Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e arraiá agitam a quinta (8); confira agenda

Shows
Festival de Alegre
Com Gusttavo Lima, João Gomes, Jota Quest, Pedro Sampaio e atrações regionais, a partir das 18h. Parque de Exposições de Alegre , Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 660 (camarote inteira) e R$ 440 (arena inteira), à venda no site da Le Billet.
As Madalenas do Jucu
Show musical Os Passos de Anchieta, que encenará a trajetória cultural através das linguagens da música, do audiovisual, do teatro, do circo e da poesia. A partir das 19h30, na Praça Pedro Valadares - Barra do Jucu. Entrada gratuita.
Festivais e gastronomia
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e show de Ph Dias. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Cinema ao Ar Livre
Festival de filmes ao ar livre, com food park e espaço instagramável. Local: Shopping Mestre Álvaro, área externa do piso L3. Na quinta-feira (08/06) exibição do filme Shrek, a partir das 16h. Evento gratuito
Festa Nacional de São José de Anchieta:
Comemoração ao Dia Nacional de São José de Anchieta. Na quinta-feira, Solenidade Corpus Christi (procissão e missa), a partir das 16h.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
60ª Festa de Corpus Christi de Castelo
Em sua 60ª edição, na quarta (7) e quinta (8), milhares de voluntários já prepararam toneladas de materiais que irão enfeitar as ruas da cidade. Além da confecção dos tapetes, a programação da festa conta com missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, procissão com o Santíssimo Sacramento e queima de fogos.
Festival da Cultura Popular e Tradicional
Congo, Folia de Reis e shows gratuitos agitam o feriado em Aracruz. O FestRecPot acontece até domingo (11), na Praça dos Corais, em Barra do Sahy, com entrada gratuita. Na quinta, a partir das 19h, Grupos da Cultura (19h30), Trio Lubião (21h) e Matheus Emi (23h20).
15ª edição do Festival Nacional de Viola
O Festival de Colatina recebe inscrições de composições inéditas, nas quais a viola caipira é o instrumento musical principal. O FeNaViola acontece até sábado (10), no sítio histórico de Itapina, com três etapas. Nesta quinta (8), acontece a primeira semifinal dos cancioneiros, além do show de Maya Ribeiro. Entrada franca.
Musica ao vivo e rodas de samba
Casa de Bamba
Com 3° Soul Gafiera e Samba da Lu, a partir das 20h. Na Casa de Bamba Vix - R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Couvert artístico não informado.
Feriadin
Com DMoleque e Muleke027, a partir das 17h. No Mãe Joana Botequim - R. Italina Pereira Mota, 400 - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pagode dos Amigos
Com Raul Mesquita, Lucas Abreu, Plinio Pessoti, Atila Diniz, Lucas Gagetti e PagoLance, a partir das 19h. No Canto27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Entrada de graça até às 20h.
Gordinho Praia do Canto
Com Gustavo Lins, Junto & Misturado, Samba Jr e Samba Dm, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 19h, com Richard Viana (pocket show) e Taianna França (22h) Couvert: R$25,00 (homem) R$15,00 (mulher). No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Lu Barraque. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 16h às 18h. Gratuito.
Baladas
Quintarada
Com Djs Gabriel Oc, Anabrielaz, Victor, Sophia Larica, Lukas e Vivi, a partir das 22h no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 50 primeiros, após R$ 15 a noite toda.
Close de Quinta
Com Djs Mike, Pepeu, Isa Faustini e Ed, a partir das 23h, no Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: 50 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20 a noite toda.
O Baile da Orla
Com Djs Kn de Vv, Thalia Coelho, Mia, Biel de Vv, Kinho, Martins, Th, Fabrini, Lr e Karmaliza, a partir das 21h. No Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos e mais informações no número (27) 99920-0242.
Exposições e cultura
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Feriado na Praça da Ciência
De quinta-feira (8) até domingo (11), o espaço ficará aberto ao público das 8h às 12 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento para visitar o acervo da Praça, atividades educativas das 10h às 11 horas, com inscrição no local a partir das 9h30. Praça da Ciência - Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Na quinta, Amarelinha da Matemática.