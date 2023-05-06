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Agenda

Naiara Azevedo, Ira! e Marcos e Belutti animam o sábado (6) no ES; veja agenda

Rodas de samba, pagode e eventos gratuitos em shoppings também estão na programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 10:07

Baladas e festas

Discotopia na Selva

A Discotopia está de volta em sua 9ª edição para estrear a pista do novo espaço multicultural, localizado no coração do centro de Vitória. Com Carol Vargas e Luis F, Paolla B, Dani Brandão, LeConti e Renatin. A partir das 17h, no A Selva -  R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. 

Base na Pink

Com Cariello, Dj Lukao, Edin, Alice, Dj Doisd, Dj Vk. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (vip monster inteira), R$ 120 (pista inteira), à venda no site da Super Ticket. 

Deep Sunset Beach 1

Com Je Ueda, Ayro, KingBass, Quadrini, Dnz, César.  A partir das 16h, no Silva's Restaurante - Club Beach - Av. Espírito Santo - Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 90 (inteira) R$ 45 (meia), à venda no site da Super Ticket.

Tardezinha do Engê

Com Dj Koreia, EngeSamba, Samba Junior e Dj TKVX. A partir das 16h, no Clube da Orla -  Rua dos Girassóis, 200 - Coqueiral, Aracruz. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Brasil Ticket.

All Stars - Comemoração AntiMofo

Festa em comemoração aos 19 anos da AntiMofo. Evento reúne as maiores festas da produtora numa única noite acontecendo em quatro espaços simultâneos (Bolt, Fluente, Club 106 e Flux Gastrobar) em Jardim da Penha - Vitória. As casas abrem às 22h com DJs a noite toda. Ingressos: R$ 40, que dão direito a entrada em qualquer um dos quatro espaços a qualquer momento. A produtora ainda oferece uma van para o traslado entre uma casa e outra.

Proibidona

Com Gabriel Oc, Pimenta, Dyego Pappi e Arthur Moret, a partir das 23h. Lamah Lounge, Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25 a noite toda. 

Pop & Brasilidades

Clericot Cafe convida Eliahu para agitar a noite. Local aberto das 7h à 0h. Show das 17h às 21h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 

Balada Sertaneja no Celim

Com Leo Lima e João Pedro e Miguel, a partir das 19h. Várias promoções de caipirinha, gin tropical e cerveja para animar a festa. Mulheres entram de graça até 22h. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. 

Shows de Rock

Dia de Rock

Com Ira!, MMZ, Picnic Dogs, Dj Bombril e Vinicius Ayres Trio. A partir das 18h, no Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100 (3º lote/meia). Vendas no site do Le Billet

Sama Rock Festival - 10ª Edição

Com Nenhum de Nós (RS), Dr. Silvana & Cia, Marcelo Hayena e Sylvinho Blau-Blau. A partir das 18h30 no Hotel Ibis Styles - Rod. Gov. Mário Covas, 335 - Km 67 - Morada do Ribeirão, São Mateus. Ingressos: R$ 70 (1º lote/meia), à venda no site da Super Ticket. 

Pagodes e roda de samba

Roda D SambaJR

Roda de Samba com muita música e Samba On. A partir das 17h, no Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia).

2º Churrasquinho - tá em casa

Com Dj Luuh, Sambadei, Sheep, Beleite e Pagode e cia. A partir das 20h, no Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Samba Hitz

Com Samba Soul, Samba On, Cariello, Junin da Br e Giselle Dário. A partir das 22h, na Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote) e R$ 30 (pista). 

Gordinho Sambão

Com Maycon Sarmento, Simplicidade do Samba e Dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira. 

Axezin no Gordinho Cachoeiro

Com Testinha, Flavinha Mendonça, Dj Mk Moraes e Minitrio.  A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, 1282, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 50 (vip) e R$ 30 (pista)

Samba da Ury na Casa de Bamba

Com Maicon Gomes no violão e Gabriel Novaes na percussão. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória. 

Pagonejo

Com Rominho (RJ) e os DJs Romulo Arantes e Nenenzão. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket

Gordinho Praia do Canto

Com Garotos da Praia, PedalaSamba e Dj Guilherme Correia. A partir das 22h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até às 21h. 

Resenha do Canto

Com Felipe Brava, Pele Morena, Jongo e Rayanne Meira. A partir das 19h, no Canto 27 - Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. 

Eventos em Shopping

Som no Praia

Show ao vivo com Lu Nogueira, das 13h às 15h. Na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Gratuito. 

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; Brincadeiras antigas; Cantigas de Roda; Oficina de brinquedo de papel; Cantinho do bebê; Pula-pula; Das 17h às 20h. Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, Piso L1. Gratuito.

Samba na Praça

Show ao vivo com o Grupo Pele Morena. A partir das 19h. Shopping Moxuara, Praça de Alimentação. Evento Gratuito.

Os Smurfs

Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Funcionamento: Segunda a Sábado: 10h às 22h / Domingo: 11h às 21h. Praça de Eventos – Shopping Moxuara. Valor: 0 a 30 minutos = R$40,00 31 a 60 minutos = R$50,00 61 a 90 minutos = R$60,00 91 a 120 minutos = R$70,00.

Magic Park

Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, etc.  Área de eventos externa do Shopping Moxuara. Sábado, Domingo e Feriados - 16h às 22h. Valores de entrada: Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50,00 (meia).

Especial

Aniversário de Boa Esperança

Aniversário de 59 anos de emancipação político-administrativa de Boa Esperança. Com Filipe Lourenço (20h); Naiara Azevedo (23h); e Dan Rocha (1h). No espaço de festas próximo à Vila Fernandes, na saída de Boa Esperança. Entrada franca.

59ª Festa de Conceição do Castelo

A partir das 21h, com Tainá Meoli, Marcos e Belutti, e Raione. No Centro de Eventos Sanfonão - ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo. Entrada: R$ 50 mais um 1k de alimento não perecível.

34º Festa Pomerana Santa Maria de Jetibá

Comemoração no centro de Santa Maria de Jetibá. A partir das 10h, jogos germânicos, concurso lenhador e apresentações de bandas e danças folclóricas alemãs na Praça da Cidade. A partir das 16h, shows no Pátio da Cidade com Grupo K'tinga (16h); Jean Felipe e Banda (19h30); Banda Die Germanos (21h); e Luiza Andrade e Banda (23h). Entrada gratuita.

Bar Rerito Rodeio Festival

DJ Junior Ceará, Kadu Vieira, Os Gargantas de Ouro e Luiz Paulo Forrozão. A partir das 19h, na Fazenda Imperial, Domingos Martins. Ingressos: R$ 30 (1º lote/meia), á venda no site da On Ticket. 

Festival

Sabores e Canções

Até 14 de maio, o circuito de 15 restaurantes e estabelecimentos gastronômicos da cidade realizam o 3º Sabores e Canções. Os espaços servirão pratos e petiscos criados para o festival. Essas opções serão vendidas a um preço único, R$ 79, e incluem como cortesia uma cerveja long neck (Stella Artois) ou um chope, de acordo com a disponibilidade no local.

Vitória Truck Foods & Drinks Festival

Evento gastronômico com opções variadas de comida e bebida, além de shows gratuitos e espaço kids. Das 17h às 22h, no Centro de Convenções de Vitória. A partir das 19h, tem show de Samba Crioulo. Rua Constante Sodré, 157, Santa Lúcia, Vitória. Entrada gratuita.

Restaurant Week

Até o dia 13 de maio, em 32 endereços de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Ao todo, 28 restaurantes participam do evento, com menus completos de entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 54,90 por pessoa.

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