NX Zero, Vou pro Sereno e arraiás agitam o sábado (24) no ES; veja a agenda

Shows
Léo Lins
Stand up comedy a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N. Ingressos esgotados no site da Blue Ticket.
Vou pro Sereno
Com participações de Pagode e Cia, Sheep, BeLeite e Luuh, a partir das 20h, no Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Roda de Samba Jr.
Com participação de SambaOn, a partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Wiu
A partir das 20h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz - Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pk Delas
A partir das 22h, no Barril Tap Bar. R. Nair Durão Guimarães - Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 25, à venda no site da Super Ticket.
Guga Nandes
Com participações de Gustavo O Brabo, Sué e Japa, a partir das 22h, no Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Festival Rota dos Queijos
2º Festival Rota dos Queijos de João Neiva, de 22 a 25 de junho de 2023, no Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), em João Neiva. No sábado, show da Orquestra Dedilharcos (19h), Marcos Bifão (20h) e Picnic Dogs (22h). Entrada gratuita.
XXXII Festa do Imigrante Italiano
De sexta (23) a segunda (26), atrações musicais, aulas-show de gastronomia e até bolo de aniversário estão na programação da Tradicional Festa do Imigrante, no Parque de Exposições em Santa Teresa. No sábado, show de Toni Boni (20h30) e Capitão Morgan (22h30), veja programação completa aqui. Entrada gratuita.
Festival do Vinho de Domingos Martins
Com BlackSete, Cadu Caruzo, RastaClone, SambaSoul. Léo Lima e Rodrigo Bala. A partir das 22h, no Rancho Lua Grande. Rod. João Ricardo Schorling, Domingos Martins. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 100 (pacote para sexta e sábado), à venda no site Super Ticket.
Festa de Cachoeiro
De 20 de junho a 2 de julho, na Praça de Fátima, no auditório do Sesc e no Parque de Exposições de Cachoeiro. No sábado, 5ª Corrida Kids de São Pedro (Praça de Fátima) (16h), música com DJ Jorge Morais e Encontro de Corais (Catedral de São Pedro) (20h).
NX Zero
A partir das 20h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista meia), R$ 125 (pista vip meia), R$ 375 (vip hot sound meia) e R$ 1115 (vip backstage pizza party meia), à venda no site da Eventim.
9ª Festa do Leite e Queijo
De 21 a 25 de junho, no Parque de Exposições de Itaci, Muniz Freire. No sábado, show de Viola Dourada, Danilo e Cristiano, Musical Prateado e Viva Som. Evento gratuito.
Festa de São João Batista
Programação conta com quadrilhas, bingos e comidas típicas, e fogueira de mais de 23 metros. A programação é aberta ao público e começa a partir das 18h, na Comunidade de Cachoeirinha, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul. Gratuito.
Baladas e festas
Scandalo Party
Com Djs Bimbão, Gv, Edin, Jotta F, Ml da Vila e Vk, a partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (espaço monster inteira) e R$ 60 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Balada Sertaneja
Com Lorenzo Paiva, Eduardo & Muriel, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Rolezinho
Com Koreia, D'bem com a Vida, William e Mateus Matos e Murilo. A partir das 16h, no Loteamento Trevo. Verdinho - Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Fruto Proibido
Com DJ Vervloet e Xá da Índia. A partir das 20h, na A Selva. R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Cai & Pira
Com Cosme, Felicidade, Paraguassu, Fred Rigoni, Samantha Brooks e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Aquí Yo Mando
Com Ysa, Cybertrans, H3llokty e Titania, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Flame
Com Chaina, Vagner Rezende, Holowatty, EmoLaila e Tuzzão. A partir das 22h, no Victória Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista até 23h) e R$ 25 (sem nome na lista a noite toda).
Pride
Com Lara Lestrange, Bianca Grant, Gabriel Oc, Dyego Pappi, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 a noite toda.
Música ao vivo e pagode
Som no Praia
Show ao vivo com Laís Duarte, Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa, a partir das 13h. Evento gratuito.
Baile no Master
Baile com a Emerson Barreto Escola de Dança, com muito forró, samba, sertanejo, anos 70 e mais, a partir das 16h. Na praça de alimentação do Masterplace. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória.
Boteco Boa Praça
Com Sol Pessoa (14h) e Tamy Braga e Peterson Camargos (19h30), no Boteco Boa Praça. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$11,90.
Anizio
A partir das 19h, no Pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Evento gratuito.
Festas Juninas
Forrosiano Jardim Camburi
No dia 23 e 24 de junho, a partir das 17h, no Colégio Salesiano Jardim Camburi. R. Deputado Otaviano Rodrigues de Carvalho, Vitória. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora)
Fraternidade Tabajara
A partir das 12h. Na Rodovia Governador José Sette, 7, Vila Tabajara - Cariacica. Gratuito.
Rastapé do Moxuara
Com Rickson Maioli, a partir das 19h, na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita.
Arraiá do Diversão
Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Ainda conta com quadrilha, brincadeiras típicas, oficina espantalho, e cantinho do bebê. Nos dias 24 e 25, a partir das 17h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito.
Arraiá do Desemba Club
Com Dj Renatin e pista de forró a partir das 20h, no Desemba Club. Av. Des. Santos Neves, 621 - Praia do Canto. Esquina com Rua Eugenio Netto. Entrada gratuita, mais informações no número (27) 98132-9648.
Espetáculos, feiras e diversão
Pet Fair ES
A Pet Fair 2023 será realizada no dias 24 e 25 de junho, das 13h às 21h, no Centro de Convenções de Vila Velha, e reunirá dezenas de atrações e exposições. Av. Santa Leopoldina, 736-840 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Inscrições no site: petfaires.com.br
Cordéis dos Cafundós
Espetáculo ”Cordéis dos Cafundós”, do Grupo Parangolé. As apresentações gratuitas, acontecem nos dias 24 e 25/6, em Vitória e Vila Velha. No sábado, a partir das 10h no Parque Botânico Vale, na Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. E a partir das 19h na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, Vila Velha.
Maes Tons 2023
Com Laboratório Capixaba de Canções, Vix Ensemble e Victor Polo, a partir das 16h, no Auditório do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. Entrada gratuita.
Mostra Projeto Neon
Exposição com 12 obras, sendo quatro inéditas, do artista Hid Saib. No Shopping Jardins, Jardim da Penha, Vitória. A mostra será gratuita e fica disponível para visitação entre os dias 15 de junho até 30 de julho.
Universo no Parque
Programa Universo no Parque sobre “Metamateriais: da tecnologia ao cosmos”, a partir das 10h. Na Praça da Ciência - Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Entrada gratuita.
Diversão no shopping
Espaço Mundo Bita
A atração conta com diversas brincadeiras e atividades para as crianças, como piscina de bolinha, tobogã, balão giratório, escorrega, carrinho e personagem 3D, cama elástica, mesa de atividades, jogo da memória e amarelinha, até 13/08. Será realizada no 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. Horário: sábado das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h. Valor: R$ 35 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos: Meia-entrada 50 minutos: R$ 59,90. 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos. Ingresso PCD + Adulto cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horários: 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). -Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.