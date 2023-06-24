NX Zero, Vou pro Sereno e arraiás agitam o sábado (24) no ES; veja a agenda

A atração conta com diversas brincadeiras e atividades para as crianças, como piscina de bolinha, tobogã, balão giratório, escorrega, carrinho e personagem 3D, cama elástica, mesa de atividades, jogo da memória e amarelinha, até 13/08. Será realizada no 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. Horário: sábado das 10h às 22h, domingo e feriado das 12h às 21h. Valor: R$ 35 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente.