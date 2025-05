Cultura

10 livros para presentear no Dia dos Namorados

Confira romances delicados, guias afetivos e narrativas cheias de sentimento para celebrar a data

Publicado em 28 de maio de 2025 às 12:04

Os livros são capazes de aquecer o coração e trazer reflexões valiosas Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

O amor nem sempre segue roteiro: às vezes começa com uma mensagem, um reencontro inesperado ou até mesmo a coragem de dizer adeus. Nesta seleção para o Dia dos Namorados, histórias e reflexões mostram que amar também é um caminho de cura, amadurecimento e reconexão consigo mesmo. Trata-se de se descobrir, cuidar de si e, então, abrir espaço para o outro. >

Entre romances delicados, guias afetivos e narrativas repletas de sentimento , os dez títulos abaixo convidam a vivenciar os relacionamentos amorosos em suas múltiplas possibilidades — com leveza, autenticidade e um toque de poesia. Escolha a leitura ideal para aquecer o coração ou presentear quem você ama nesta data especial! >

1. Memórias em papel timbrado

Em “Memórias em papel timbrado”, Paula escreve cartas ao futuro marido para lidar com os traumas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão

A obra escrita por Pat Müller acompanha Paula, que se muda de São Paulo para o interior de Santa Catarina e começa a escrever cartas a um futuro marido como forma de lidar com traumas. Na fazenda herdada da avó, ela faz amizad e com Maria e vive uma história de amor com Júlio, o vizinho ranzinza. As cartas da protagonista revelam uma jornada de fé, superação e recomeço. >

2. Começa com você

Em “Começa com você”, a autora convida o leitor a analisar seus relacionamentos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude

Jillian Turecki compartilha lições aprendidas com a própria jornada e anos em que orientou pessoas em suas vidas amorosas. Com histórias reais, conselhos práticos e reflexões, ela convida os leitores a analisarem suas relações por meio de nove verdades complexas — como “Ninguém virá para salvá-lo”, que aborda força interior e responsabilidade. A especialista em relacionamentos destaca que imperfeições e fracassos fazem parte de todo afeto, e reconhecê-los é essencial para o crescimento pessoal e emocional. >

>

3. Adeus, dedo podre

O livro “Adeus, dedo podre” é um guia para quem deseja transformar a vida afetiva Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude

O autor best-seller do New York Times , Matthew Hussey, oferece um guia prático para quem deseja romper com padrões amorosos tóxicos e construir relacionamentos mais saudáveis. Ao combinar reflexões e exercícios, o autor ensina a identificar sinais de alerta, as famosas “red flags” , evitar autossabotagem e fortalecer o amor-próprio. A obra destaca a importância de escolhas conscientes e da coragem para encerrar relações prejudiciais. Uma leitura ideal para quem busca transformar a vida afetiva com maturidade emocional. >

4. Se o dia não estiver sorrindo

Em “Se um dia não estiver sorrindo”, Baek e Mackenzie precisam superar feridas do passado para ficarem juntos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão

O livro, escrito por Tatielle Katluryn, é para os fãs de doramas! Mudar-se para Seul deveria ser um recomeço para Baek Fletcher, mas feridas do passado e o medo de não ser aceito tornam tudo mais difícil. Enquanto isso, Mackenzie Jones, do outro lado do mundo, luta contra a baixa autoestima e o receio de nunca despertar a paixão de algum garoto. Em meio a reencontros, os dois protagonistas mostram que a verdadeira cura acontece quando nos permitimos ser vulneráveis. >

5. Heartbreak Hotel

Em “Heartbreak Hotel”, quatro adolescentes são transportados para um hotel fora do tempo e espaço Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21

Esta graphic novel escrita por Micol Arianna Beltramini mergulha nas dores e descobertas do primeiro amor. Quatro adolescentes acordam misteriosamente em um hotel fora do tempo e do espaço, onde precisam enfrentar suas desilusões para seguir em frente. Com ilustrações delicadas e referências à cultura pop, a obra aborda temas como identidade , luto e amor-próprio. Uma leitura sensível e representativa sobre crescer, sentir e recomeçar, com protagonismo de personagens LGBTQIAPN+. >

