12 bares do município. Preço fixo dos petiscos: R$ 49,90. Mais informações: @boteco_colatina.
Espetáculo inspirado na cantora Adele, com Stephanie Lii. Horário: a partir das 20h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 100, pelo blueticket.
Com shows de Ton Onliver e Heitor Costa. Horário: a partir das 20h. Local: Orla de Camburi, Avenida Dante Michelini (na altura da Adalberto Simão Nader). Entrada: gratuita.
Com shows de Old Brothers, grupo folclorístico, Barulio e Fernando da Viola, Tiago e Rodolfo e Jardel e Jeferson Passamani, além de torneio de bocha e oficina de pizza. Horário: a partir das 13h. Local: Centro de Araguaya, em Marechal Floriano. Entrada: gratuita.
Com gastronomia, atrações culturais, feira de empreendedores e shows de Pretto Nuñez e Maxuíba. Horário: a partir das 12h. Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra. Entrada: gratuita.
Com a participação de diversas cervejarias, opções gastronômicas e área kids. Shows de Royal Six, Duets e Sheep Parafina. Horário: 20h. Local: Estacionamento do Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita.
DJ Fabricio Bravim e Concurso de Quadrilhas no o Serraiá Supermercados BH. Horário: a partir das 17h50. Local: Praça Encontro das Águas, Jacaraípe. Entrada: gratuita.
Evento de churrasco com Anfrisio Banda, Saulo Simonassi e Jackson Lima, além de aulas-show. Horário: a partir das 16h. Local: Estacionamento do Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locaise música ao vivo. Horário: a partir das 17h. Local: na Praça de Itaúnas. Entrada: gratuita.
Olodum se apresenta no festival que reúne mais de 30 pratos e petiscos à base do marisco. Shows musicais de MPB, samba, pagode e axé music. Horário: a partir das 11h30. Local: Praça do Cais, Centro, Conceição da Barra. Entrada: gratuita.
Com gastronomia, artesanato e shows de MarWave, Polifonia e Timbamarley. Horário: a partir das 10h. Local: Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com DG do Brooklyn, DJ Lindão, ML da Vila, Gustavo o Brabo, Brenin, Thamy, DJ Fabrini, Dhiego Vianna e Chocolate sheik. Horário: a partir das 22h. Local: Matrix Shows. Endereço: R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo lebillet.
Etapa de audições do Concurso de Canto Natércia Lopes. Horário: a partir das 10h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo do cantor Douglas Lopes, que marca o lançamento de sua turnê. Horário: 22h. Local: Festival da Moqueca Capixaba – Castelhanos. Entrada: gratuita.
Funk, pop e latinidades com Bia Marques, do Rio de Janeiro. Horário: a partir das 22h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 25, pelo sympla.
Com Grupo 3 elementos. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Projeto Feijoada convida Tunico da Vila e DJ Bruno Matias. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingresso: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Show na beira da praia. Horário: a partir das 15h. Local: Barari Beach Bar. Endereço: R. Fernando Torres, 40, Praia de Santa Mônica, Guarapari. Entrada: gratuita.
Com Pink Flaming e Victor Ramos e Banda. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 25, pelo clubedoingresso.
Com Choppsamba. Horário: a partir das 18h. Local: Mãe Joana Botequim. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Quiosque Encontro da Ilha. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Leqsamba, Nesse Clima, Pagolife e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: free até às 23h.
Com a exibição do curta Barreira Verde. Horário: 19h. Local: Casa Thelema, em Praia Grande, Fundão. Entrada: gratuita.
Espetáculo do Grupo Anônimos. Horário: 19h30. Local: Teatro Virgínia Tamanini, 5º andar, Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Teatro Virgínia Tamanini, Centro de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 10, pelo lets eventos ou na bilheteria do local.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
