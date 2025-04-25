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Agenda cultural

O que fazer nesta sexta (25): Banda Blitz, Chefin e Orquestra agitam o ES

Sextou! O dia também conta com festivais de torresmo em Vila Velha e Linhares, feira agro, stand up, peça de teatro e baladas
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 11:00

Shows

138 Anos de Emancipação Política de Santa Leopoldina

Para celebrar os 138 Anos de Emancipação Política de Santa Leopoldina, as comemorações acontecem entre os dias 24 à 27 de abril, no Pátio de Festas. Programação: Abertura oficial e Abertura da exposição de produtos agrícolas e artesanais (18h),  Show com Ivan e Valmir (18h30), Maurício Paes (20h), Show com Alma di Vanera (21h30), Show nacional com a banda Blitz (23h, Banda Aka (0h30). Data: 24 a 27 de abril. Entrada: gratuita. Local: Pátio de Festas, no centro da cidade.

Orquestra Camerata Sesi

O Teatro Sesi recebe o concerto BLACK TIE, uma homenagem às grandes vozes da música. Com arranjos especiais, a orquestra interpreta clássicos de Frank Sinatra, Elvis Presley, Ray Charles, Tony Bennett, Louis Armstrong e Stevie Wonder, em uma noite de charme e emoção. Horários: 19h30. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 40 (meia solidária), pelo site Sympla. Local: Teatro Sesi Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Vitória.

Especial

Torresmofest Vila Velha

Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Data: de 24 a 27 de abril. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

Torresmofest Linhares

Além de muito torresmo, o festival traz na programação shows musicais e lazer infantil, sempre das 12h às 23h. Data: de 30 de abril a 4 de maio. Local: Shopping Pátiomix Linhares. Endereço: Avenida Cerejeira, 300, Movelar, Linhares. Horários: das 12h às 23h. Entrada gratuita. Veja a matéria completa de HZ.

5ª Festival Sabores & Canções

Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.

Mercadinho Criativo

Com dez expositores, o circuito reúne produtos como bolsas de crochê, laços para cabelo, aromatizantes, doces gourmet, peças para mesa posta, entre outros itens feitos à mão. Data: Até 2 de maio. Horário: Segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Feira Conexão Digital de Inovação Agro

A Feira Conexão Digital de Inovação Agro vai discutir as novas tecnologias a favor do agronegócio, um dos principais motores do crescimento econômico do Brasil. Horário: de 8h30 às 19h30. Entrada: gratuita. Local: Feira Conexão Digital de Inovação Agro. Parque de Exposições de Vargem Alta. Endereço: Rua Ver. Pedro Israel David, Vargem Alta.

Festas e baladas

Remember Smoke Island

O evento chega para reviver o brilho, a energia e os ritmos de boate que marcaram os anos dourados das décadas de 80 e 90. Ao som de clássicos como "Wake Me Up Before You Go-Go", já dá para sentir o clima de pista cheia, nostalgia e aquela vibe única que só a Remember sabe entregar. Horário: 20h. Ingressos: a partir de R$ 70 (meia), pelo site Zig Tickets. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Micheline, 3810, Camburi, Vitória.

Sexta do pagode

Já prepara o coração porque o palco vai tremer com duas atrações que representam demais o pagode capixaba, Leozinho, e Lucas Barcelos. Horário: 21h. Ingressos: a partir de R$ 20, pelo site Zig Tickets. Local: Bar do Madeira. Endereço: Avenida França, Novo Horizonte, São Mateus.

Vibezinha

A mistura perfeita de funk e música eletrônica toma conta da noite mais animada do FLO, com os DJs Koreia, Jotta M, Junin da BR, Bernardo Luna, Chocolate. Ingressos(1° lote): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Zig Tickets. Local: Flow Lounge Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.

Baile do Pedro Schmid

O Baile do Pedro Schmid está de volta, agora na Garden. Com Pedro Schmid, Chefin, Bero Costa, Lukão e PH de VV. Ingressos (3° lote): a partir de R$ 80, pelo site Zig Tickets. Horário: 23h. Local: Boate Garden. Endereço: Avenida Champagnat, Centro de Vila Velha, Vila Velha.

Sexta na Selva

Karaokê e show da banda Borabez. Horário: 20h. Entrada: gratuita. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Na Pista

Pop, Funk, Electro, remixes com Farah, Jxxse, Ysa e Faria, no Bolt. Horário: a partir das 22h. Entrada: R$ 25 a noite toda. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Música ao vivo

Especial Charlie Brown Jr.

Especial Charlie Brown Jr. com Beat Locks, no Brizz. Horário: 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Vitória.

Pub 426

Com 027, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

MPB na Curva

Apresentação ao vivo MPB com Dábora Fassarella. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Casa de Bamba

Samba raiz com Arquivo do samba na Casa de Bamba. Entrada: couvert divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Enredo Botequim

Samba com Rodrigo Nogueira, Cecitõnio Coelho e Thiago Pedrolli no Enredo Botequim. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Teatro

Os Sacrilégios do Amor

O grupo teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, realiza a Circulação Teatral do espetáculo Os Sacrilégios do Amor, em duas cidades capixabas. A cidade de Afonso Cláudio será a primeira do Estado a receber o projeto, nesta sexta, com apresentação no Centro Cultural José Ribeiro Tristão, às 19 horas, com entrada franca e com intérprete de libras na sessão. Horário: 19h. Data: 25 e 26 de abril. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, 774-1126 - Campo Vinte, Afonso Cláudio. Entrada: gratuita.

Insanos, O Pesadelo do Terceiro Milênio

O espetáculo mostra os devaneios de uma pessoa que sofre dos males da esquizofrenia. Suas ânsias de morte e seu desejo de ser Deus para salvar todo o mundo. Um ensaio sobre a esquizofrenia com nuances de um terror vampiresco. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), pelo site Sympla. Horário: 21h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Rua São Gonçalo Sala Milton Henriques , Centro, Vitória.

Os 5 Amigos

Abner Simão, Djavan Romão, Cabo Magnoni, Victor Baiano e Ton Nascimento, amigos e comediantes, bolaram esse espetáculo onde se divertem juntos e prometem textos e sketchs engraçadíssimos (Tente Não Rir, Cantadas, Água na Cara & Improvisos). Entrada: gratuita, com retirada de ingresso pelo site Sympla. Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro de Vila Velha, Vila Velha.

Clube do humor

Desde anedotas pessoais até comentários sarcásticos sobre a sociedade moderna, "Clube do humor" é o show perfeito para quem quer esquecer dos problemas e se entregar a uma maratona de risos. Horário: 20h. Ingressos: R$ 15, pelo site Sympla. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000, Auditório da antiga UVV, Itaparica Vila Velha.

Cinema

Cine Sesc

Sessões de cinema com: Estou me guardando para quando o carnaval chegar (12h30), Historietas Assombradas – O Filme (14h), Pequenos Guerreiros (15h30), Correndo Atrás (17h30), Golias (18h30). Data: até 3 de maio. Entrada: gratuito. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Circo

Circo Portugal

Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça a sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.

Exposição

Exposição fotográfica Festa da Fé

A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Entrada: gratuita. Funcionamento: entre os dias 16 e 28 de abril, das 10h às 22h. Local: Entrada D do Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.

Museu das Ilusões

O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.

Lições de Escultura

Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro de Vitória.

Pele abissal

Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Diversão

Xperience

Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Fundo do Mar

Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Ingressos: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fazendinha do Chico Bento

O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: até 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Praça de Eventos, piso L2. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.

Fire Jump

Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

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