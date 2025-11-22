Lauana Prado, Alemão do Forró, Silva e Herança Negra neste sábado (22) no ES

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:00
Cinco dias de exibição de filmes, debates e atividades sobre a cultura e o audiovisual da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, celebrando também os 50 anos da independência dos países africanos lusófonos. Data: de 20 a 25 de novembro. Horário: 9h às 21h (conferir horários e programações diárias no Instagram do evento). Local: Cine Metrópoles e sala 1A do prédio Cemuni V (segunda e terça-feira), campus de Goiabeiras, Ufes. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita e com acessibilidade.
Programação do Parque Aberto com feira Curva, praça de alimentação e atrações culturais, incluindo show de Java Roots, visita mediada na mostra “Moderna para Sempre” e apresentação de Herança Negra. Horário: das 13h às 17h, com última entrada às 16h (o Parque abre às 8h). Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Programação da Expo com Rodeio Show, show de Alemão do Forró, Maylon Meira e Lauana Prado. Horário: a partir das 18h; rodeio às 20h; shows a partir das 23h. Local: Parque de Exposições de Afonso Cláudio (Vale do Empoçado). Endereço: Afonso Cláudio. Entrada: solidária, R$ 10.
Celebração da ancestralidade e da identidade negra, com oficina de culinária quilombola, intercâmbio afro-cultural e o desfile em sua 7ª edição. Horário: a partir das 16h30. Local: Complexo Cultural e Esportivo do Palmital. Endereço: Avenida Roberto Marinho, s/nº, Palmital, Linhares. Entrada: gratuita.
Dia de café da manhã, aula de funcional, tarde de altinha e programação noturna com forró e DJs no Ulé Music Sessions. Horário: das 7h30 ao encerramento às 23h. Local: Casa Hurley, Praia d’Ulé. Endereço: Rodovia do Sol, Km 38, Setiba, Guarapari. Entrada: ingressos individuais, day use ou passaporte pelo Sympla.
Noite do Festival Orla da Cultura com gastronomia, feira criativa e apresentações musicais, incluindo o Bailinho do Ben com Xá da Índia e show de pop/rock com Yuri. Horário: a partir das 17h, com shows às 20h e 22h. Local: Orla do Canal de Guarapari. Endereço: Orla do Canal, Centro, Guarapari. Entrada: gratuita.
Encerramento do Shaka Surf Festival com DJ Thiago Boss303, banda Meraki, show de Rodrigo Lorio, Navala, DJ Zuppa e DJ Bruno Matias (23h). Horário: a partir das 16h. Local: Setiba. Endereço: Setiba, Guarapari. Entrada: gratuita.
Pop-up do Barra Ateliê Artesanal e Industrial com peças em condições especiais, sample sale, itens com pequenos defeitos, além de DJ sets, venda de comida e bebida e participação de marcas convidadas como Luna Ross, Thômas, Jexxca e Madeusa. Horário: com sale das 10h às 18h e DJ set das 18h às 22h. Local: Barra Ateliê Artesanal e Industrial. Endereço: Avenida Vasco Coutinho, 42 – Barra do Jucu, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Festa de premiação da 4ª Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, com mais de 15 estilos de chope liberados, 20 torneiras, bufê de comida de boteco e show ao vivo, celebrando os vencedores entre 320 rótulos inscritos na edição de 2025. Horário: às 20h. Local: Casa do Turista Capixaba (Salão Nobre do Saldanha da Gama). Endereço: AvenidaMarechal Mascarenhas de Moraes, 705, Forte São João, Vitória. Entrada: R$ 220 por pessoa (R$ 180 para associados da AICERVA), com chope e bufê liberados.
Espetáculo reúne grandes sucessos de artistas que marcaram gerações, interpretados por Thielly Lohane (Canta Comigo) e Rafael Oliveira (X-Factor). No palco, o público poderá revisitar clássicos de Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain, Adele e Celine Dion. Horário:
20h30. Local:
Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: pelo site Ingresso Digital.
A reabertura do histórico Theatro Carlos Gomes, em Vitória, marca um momento especial para a cultura capixaba. O evento contará com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) ao lado do cantor Silva, visitação ao interior do teatro restaurado e uma intervenção artística de Flávia Junqueira. Horário:
16h. Local:
Praça Costa Pereira. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória.
Entrada: gratuita.
Café de La Musique Vila Velha recebe a dupla Hugo & Guilherme para uma noite à beira-mar. Horário: a partir das 22h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida José Júlio dd Souza, s/n, Vila Velha. Entrada: a partir da R$ 120, pelo site Zig Tickets.
A segunda edição da Feira de Vinil Urbano, com venda de discos, discotecagem do coletivo De Volta Para o Vinil ES e palco livre para apresentações. Horário: a partir das 13h. Local: Cervejaria Boldi Beer. Endereço: Rua Francisco Ladislau, 58 A, Campo Grande, Cariacica. Entrada: gratuita.
Festa gratuita que encerra oficialmente o Crias.Lab e reúne DJs regionais e nacionais em uma mistura de funk de várias partes do Brasil. Atrações: DJ Ramemes, Ronalda, Dk, Deekapz, Asiat e mais. Horário: a partir das 22h. Local: Fazendinha. Endereço: Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Entrada: gratuita.
Pop, Funk e Tribal. Horário: a partir das 22h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Show ao vivo com Gê Santos. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Entrada: gratuita.
Já Gamei convida Resenha do Jaca. Horário: a partir das 17h. Local: A Selva. Endereço: Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: ingressos à venda na portaria.
Com The Hollywood Club (17h) e Sheep & Parafina (21h). Horário: a partir das 17h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Jefinho canto Buchecha, Made In Bahia com Xande Macucos. Horário: a partir das 16h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo Zig Tickets.
A mostra reúne 43 obras de 24 artistas e apresenta um panorama da fotografia modernista brasileira. Horário: das 8h às 17h. Data: até 27 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A mostra comemora os 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo, um dos principais nomes do construtivismo brasileiro. Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, até 12 de fevereiro de 2026. Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130 – República, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição individual de Laerte Ramos apresenta 50 obras inéditas que exploram diferentes linguagens e suportes artísticos. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Avenida Cezar Hilal, 1180, loja 9 – Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
A exposição reúne 36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas, promovendo um diálogo internacional sobre arte, justiça e resistência. Horário: das 10h às 20h. Data: até 31 de janeiro de 2026. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Programação: oficina de tiara de Papai Noel, construindo a fábrica de brinquedos, pula-pula. Horário: de 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Gratuito.
Decoração de Natal com a temática de balões, árvore de 12 metros de altura, balão instagramável, presença do Papai Noel, xícaras Gira-Gira e percurso iluminado. A programação inclui ainda um voo de balão em realidade virtual, que propõe uma imersão pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Convento da Penha, o Farol de Santa Luzia, o Morro do Moreno, as praias da cidade, dentre outros. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 11h às 22h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Decoração de Natal com tema Musical, que conta com escada em formato de teclas de piano, árvore master, árvore interativa, além de brinquedos montessorianos acessíveis. Data: todos os dias. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h e domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Entrada: gratuita
Decoração de Natal com foco na inclusão, que conta com árvore de 13 metros, tobogã de 6 metros, brinquedos interativos e acessíveis, trono adaptado, textos em braile nos brinquedos e intérprete de Libras uma vez por semana junto ao Papai Noel. Horário: segunda a sexta de 10h às 22h e domingos e feriados das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2 – Praça Moxuara. Visitação gratuita.
