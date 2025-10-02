Editorias do Site
Festival em Linhares, Lordose pra Leão, Vitu e Luiza Dutra nesta quinta (2)

Quintou! O dia ainda conta com Mostra Sesc de Cinema, Festival “BTS Movie Weeks”, música ao vivo e exposições

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08:00

Especial

  • Quinta (31) no ES: Lordose pra Leão, Edivan Freitas e feira de cerâmica e decoração

    Orquestra Pop e Jazz com Lordose pra Leão

    A banda Lordose pra Leão e a Orquestra Pop & Jazz se unem para a gravação de um disco ao vivo. Ingressos: esgotados. Horário: às 21h. Local: Teatro Universitário. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

  • Noite de Testes

    Toda Quinta em Outubro, o Joker Comedy Bar VV apresenta sua tradicional Noite de Testes. Comediantes residentes: Ton Nascimento e Roberto Carlos e o Mestre de Cerimônia Sandro Men. Convidados: Leila Soul, Pedro Brian e Djavan Romão. Horário: 20h (abertura da casa), 21h (início do show). Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584 Centro de Vila Velha, Vila Velha. Entrada: gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla.

  • Filé Linhares, do La Rústico Gastrobar

    Festival Saborear Linhares

    O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação. Data: de quinta (2) a sábado (4). Endereço: Bairro Três Barras, Linhares. Entrada: gratuita.

Festas e música ao vivo

  • Clericot Cafe

    Bossa & Samba na Curva

    Com Vinicius Caranga, no Clericot Café. Horário: das 17h às 21h. Entrada: gratuita. Local: Clericot. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

  • Divas do Rock

    Com Dona Fran, Kessy Borges, Larissa Pacheco & Mariana Favero. Horário: às 21h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Dubs Ruy

    Dubs Ruy convida Ventura (Javaroots). Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 15 a partir das 19h.

  • Luiza Dutra lançou o single “Mil Mistérios”

    Vitu e Luiza Dutra

    Show com canções autorais dos artistas capixabas e releituras, incluindo a primeira apresentação ao vivo do single “Cena de Cinema”. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 20 (usuário), R$ 12 (conveniado), R$ 10 (comerciante) e R$ 15 (comerciário, meia e meia solidária). Local: Centro Cultural Sesc Glória – Teatro Virgínia Tamanini (Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória.

Cinema

  • Festival “BTS Movie Weeks”

    Shows históricos do grupo BTS remasterizados em 4K. Ingressos: à venda no site do Cinépolis. Horário: 19h. Filme: BTS Muster Sowoozoo. Local: Cinépolis Moxuara, Shopping Moxuara, Cariacica.

  • O Sesc Glória durante o 30º Festival de Cinema de Vitória

    VIII Mostra Sesc de Cinema

    Exibição dos filmes A Última Sala (Gabriela Busato e Júlio Cesar, 25’, livre), Manoel Loreno: Improviso e Paixão (Enzo Rodrigues, 22’, 10 anos) e A Outra Filha (Erik Avilez, 25’, livre). Após a sessão, haverá roda de conversa com os realizadores. Data: até 1 de novembro, de quarta a sábado, às 19h30. Local: Sala de Cinema Marien Calixte – 3º andar do Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: gratuitos, disponíveis na bilheteria do Sesc Glória e no site Lets Events.

Exposições

  • Cores da Primavera

    Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Pousada VilaZinha, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Data: até 2 de novembro. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo. Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha, Praça Tamandaré, Centro, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • exposição “Línguas africanas que fazem o Brasil – Itinerância Espírito Santo”

    Línguas africanas que fazem o Brasil

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O fim me parece o nascer do sol

    Com obras que utilizam fragmentos de espuma de sua cama e estruturas de construção civil, que remetem às sensações da dor do luto e da transformação do recomeço, vivenciadas pela artista plástica e psicanalista Re Henri durante a pandemia. Data: até 19 de outubro. Horário: terças a sextas, das 10h às 18h; sábados e domingos, das 10h às 16h. Local: Museu de Artes do Espírito Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 — Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • O Fantástico Mundo Marinho

    Com 15 atrações instaladas no Shopping Praia da Costa, entre réplicas gigantes, estruturas robotizadas e instagramáveis. Horário de visitação: até 19 de outubro, sempre durante o funcionamento do shopping. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Sombra do Tempo

    Exposição “Sombra do Tempo”, de Pedro Fonseca, na Mosaico Fotogaleria. Horário: das 9h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Mosaico Fotogaleria – Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Loja 18, Shopping Victória Mall, Mata da Praia, Vitória.

Diversão

  • Parque do Tarzan

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

