Naiara Azevedo, Ira! e Marcos e Belutti animam o sábado (6) no ES; veja agenda

Festa em comemoração aos 19 anos da AntiMofo. Evento reúne as maiores festas da produtora numa única noite acontecendo em quatro espaços simultâneos (Bolt, Fluente, Club 106 e Flux Gastrobar) em Jardim da Penha - Vitória. As casas abrem às 22h com DJs a noite toda. Ingressos: R$ 40, que dão direito a entrada em qualquer um dos quatro espaços a qualquer momento. A produtora ainda oferece uma van para o traslado entre uma casa e outra.