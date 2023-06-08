Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e arraiá agitam a quinta (8); confira agenda

De quinta-feira (8) até domingo (11), o espaço ficará aberto ao público das 8h às 12 horas. A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento para visitar o acervo da Praça, atividades educativas das 10h às 11 horas, com inscrição no local a partir das 9h30. Praça da Ciência - Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Na quinta, Amarelinha da Matemática.