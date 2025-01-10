Jorge e Mateus, Zé Neto & Cristiano e Luiz Caldas agitam a sexta (10)

Shows
Jorge e Mateus e Dilsinho
A dupla Jorge e Mateus e o cantor Dilsinho se apresentam na P12. Horário: 22h. Ingressos: Brasil Ticket e Q2. Valores (5° lote): R$ 400 (inteira), R$ 200 (meia), R$ 210 (meia solidária). Endereço: Rod. do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari.
Zé Neto & Cristiano
Com Zé Neto & Cristiano e Pablo no Mais. Horário: 22h. Ingressos: Brasil Ticket. Endereço: Rua Gilda Leal, 110, Meaípe, Guarapari.
Beto Kauê e Luiz Caldas
Show gratuito de Beto Kauê (20h) e Luiz Caldas (22h) na Arena de Verão. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Especial
Cine Beco
Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até o dia 16 de janeiro. Hoje: sessão infantil às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do Bairro Floresta. Filmes: Cores e Botas e O Mundo de Karma.
Festa de São Benedito
O evento começa hoje e vai até o domingo (12). A abertura será às 18h, quando haverá as apresentações dos Reis de Boi de Mestre Nilo, Mestre Euclides, Mestre Dito, Mestre Nenê e Mestre Antônio da Conceição. Local: Conceição da Barra.
Festas e baladas
Encontro de Batuqueiros e Turma do Pagode
Com Encontro de Batuqueiros e Turma do Pagode no Gordinho Sambão, às 21h. Pista (3° lote): R$ 40. Gordinho Sambão, Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Verão Mex 2025
Com Pagode do Dadim, Vinícius Terra (Sertanejo e Piseiro) e DJ Bigno no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Prainha Vibe
O Prainha Vibe estreia em formato inédito no Street, a partir das 22h, trazendo o sucesso do projeto Rodas & Modas. Glauco e a dupla Breno e Bernardo vão comandar o evento. Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), pelo site Zig.Tickets. Endereço: Street Rebels, Avenida Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes.
Noite Capixaba
Noite de funk na Boate Garden, a partir das 23h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) pelo Zig.Tickets. Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha.
Forrozada Boa
Com Trio Dona Zefa, Forrofiá e DJ Boró no Recreio dos Olhos. Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, 575, Recreio dos Olhos, Tabuazeiro, Vitória.
I Am the Samba
Com Samba Jr. e Curtição, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Ingressos: R$30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Summer Rock Metal Fest
Com Tritono (tributo a Black Sabbath), Killer Queen (Tributo ao Queen), Metalworks (Tributo ao Metallica, Megadeth, Slayer) no Correria Music Bar, a partir das 22h. Os 50 primeiros não pagam entrada. Avenida Estudante Jose Julio de Souza, SN, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Vai na Creuza
Com Lauar, Luke, Mathilda e Ysa no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Sextanice
Com Peralles, Mike, 4lê, Karolla e Jexxca, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: os 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Ritmado
Com Baduh, Freelance, Stanley e Lukão no Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 30 até às 20h (com o nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Baile do Ventura
Brasilidades, afrobeats com Ventura e DJ Zappie no Brizz, às 20h. Couvert: R$ 15. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Música ao vivo
Rubinho Lyra
Com Rubinho Lyra, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pub 426
Com Raisa Garcia e The Crew no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Grupo Samba de Comunidade
Com Grupo Samba de Comunidade no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Vinicius Caranga
Com Vinicius Caranga, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Calor na Caipora
Show de Mallu e Borabaz na Casa Caipora, a partir das 20h. Entrada: R$ 20. Rua Nestor Gomes, 168, Centro de Vitória.
Exposições
A era da Imagem Analógica
Já pensou em 'entrar' em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece. Período: até 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Gênesis
A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Diversão
Onde está Wally?
Cenário lúdico das aventuras do personagem Wally. Entre as atrações, brinquedos gigantes, piscina de bolinhas, quebra-cabeça gigante, labirinto e muito mais. Data de 10/01 a 23/02. Horário: de segunda a sexta-feira, de 12h às 22h, sábados das 10h às 22h, e domingo das 12h às 20h. Onde: Praça Central do Shopping Vitória. Ingressos: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (1 hora).
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Magic Ocean
Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 por 40 minutos. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Take Kids
Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 11h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Onde: Shopping Mestre Álvaro. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90.
Chão é Lava
Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Valor: a partir de R$ 50 (30 minutos). Shopping Moxuara, piso L2.
Circuito Galinha Pintadinha
Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com cinco metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Data: de 08/01 a 02/03. Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos.
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