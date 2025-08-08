Natanzinho Lima, parrillada e evento gamer na agenda desta sexta (8) no ES

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 04:00
Com 2,5 toneladas de carne, 14 opções de pratos a partir de R$ 24,99, chopes artesanais, espaço kids e shows de Casaca, Boka Loka e muito mais. Até domingo (10). Horário: das 12h às 0h. Local: Estádio Kleber Andrade. Endereço: Rua Rio Branco - Rio Branco, Cariacica Entrada: gratuita.
Com shows de Arpo e Letal. Horário: a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Edição Tim Maia, com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com show de Jackson Lima, espetáculo de abertura e eleição da Realeza do Vinho e da Uva 2025. Até domingo (10). Horário: a partir das 18h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa. Entrada: gratuita.
Calourada de Medicina da Ufes, com Bero Costa. Horário: a partir das 21h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória Ingressos: a partir de R$ 99.
Com Rafael Aragão. Horário: 20h. Local: Joker Comedy Bar Serra. Endereço: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Endereço: Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 60, pelo sympla.
Com torneio leiteiro, rodeio e shows de Tony Nascimento, Nafarra, Diego Santana, Rony e Rick e Natanzinho Lima. Horário: a partir das 7h. Local: Parque de Exposições Rubens Pimentel. Entrada: gratuita.
Convenção de cultura gamer, criatividade digital e novas narrativas do Espírito Santo. Um encontro inédito que conecta comunidades, criadores, coletivos, devs, educadores, empresas e fãs apaixonados pela cultura pop interativa. Horário: a partir das 9h. Local: CEET Vasco Coutinho. Endereço: Avenida Luciano das Neves, s/n Centro de Vila Velha Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.
Dubs Ruy convida Luiza Dutra e Jahzz. Horário: 21h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h30, após R$ 20.
Com Perotz, Stanley, Esquilo e Baduh. Horário: 19h. Local: Barlavento Beach Bar e Lounge, Quiosque 01, na Praia de Camburi. Entrada: R$ 20, pelo q2ingressos.
De um lado os DJs Nunnyh, Rhyan A7X e Emolaila lançarão o melhor do EMO, e do outro lado os DJs Iandc, Leow e Lindsay lançarão o melhor do Goth. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica. Ingressos: a partir de R$ 15.
Com DJ Zappie. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória Entrada: couvert R$ 20 a partir das 19h.
Com Marcus Paulo. Horário: das 17h às 21h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Edição premium com Pedro Schmid, Lukão, ML da Vila, Koreia, 2N e BG da Serra. Horário: a partir das 23h. Local: Garden. Avenida Champagnat - Centro de Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Surf Music e New Wave dos anos 80. Horário: a partir das 21h. Local: Motor Rockers. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto.
Com Andin, Chega pra Perto e D´Moleque. Horário: a partir das 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi Entrada: gratuita até ás 21h.
Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Avenida Dário Lourenço de Souza - Maria Cypreste, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Pagolife e DJ Scoob. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 23h.
Com Deixa de Conversa, Pagode do Abreu, Samba Soul, DJ Lukão e DJ Nanzin. Horário: a partir das 21h. Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.
Projeto sinfônico que homenageia o Pearl Jam reúne orquestra e banda apadrinhada por Eddie Vedder. Horário: 21h30. Local: Espaço Patrick Ribeiro, no Aeroporto de Vitória. Ingressos: a partir de R$ 90, pelo blueticket.
Espetáculo de dança contemporânea que aborda a violência contra a mulher, realizado pela Vix Cia de Dança. Horário: 20h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereços: Rua São Gonçalo - Centro, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 20, pelo sympla.
Grupo Árvore Casa das Artes, que está circulando pelo Espírito Santo. Horário: 17h30. Local: Praça Primo Sancio, em Santa Teresa. Entrada: gratuita.
A exposição traz 77 peças arqueológicas originais, 115 réplicas e uma sala de imersão digital com projeções em 360 graus. Inclui réplicas da máscara de Tutankhamon e do busto de Nefertiti, além de explorar a história e cultura do Antigo Egito. Data: até 17 de agosto. Horários: de segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 14h às 21h. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada, válida para estudantes, professores, idosos, PCDs, entre outros). Ingressos pelo site Museu Egito e Roma. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Mostra com obras de 7 artistas capixabas. Entrada: gratuita. Visitação: até 16 de agosto. Horário: de segunda a sexta-feira das 9h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Local: OÁ Galeria, na Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória.
Os visitantes poderão conferir de perto mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, Hiorlando, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento, até 17 de agosto. Horário: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h. Local: Galeria Gabinete, novo espaço de exposição no Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do Parque.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Pista de patinação no gelo com 171m² de extensão para a diversão de crianças e adultos. Data: até 31 de agosto. Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h. Idade permitida: a partir de 5 anos para patinar; de 2 a 4 anos no trenó. Valores: R$ 60 (30 minutos de patinação); R$ 30 (5 minutos no trenó); R$ 8 (meias). Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Infláveis, piscina de bolinha, área de desenhos e circuitos. Valor: R$ 40, tempo: 30 minutos (R$ 1 o minuto adicional). Ingresso: R$ 75, tempo: livre. Data: todos os dias, até 31 de agosto. Horário: segunda a sexta 10h às 22h. Sábado e véspera de feriado 10h às 23h. Domingo 11h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1.
Brinquedão temático com escorregador, obstáculos, piscina de bolinhas e mais. Data: todos os dias, até setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Valores: a partir de R$ 30 por 15 minutos. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
