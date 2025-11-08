Fim de semana

Menos é Mais, Dilsinho, The Fevers e Samba dos Bentos agitam o sábado (8) no ES

Peça com Mateus Solano, show de Leall e IV Feira da Reforma Agrária são outros eventos para aproveitar em todo o Estado

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:30

Especial The Fevers Turnê "60 anos de sucesso", com hits como "Mar de Rosas" e "Vem me ajudar". Horário: a partir das 21h30. Local: Clube Arci. Endereço: Praça Assis Chateaubriand, 60, Ibes - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 49,50, pelo blueticket.

Samba Brasil Espírito Santo Com Menos é Mais, Dilsinho, Kamisa 10 e Fundo de Quintal. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 200, pelo stingressos.

Samba dos Bentos Roda de samba raiz a céu aberto. Horário: a partir das 12h. Local: Avenida Sérgio Cardoso, 911, Praça ao lado do Multishow, Ilha dos Bentos - Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.

O Figurante Espetáculo com Mateus Solano, que retrata os figurantes em todos os segmentos da sociedade. Horário: 18h e 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 19,80, pelo sympla.

Under Sesh convida LEALL Show inédito de Leall em Vila Velha, um dos grandes nomes da nova geração do rap. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 55, pelo sympla.

Mostra da Juventude Negra Com exibição de filmes, almoço coletivo, oficina de literatura e expressão corporal, roda de conversa, oficina de tranças, exibição de documentário, apresentações culturais e recreação. Horário: a partir das 12h. Local: Padre Gabriel - Espaço Kairos. Entrada: gratuita.

027 Hip Hop Com shows de Afronta e PTK, Batalha do N9V, batalha de breaking e concurso Open Mic. Horário: das 14h às 21h. Local: CRJ Vitória. Endereço: Av. Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria, Vitória. Entrada: gratuita.

Território de Palavras Oficinas de slam voltada para as juventudes, artistas, poetas, escritores e músicos. Horário: das 10h às 12h. Local: Casa da Juventude, no bairro São pedro, em Vitória. Entrada: gratuita.

IV Feira da Reforma Agrária Com show de Casaca e Fábio Carvalho, apresentações musicais e feira. Horário: das 9h às 20h. Local: Campus da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

Chegada do Papai Noel Com orquestra natalina e personagens interativos. Horário: a partir das 18h. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

3ª Exposição do Polo Cervejeiro de Viana Com cerveja artesanal, gastronomia e música com Banda Autarquia, Dona Fran e Jackson Lima. Horário: a partir das 18h. Local: estacionamento da antiga Santa Zita, Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha, Viana. Entrada: gratuita.

Música ao vivo Rock da tarde Com banda 90&tal, às 16h; e Saulo Simonassi, a partir das 21h. Horário: a partir das 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

All Black Vix Com Jess, Sii Campos, Dani B, White Sheep, O'Flamme e Jujubitaju. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets.

Enredo Botequim Música com Cecitônio e Rodrigo. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.

Samba e pagode Com Grupo Emoção. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert deve ser consultado no local.

Samba Júnior canta Belo Com Bruno Matias e DJ Zappie. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.

Roda de Pagode Com Samba Jr. e Sem Medida. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo onticket.

Motor Rockers Piece of Maiden, em tributo ao Iron Maiden. Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers Pub. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Som no Praia Com Tamiris Casotto. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Chapa Quente Set com pop br, summer eletrohits e remixes. Horário: das 22h às 04h. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

GRRRLS Com Luna Mntty e set com músicas 2k, pop, eletropop, mashup e funk. Horário: das 23h às 06h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.

Pagode do Bartuque Com Grupo Vibe 27, Romariin, Dj Gabriel Pratti. Horário: a partir das 22h. Local: Bartuque Vix. Endereço: R. José Cassiano dos Santos, 69 – Fradinhos, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

Música brasileira Com André Carvalho, cantor, compositor e violinista. Horário: a partir das 19h30. Local: A Oca. Endereço: Rua do Rosário, 114 - Centro de vitória. Entrada: gratuita.

After Samba Brasil Com Frazão, Davizão, Andin e DJ Leandro Neto. Horário: a partir das 22h30. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.

Sambar I Love Com Curtição, D'Bem com a vida, Pratikerê e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

Pagode no Gordinho Com D'Bem coma vida, Maycon Sarmento e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.

Red Lights Festa com luzes vermelhas e beats poderosos. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.

Fiesta Combo Latino Com aula de salsa e Pedrito y los compaz. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.

Teatro Aline Maria Pré-lançamento do álbum Bruta Flor. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 35, pelo sympla.

Exposição Territórios Transplantados: a África que vive em nós Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.

Cores da Primavera Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

Línguas africanas que fazem o Brasil Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Baía de Vitória: Outras Margens Possíveis A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

40 Anos de Lutas, Resistências e Vitórias Mostra fotográfica que celebra quatro décadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Espírito Santo, reunindo 40 imagens que retratam a trajetória do movimento por meio de olhares diversos sobre o campo, a reforma agrária, a agroecologia, as escolas rurais e a força das mulheres e crianças Sem Terrinha. Data: 7, 8 e 9 de novembro. Local: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Campus Goiabeiras, Vitória. Durante: Festa do MST Espírito Santo e Festival do MST – Por Terra, Arte e Pão. Entrada: gratuita.



Diversão Tentando ser fofo Com o humorista Diego Rosa, em seu primeiro show solo de stand up comedy. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 20, pelo sympla.

Fire Jump Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

WOW Park Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Parque do Tarzan Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

Natal dos Balões Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Natal Musical Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Diversão na Praça Com oficina de cartinhas para o papai nol, circuito da fábrica do papai noel e pula-pula. Horário: a partir das 17h. Local: Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

Natal Estação dos Sonhos e chegada do Noel Evento de chegada do Papai Noel com o Carretão do Natal, cortejo, trenzinho e inauguração da decoração inspirada em uma Estação de Natal. Horário: das 15h às 19h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.

