Lançamento de livro de Marcus Buaiz e mostra de danças agitam a quinta (29)

Convento da Penha: Arte nas Alturas

Convento da Penha: Arte nas Alturas vai celebrar os 455 anos do Convento da Penha. A mostra contará com artistas de diversas partes do mundo, com obras que vão desde pinturas clássicas até arte naif, todas inspiradas pela arquitetura e cenário único do Convento e com a curadoria de Ângela Gomes. Data: até 31 de maio. Local: Pousada VilaZinha. Galeria-Store Vilazinha Espaço Artes, na Prainha de Vila Velha.