Festival em Linhares terá pratos a partir de R$ 35; veja opções

Saborear Linhares celebra ingredientes regionais com pratos autorais, como risoto de churrasco e parmegiana do mar

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Linhares se prepara para um fim de semana inteiro de experiências que unem gastronomia, música, memória e diversão ao ar livre. O Festival Saborear Linhares 2025 chega para agitar o bairro Três Barras de quinta (2) a sábado (4), com uma proposta clara: valorizar a produção local e transformar ingredientes do dia a dia em receitas exclusivas, acessíveis e cheias de identidade.

O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação.

Conheça dos pratos participantes

01 Parmegiana do mar Arpoador Restaurante - Parmegiana do mar: filé de tilápia empanado na batata palha, molho de tomate artesanal, muçarela gratinada, orégano e coentro; acompanha purê de aipim.

02 Risoto de churrasco Espetinhos Route 66 - Risoto de churrasco: arroz cremoso com cachaça, linguiça artesanal e carne bovina - o churrasco da casa em versão de colher.

03 Kafta & Naan Espigueiro - Kafta & Naan: pão naan macio, kafta bovina bem temperada, coalhada suave e toque de crispy.

04 Raízes do Musta Moustache Petiscaria e Restaurante - Raízes do Musta: releitura de lasanha com banana-da-terra dourada, costela desfiada e chips de aipim.

05 Polenta Recheada Soeiro’s House - Polenta Recheada: polenta cremosa com carne moída, bacon crocante, queijo derretido e milho verde.

06 Focaccia Manjar Manjar Ateliê Café - Focaccia Manjar: pão artesanal, mortadela italiana de pistache, creme de queijo com pimenta verde, pesto de pistache, tomate confit, rúcula e mel.

07 Filé Linhares La Rústico Gastrobar - Filé Linhares: filé mignon defumado com café, pimentas, purê de aipim com alho assado e salada (mix de folhas com picles agridoce de mamão).

OUTRAS CASAS PARTICIPANTES

Aloha Pizzaria - Pizza de calabresa ao alho frito: massa crocante, molho artesanal, muçarela, calabresa, cebola, alho frito e orégano



Pizza de calabresa ao alho frito: massa crocante, molho artesanal, muçarela, calabresa, cebola, alho frito e orégano Bacana Burger - Bacana Nachos: pão da casa, barbecue, bacon crispy, burger 100 g, cheddar derretido e Doritos



Bacana Nachos: pão da casa, barbecue, bacon crispy, burger 100 g, cheddar derretido e Doritos Bisi’s Restaurante e Pizzaria - Picanha com batatas defumadas: picanha no pit smoker e batatas defumadas; suculência e aroma como protagonistas



Picanha com batatas defumadas: picanha no pit smoker e batatas defumadas; suculência e aroma como protagonistas Fuê Comida Artesanal - Tropeiro de corda: feijão fradinho com linguiça artesanal e carne desfiada, molho defumado de feijão e crispy de banana



Tropeiro de corda: feijão fradinho com linguiça artesanal e carne desfiada, molho defumado de feijão e crispy de banana João de Barro - Cordeiro Capixaba: carne de sol de cordeiro com queijo frescal frito e aipim na manteiga de garrafa



- Cordeiro Capixaba: carne de sol de cordeiro com queijo frescal frito e aipim na manteiga de garrafa Marilda Brasil Restaurante - Lasanha: camadas com molho caseiro, banana-da-terra, bechamel e queijo



Lasanha: camadas com molho caseiro, banana-da-terra, bechamel e queijo Nacho Man - Tostada Mexicana: tilápia fresca, pimenta, hondashi, sal, pepino, manga, coentro, cebola roxa, limão e tortilla



Tostada Mexicana: tilápia fresca, pimenta, hondashi, sal, pepino, manga, coentro, cebola roxa, limão e tortilla Tio Gilson Hamburgueria - Gourmet Capixaba: brioche na manteiga, burger artesanal, cheddar, farofa de calabresa, molho da casa e chips de banana



Gourmet Capixaba: brioche na manteiga, burger artesanal, cheddar, farofa de calabresa, molho da casa e chips de banana Tio Naldo - Olintho tropical - Nhoque de camarão ao molho, acompanhado de abacaxi flambado ao chocolate no cacau com camarões VG



Doces

Beijinho de Mel - Bombom de morango

Bombom de morango Confete Colorido Doces - Pavê quatro leites com Ouro Branco

Pavê quatro leites com Ouro Branco Delícias D’Jacke - Pastelão Supremo

Pastelão Supremo Dona Brigadeiro - Fatias de bolo e brigadeiros

Fatias de bolo e brigadeiros Fuê Gelato Artesanal - Gelatos artesanais

Gelatos artesanais Giza Xavier Confeitaria - Fatias de bolo com caldas diversas

Fatias de bolo com caldas diversas Passione di Latte - Gelato artesanal italiano

Gelato artesanal italiano Trigô Café - Grissini Folhado: massa semifolhada crocante com recheio à escolha: ganache de banana caramelizada ou ganache de café com chocolate amargo

Música para todos os ouvidos

Jazz, samba, rock, chorinho e música instrumental formam a trilha de três dias de palco. A curadoria privilegia shows ao longo do dia e da noite, criando aquele clima de praça viva, com famílias, amigos e visitantes circulando entre as barracas e o som.

Aventura inédita: tirolesa gratuita de 100 metros

Assinada pelos organizadores Werliton Machado e Itagildo Marques, a edição 2025 estreia a primeira tirolesa de 100 metros em um evento aberto ao público no Espírito Santo - e o melhor, gratuita para crianças e adultos. A atração reforça o caráter múltiplo do Saborear: não é “só” um festival gastronômico; é também lazer, turismo e adrenalina segura.

Programação musical e experiências

Quinta (2)

17h30 - André Máximo

18h30 - Papo de Cozinha Brinox com chef Ariela Brasil

19h - Banda de Música da Polícia Militar do ES

19h30 - Papo de Cozinha Brinox com chef Ariela Brasil

20h - Magrão Duo

22h - Samba Jr





Sexta (3)

18h30 – JV Live Sax

18h45 – Papo de Cozinha Brinox com chef Harum Katharian

20h15 – Picnic Dogs

20h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Harum Katharian

22h – Hey Teachers





Sábado (4)

16h – Trup Passarim do Brasil

17h – Weverson Pessoti – Power Trio

17h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar

18h45 – Trio Chorão

19h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar

20h30 – STM

22h – Regional da Nair

