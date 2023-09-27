"Quintuplicou": reality sobre os quíntuplos capixabas vai estrear na TV Paga

Família dos quíntuplos capixabas Crédito: Instagram/@quintuploscapixabas

Ser mãe não é uma tarefa nada fácil. São necessários muitos esforços para criar uma criança. Imagina quando a situação é multiplicada por 5. Essa é a realidade da influenciadora digital Mariana Mazelli , mãe dos quíntuplos capixabas Jayme, Bella, Benício, Laís e Beatriz, de 4 anos, que tiveram o cotidiano registrado no reality "Quintuplicou". O reality, que já está disponível no Discovery+ desde o ano passado em seis episódios, ganha estreia na TV Paga, na próxima segunda (2), no Discovery Home & Health. às 19h30.

Gravada entre agosto e outubro de 2021, a primeira temporada mostra o cotidiano de Mariana com os filhos e o marido Jayme Reisen, que morreu em abril deste ano em decorrência de um câncer. "É uma lembrança incrível do Jayme também, que era uma pessoa boa demais, sempre para cima, um pai maravilhoso. Foi um paizão e vai ser para sempre", disse à revista Crescer.

Ainda não há indícios de uma nova temporada. Mas, no que depender de Mariana, uma nova temporada pode rolar.

A HISTÓRIA DOS QUÍNTUPLOS

Antes do nascimento dos quíntuplos, existe uma história do casal Mariana Mazelli e Jayme Reisen. Durante entrevista para o Discovery+, em fevereiro de 2022, Mazelli comentou que a vida era bem diferente. "Nossa vida antes de ter os quíntuplos era simplesmente uma vida tranquila", diz.

Em 2014, Mariana e Jayme se casaram e tentaram engravidar. Mas não foi tão simples assim. A influenciadora comenta que foram quatro anos de tentativa, mas sem sucesso. Isso se explica pelo fato da baixa produção de óvulos.

Mariana Mazzeli é mãe de quíntuplos Crédito: Bruna Abreu

No ano de 2018, Mariana e Jayme resolveram buscar um médico de reprodução assistida e, durante tratamento recomendado, Mariana engravidou logo na primeira tentativa. Ela só não imaginava que seriam cinco crianças de uma única vez.

"Quando descobri que era uma gravidez de quíntuplos, foi um choque, nunca tinha imaginado. Foi um período difícil até me acostumar com a ideia porque eu sabia que seria uma gravidez de alto risco", ressalta à revista.

A mãe dos quíntuplos conta que a gestação foi tensa. De acordo com ela, foi preciso ficar de repouso a partir da 20ª semana de gestação. E foi na 27ª, em abril de 2019, que os bebês nasceram.

Foi um turbilhão de emoções. Eles ficaram internados por quatro meses até receber alta.

Mariana Mazzeli e os quíntuplos Crédito: Bruna Abreu

O DIAGNÓSTICO DE JAYME

Em 2022, Jayme recebeu o diagnóstico de um câncer, o linfoma não-Hodgkin em grau avançado. Mariana conta que "foi um choque, porque ele estava super bem". Porém, após fazer exame devido a uma dor de estômago, foi detectada uma massa grande e agressiva na região.

A biópsia apontou que era um câncer, mas Jayme levou a vida de forma leve. Foi então que as complicações aumentaram e a família resolveu buscar um tratamento especial em São Paulo. Mas esse tipo de terapia não funcionou. "Infelizmente, porém, não deu certo, e o Jayme faleceu por causa de uma complicação rara", afirmou Mariana à revista