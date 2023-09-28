Oktoberfest e baladas agitam a quinta (28) no ES; confira agenda

Festivais
4° Festival Praia Gourmet
Com menus compostos de entrada, prato e sobremesa a um preço fixo promocional a partir de R$ 69,90, individual ou para duas pessoas, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Confira a matéria completa no site HZ.
Feira ArteSanto
Até 1 de outubro, acontece o evento que exalta a riqueza do artesanato capixaba e promove a cultura e tradição da região, onde diversos artesãos se reúnem para compartilhar suas incríveis criações. Na Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
2ª Oktoberfest de Domingos Martins
Até domingo (1), acontece o primeiro fim de semana do festival que irá contar com a cultura alemã por meio da culinária, das bebidas, danças e pela música. A programação começa às 18h. Entre os destaques estão os shows das bandas Os Germanos (20h) e Ubando (22h). No Espaço Refrigerantes Coroa – Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Música ao vivo
Samba
Com Thiago Costa e grupo. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Sertanejo
Com Bianca Védova. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
MPB
Com Onay. A partir das 20h, no Coco Bambu Vitória - Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. Couvert não informado.
Jazz na Curva
Com Victor Humberto. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Uma Noite de Rock Clássico
Com Junior Comper. A partir das 19h30, no Blackjack Bar - Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 6.
Projeto Ensaios
Com a dupla Chachachangos trazendo latinidades e clássicos do jazz. A partir das 19h30, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Quinta Show
Com Douglas Medeiros. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Baladas
Close de quinta
Com os DJs Melzinha, Bertine, 4lê e Paraguassu. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: Entrada liberada para os 50 primeiros, após R$ 20.
Noite do Perdido
Com DJ Rogerinho. A partir das 22h, na Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: Camarote, R$ 60, (inteira); Pista, R$ 20, (inteira), à venda no site Zig.tickets.
PagoFunk
Com os DJs JG, Martins, Bolote e Grupo Frenessy. A partir das 23h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Misturadin
Com Junto e Misturado, Samba Jr., Sambadm, D' Moleque e DJ Scoob. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 22h, após, R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista).
Quase Sexta
Com Rômulo Arantes, Ivan e Matheus, Pedro e Lucas. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Quin Tan Tan
Com Larissa Tantan. A partir das 20h, no Desemba Club - Av. Des. Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20.
Hites 426
Com o grupo Lordose Pra Leão fazendo um tributo ao cantor Zé Ramalho. A partir das 22h, no PUB 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita.
Espetáculo
Especial de Aniversário - 9 anos do Sesc Glória
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES). A partir das 20h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sescgloria.lets.events.
Cultura
CowParede
Até 15 de outubro, será realizado projeto CowParade contando com 62 esculturas de vacas, em tamanho real, feitas por artistas visuais capixabas ou residentes no Espírito Santo. Saiba por onde estão espalhadas as vaquinhas em Vitória e Vila Velha na matéria completa de HZ.
A cinemateca é Brasileira
Até 30 de setembro, Vila Velha recebe a mostra itinerante que conta com filmes que retratam os 120 anos do cinema. A programação começa a partir das 19h, com os filmes "Ilha das Flores" e "Central do Brasil". Na Pracinha da cultura de Ilha das Flores - Rua Paulo Portela, 16, Ilha das Flores, Vila Velha. Entrada gratuita.
Planeta Fantástico - La planète sauvage
Exibição do filme no Sesc Glória. A partir das 18h20 - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos no site Sescgloria.lets.events.
Arte da Palavra
O Sesc Glória recebe as escritoras Thaise Monteiro e Patrícia Andrade para uma conversa sobre temas diversos, promovendo o encontro entre leitores e escritores. O encontro será às 9h e 19h - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: Entrada gratuita. Retirada do ingresso gratuito 30 minutos antes do início do evento.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Circo Barcelona
Até 7 de outubro no estacionamento do Shopping Moxuara. De segunda a sexta, às 20h; sábados, domingos e feriados, sessões às 18h e 20h. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Ingressos: Camarote, R$ 40 (adultos) e R$ 30 (criança); Central Vip, R$ 30 (adultos) e R$ 20 (crianças); Ingresso Lateral, R$ 20 (adultos) e R$ 10 (crianças), à venda no site Sympla.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Pandora Park
Até 21 de outubro, ocorre o parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos - Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos, valores não informados.
Jump Around
Até 22 de outubro, o maior castelo da América Latina ficará no estacionamento do shopping Vitória, com diversos brinquedos e diversão para toda família. Na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De quinta-feira a domingo, das 14h às 20h (última sessão meia hora antes de terminar o evento). Ingressos: R$ 40 para a compra de ingresso na bilheteria (15% de taxa na compra online). A cada minuto extra, será cobrado uma taxa de R$ 2 (dias úteis) e R$ 3 (finais de semana).
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Graduartes
Até 29 de setembro, acontece a exposição dos graduandos do curso de artes, onde os artistas recém formados apresentam sua produção ao grande público. As obras são resultado de pesquisas em arte que são desenvolvidas em suas questões procedimentais, técnicas e reflexivas. Na galeria de artes da UFES, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Agendamentos pelo email: [email protected]
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Múltiplos Olhares
A exposição reunirá 22 fotografias produzidas pelos estudantes do Ifes - Campus Viana. Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca dos elementos da linguagem fotográfica e explorar as funcionalidades das câmeras dos smartphones, o projeto promoveu uma oficina de fotografia com celular. Até 14 de outubro, no Espaço Cultural Kasa Raiz - Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. Visitação: De segunda à quinta, das 17h às 22h. Entrada gratuita.
O Velho Oeste Vive
Até 15 de outubro, acontece a exposição de pinturas, cenas de filmes de faroeste, figurinos, instalações, exposição de gibis clássicos, artísticas e músicas temas de filmes famosos. Na Casa da Memória da Prainha de Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 17, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo de 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Olhares
Exposição que reúne 20 fotografias em preto e branco por meio de aparelhos celulares tiradas por pessoas com síndrome de down, fortalecendo ainda mais a inclusão e a diversidade. Até dia 1 de outubro, no 2º piso do Shopping Vitória. Visitação: De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo das 14h às 21h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.