6. Amar e ser livre é possível

No livro “Amar e ser livre é possível”, o autor mostra como é possível ter relações mais conscientes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude

O psicólogo Marcos Lacerda mostra como é possível amar sem abrir mão da própria liberdade e identidade. A obra aborda temas como ciúme, dependência afetiva e medo da perda, ao propor reflexões e exercícios práticos para fortalecer o autoconhecimento e a autonomia emocional. Com linguagem acessível, o autor guia o leitor a construir relações mais livres e conscientes, em uma leitura essencial para quem busca ter mais equilíbrio entre amor e liberdade nos relacionamentos. >

7. Vamos conversar?

O livro “Vamos conversar?” traz uma série de contos sobre o amor em diferentes fases da vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Primavera

Esta obra é a sugestão ideal para os namorados que, apesar dos problemas, querem encontrar um caminho possível para manter o amor e a felicidade do relacionamento. No livro, Eunice Maciel apresenta uma série de contos sobre pessoas em diferentes momentos e fases da vida que precisam de um profissional para mediar os conflitos. Entre as histórias, “vamos alinhar as expectativas” retrata a jornada de um casal de idosos que se conheceu em um site e enfrentam os desafios de iniciar um romance na terceira idade. >

8. Cheiro de suor e vinho

Em “Cheiro de suor e vinho”, Elisa e Lorenzo enfrentam desafios para fazer o relacionamento dar certo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Lucens

O livro escrito por Miguel Vaz acompanha um rockstar recém-lançado à fama e uma garota que busca o anonimato. Só uma paixão ardente para unir mundos tão diferentes. Quando Elisa Rizzo viu Lorenzo pela primeira vez apresentando-se em um pub em uma cidadezinha do interior da Itália, seus desejos contrariaram sua alma recatada e assumiram as rédeas de sua vida. Cabe então ao destino remendar corações e unir vidas e realidades tão diferentes, palco e plateia, luxo e simplicidade. Resta saber se Elisa suportará a pressão dos holofotes e de ser perseguida por um ex-mafioso transtornado. >

9. A vida entre marionetes

Na obra “A vida entre marionetes”, o autor traz uma narrativa emocionante sobre o que significa ser humano e amar, em um mundo dominado por máquinas. (Imagem: Reprodução digital | Editora Morro Branco) Crédito:

Nesta fábula futurista, TJ Klune entrelaça amor, identidade e livre-arbítrio. A história apresenta Victor Lawson, o único humano em uma família de robôs, que vive escondido em uma floresta até encontrar Hap, um androide com um passado sombrio, cuja presença ameaça a segurança de todos. Durante uma missão de resgate, Victor enfrenta sentimentos conflitantes por Hap, questionando-se se pode aceitar um amor com amarras. Com elementos de fantasia e aventura, neste romance LGBTQIA+, o autor reimagina Pinóquio em uma narrativa emocionante sobre o que significa ser humano e amar, em um mundo dominado por máquinas. >

10. Uma solteirona alemã por conveniência

Em “Uma solteirona alemã por conveniência”, Emma vê sua vida mudar com a chegada de Maximilian Flemming Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Principis

Hamburgo, 1859. Emma Weber, de 27 anos, carrega o indesejado título de solteirona. Para muitos, seu futuro deveria estar atrelado ao casamento, mas Emma tem outros planos. Sua rotina vira de cabeça para baixo com a chegada inesperada dos Flemmings, imigrantes alemães vindos do Brasil. Entre eles, Maximilian Flemming, um homem de modos rústicos e sorriso atrevido, que parece decidido a desafiar todas as suas certezas. Com diálogos envolventes e personagens cativantes, essa história escrita por Cinthia Serejo é sobre coragem, tradição e os encontros inesperados que podem mudar o rumo de uma vida. >

Por Luísa Santini >