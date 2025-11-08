Menos é Mais, Dilsinho, The Fevers e Samba dos Bentos agitam o sábado (8) no ES

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:30
Turnê "60 anos de sucesso", com hits como "Mar de Rosas" e "Vem me ajudar". Horário: a partir das 21h30. Local: Clube Arci. Endereço: Praça Assis Chateaubriand, 60, Ibes - Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 49,50, pelo blueticket.
Com Menos é Mais, Dilsinho, Kamisa 10 e Fundo de Quintal. Horário: a partir das 14h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Avenida Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 200, pelo stingressos.
Roda de samba raiz a céu aberto. Horário: a partir das 12h. Local: Avenida Sérgio Cardoso, 911, Praça ao lado do Multishow, Ilha dos Bentos - Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo sympla.
Espetáculo com Mateus Solano, que retrata os figurantes em todos os segmentos da sociedade. Horário: 18h e 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 19,80, pelo sympla.
Show inédito de Leall em Vila Velha, um dos grandes nomes da nova geração do rap. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740 Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 55, pelo sympla.
Com exibição de filmes, almoço coletivo, oficina de literatura e expressão corporal, roda de conversa, oficina de tranças, exibição de documentário, apresentações culturais e recreação. Horário: a partir das 12h. Local: Padre Gabriel - Espaço Kairos. Entrada: gratuita.
Com shows de Afronta e PTK, Batalha do N9V, batalha de breaking e concurso Open Mic. Horário: das 14h às 21h. Local: CRJ Vitória. Endereço: Av. Vitória, 1320, Ilha de Santa Maria, Vitória. Entrada: gratuita.
Oficinas de slam voltada para as juventudes, artistas, poetas, escritores e músicos. Horário: das 10h às 12h. Local: Casa da Juventude, no bairro São pedro, em Vitória. Entrada: gratuita.
Com show de Casaca e Fábio Carvalho, apresentações musicais e feira. Horário: das 9h às 20h. Local: Campus da Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com orquestra natalina e personagens interativos. Horário: a partir das 18h. Local: Shopping Vitória. Endereço: Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com cerveja artesanal, gastronomia e música com Banda Autarquia, Dona Fran e Jackson Lima. Horário: a partir das 18h. Local: estacionamento da antiga Santa Zita, Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha, Viana. Entrada: gratuita.
Com banda 90&tal, às 16h; e Saulo Simonassi, a partir das 21h. Horário: a partir das 16h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Jess, Sii Campos, Dani B, White Sheep, O'Flamme e Jujubitaju. Horário: a partir das 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60, pelo zigtickets.
Música com Cecitônio e Rodrigo. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Grupo Emoção. Horário: a partir das 20h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154 - Centro de Vitória. Entrada: couvert deve ser consultado no local.
Com Bruno Matias e DJ Zappie. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30, pelo zigtickets.
Com Samba Jr. e Sem Medida. Horário: a partir das 17h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30, pelo onticket.
Piece of Maiden, em tributo ao Iron Maiden. Horário: a partir das 21h. Local: Motors Rockers Pub. Endereço: Rua João da Cruz, 241 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Tamiris Casotto. Horário: a partir das 13h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Set com pop br, summer eletrohits e remixes. Horário: das 22h às 04h. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Com Luna Mntty e set com músicas 2k, pop, eletropop, mashup e funk. Horário: das 23h às 06h. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Com Grupo Vibe 27, Romariin, Dj Gabriel Pratti. Horário: a partir das 22h. Local: Bartuque Vix. Endereço: R. José Cassiano dos Santos, 69 – Fradinhos, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com André Carvalho, cantor, compositor e violinista. Horário: a partir das 19h30. Local: A Oca. Endereço: Rua do Rosário, 114 - Centro de vitória. Entrada: gratuita.
Com Frazão, Davizão, Andin e DJ Leandro Neto. Horário: a partir das 22h30. Local: Embrazado. Endereço: R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo zigtickets.
Com Curtição, D'Bem com a vida, Pratikerê e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com D'Bem coma vida, Maycon Sarmento e DJ Scoob. Horário: a partir das 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 21h.
Festa com luzes vermelhas e beats poderosos. Horário: a partir das 22h. Local: Oásis. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 50, pelo zigtickets.
Com aula de salsa e Pedrito y los compaz. Horário: a partir das 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: Rua Nestor Gomes, 168 - Centro de Vitória. Entrada: gratuita.
Pré-lançamento do álbum Bruta Flor. Horário: a partir das 20h. Local: Casa da Música Sônia Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 35, pelo sympla.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Mostra fotográfica que celebra quatro décadas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Espírito Santo, reunindo 40 imagens que retratam a trajetória do movimento por meio de olhares diversos sobre o campo, a reforma agrária, a agroecologia, as escolas rurais e a força das mulheres e crianças Sem Terrinha. Data: 7, 8 e 9 de novembro. Local: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Campus Goiabeiras, Vitória. Durante: Festa do MST Espírito Santo e Festival do MST – Por Terra, Arte e Pão. Entrada: gratuita.
Com o humorista Diego Rosa, em seu primeiro show solo de stand up comedy. Horário: a partir das 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: R. Cabo Aylson Simões, 584 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: R$ 20, pelo sympla.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual. Atrações pagas: Carrossel de Balões – R$ 5. Voo de Balão com óculos de Realidade Virtual – R$ 10. Pacote Carrossel + Voo de Balão (VR) – R$ 12. Entrada: gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, que emite sons musicais a cada passo e termina em um grande escorregador, árvore master, que permite entrar em seu interior e apertar um botão para ouvir uma canção especial, além de uma árvore interativa, que muda de cor conforme o visitante pisa nas “caixas de presente” coloridas. A área conta ainda com brinquedos montessorianos acessíveis. Visitação gratuita. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Com oficina de cartinhas para o papai nol, circuito da fábrica do papai noel e pula-pula. Horário: a partir das 17h. Local: Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Evento de chegada do Papai Noel com o Carretão do Natal, cortejo, trenzinho e inauguração da decoração inspirada em uma Estação de Natal. Horário: das 15h às 19h. Local: Shopping Montserrat. Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: gratuita.
