Lauana Prado, Alemão do Forró, Silva e Herança Negra neste sábado (22) no ES

E não acabou! O dia ainda conta com DJ Ramemes, Hugo e Guilherme, Festival Orla da Cultura e Shaka Surf Festival

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00

Especial

  • Festival Cinema Lusófono

    Cinco dias de exibição de filmes, debates e atividades sobre a cultura e o audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrando também os 50 anos da independência dos países africanos lusófonos. Data: de 20 a 25 de novembro. Horário: 9h às 21h (conferir horários e programações diárias no Instagram do evento). Local: Cine Metrópoles e sala 1A do prédio Cemuni V (segunda e terça-feira), campus de Goiabeiras, Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita e com acessibilidade.

  • Parque Aberto

    Programação do Parque Aberto com feira Curva, praça de alimentação e atrações culturais, incluindo show de Java Roots, visita mediada na mostra “Moderna para Sempre” e apresentação de Herança Negra. Horário: das 13h às 17h, com última entrada às 16h (o Parque abre às 8h). Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Lauana Prado desembarca no Espírito Santo neste sábado (11)

    Expo Afonso Cláudio

    Programação da Expo com Rodeio Show, show de Alemão do Forró, Maylon Meira e Lauana Prado. Horário: a partir das 18h; rodeio às 20h; shows a partir das 23h. Local: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Vale do Empoçado). Endereço: Afonso Cláudio. Entrada: solidária, R$ 10.

  • O Desfile da Realeza Africana

    Celebração da ancestralidade e da identidade negra, com oficina de culinária quilombola, intercâmbio afro-cultural e o desfile em sua 7ª edição. Horário: a partir das 16h30. Local: Complexo Cultural e Esportivo do Palmital. Endereço: Avenida Roberto Marinho, s/nº, Palmital, Linhares. Entrada: gratuita.

  • Ulé Music Sessions

    Dia de café da manhã, aula de funcional, tarde de altinha e programação noturna com forró e DJs no Ulé Music Sessions. Horário: das 7h30 ao encerramento às 23h. Local: Casa Hurley, Praia d’Ulé. Endereço: Rodovia do Sol, Km 38, Setiba, Guarapari. Entrada: ingressos individuais, day use ou passaporte pelo Sympla.

  • Festival Orla da Cultura

    Noite do Festival Orla da Cultura com gastronomia, feira criativa e apresentações musicais, incluindo o Bailinho do Ben com Xá da Índia e show de pop/rock com Yuri. Horário: a partir das 17h, com shows às 20h e 22h. Local: Orla do Canal de Guarapari. Endereço: Orla do Canal, Centro, Guarapari. Entrada: gratuita.

  • Shaka Surf Festival

    Encerramento do Shaka Surf Festival com DJ Thiago Boss303, banda Meraki, show de Rodrigo Lorio, Navala, DJ Zuppa e DJ Bruno Matias (23h). Horário: a partir das 16h. Local: Setiba. Endereço: Setiba, Guarapari. Entrada: gratuita.

  • Barra Ateliê Artesanal e Industrial

    Pop-up do Barra Ateliê Artesanal e Industrial com peças em condições especiais, sample sale, itens com pequenos defeitos, além de DJ sets, venda de comida e bebida e participação de marcas convidadas como Luna Ross, Thômas, Jexxca e Madeusa. Horário: com sale das 10h às 18h e DJ set das 18h às 22h. Local: Barra Ateliê Artesanal e Industrial. Endereço: Avenida Vasco Coutinho, 42 – Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Cerveja-artesanal

    4ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal

    Festa de premiação da 4ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, com mais de 15 estilos de chope liberados, 20 torneiras, bufê de comida de boteco e show ao vivo, celebrando os vencedores entre 320 rótulos inscritos na edição de 2025. Horário: às 20h. Local: Casa do Turista Capixaba (Salão Nobre do Saldanha da Gama). Endereço: AvenidaMarechal Mascarenhas de Moraes, 705, Forte São João, Vitória. Entrada: R$ 220 por pessoa (R$ 180 para associados da AICERVA), com chope e bufê liberados.

  • Uma Saudação às Divas

    Espetáculo reúne grandes sucessos de artistas que marcaram gerações, interpretados por Thielly Lohane (Canta Comigo) e Rafael Oliveira (X-Factor). No palco, o público poderá revisitar clássicos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain, Adele e Celine Dion. Horário: 20h30.  Local: Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: pelo site Ingresso Digital.

Shows

  • O cantor Silva é atração confirmada do evento de reabertura do Teatro Carlos Gomes

    Silva

    A reabertura do histórico Theatro Carlos Gomes, em Vitória, marca um momento especial para a cultura capixaba. O evento contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) ao lado do cantor Silva, visitação ao interior do teatro restaurado e uma intervenção artística de Flávia Junqueira. Horário: 16h.  Local: Praça Costa Pereira. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Sexta (21) no ES: tem Hugo e Guilherme, Festival Orla da Cultura e Ulé Music Sessions

    Hugo & Guilherme

    Café de La Musique Vila Velha recebe a dupla Hugo & Guilherme para uma noite à beira-mar. Horário: a partir das 22h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida José Júlio dd Souza, s/n, Vila Velha. Entrada: a partir da R$ 120, pelo site Zig Tickets.

Festas e música ao vivo

  • Feira de Vinil Vinil Urbano

    A segunda edição da Feira de Vinil Urbano, com venda de discos, discotecagem do coletivo De Volta Para o Vinil ES e palco livre para apresentações. Horário: a partir das 13h. Local: Cervejaria Boldi Beer. Endereço: Rua Francisco Ladislau, 58 A, Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Ultra Baile

    Festa gratuita que encerra oficialmente o Crias.Lab e reúne DJs regionais e nacionais em uma mistura de funk de várias partes do Brasil. Atrações: DJ Ramemes, Ronalda, Dk, Deekapz, Asiat e mais. Horário: a partir das 22h. Local: Fazendinha. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Put* Festa

    Pop, Funk e Tribal. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.

  • Som no Praia

    Show ao vivo com Gê Santos. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita.

  • Samba na Selva

    Já Gamei convida Resenha do Jaca. Horário: a partir das 17h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: ingressos à venda na portaria.

  • Rock da tarde

    Com The Hollywood Club (17h) e Sheep & Parafina (21h). Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Alô Verão

    Jefinho canto Buchecha, Made In Bahia com Xande Macucos. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo Zig Tickets.

Exposições

  • Exposição Moderna Para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira

    A mostra reúne 43 obras de 24 artistas e apresenta um panorama da fotografia modernista brasileira. Horário: das 8h às 17h. Data: até 27 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Dionísio Del Santo: O construtivo ontem e hoje

    A mostra comemora os 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo, um dos principais nomes do construtivismo brasileiro. Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, até 12 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130 – República, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Escapismo

    A exposição individual de Laerte Ramos apresenta 50 obras inéditas que exploram diferentes linguagens e suportes artísticos. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Avenida Cezar Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Gravuras do mundo em crise: Imprimindo justiça & confluências

    A exposição reúne 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas, promovendo um diálogo internacional sobre arte, justiça e resistência. Horário: das 10h às 20h. Data: até 31 de janeiro de 2026. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

  • Diversão na Praça

    Programação: oficina de tiara de Papai Noel, construindo a fábrica de brinquedos, pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Gratuito.

  • Natal dos Balões

    Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Natal Musical

    Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita

  • Natal para Todos

    Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Visitação gratuita.

