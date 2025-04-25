O que fazer nesta sexta (25): Banda Blitz, Chefin e Orquestra agitam o ES

O grupo teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, realiza a Circulação Teatral do espetáculo Os Sacrilégios do Amor, em duas cidades capixabas. A cidade de Afonso Cláudio será a primeira do Estado a receber o projeto, nesta sexta, com apresentação no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, às 19 horas, com entrada franca e com intérprete de libras na sessão. Horário: 19h. Data: 25 e 26 de abril. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, 774-1126 - Campo Vinte, Afonso Cláudio. Entrada: gratuita.

