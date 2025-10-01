Festival em Linhares terá pratos a partir de R$ 35; veja opções

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00
Linhares se prepara para um fim de semana inteiro de experiências que unem gastronomia, música, memória e diversão ao ar livre. O Festival Saborear Linhares 2025 chega para agitar o bairro Três Barras de quinta (2) a sábado (4), com uma proposta clara: valorizar a produção local e transformar ingredientes do dia a dia em receitas exclusivas, acessíveis e cheias de identidade.
O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação.
Parmegiana do mar
Arpoador Restaurante - Parmegiana do mar: filé de tilápia empanado na batata palha, molho de tomate artesanal, muçarela gratinada, orégano e coentro; acompanha purê de aipim.
Risoto de churrasco
Espetinhos Route 66 - Risoto de churrasco: arroz cremoso com cachaça, linguiça artesanal e carne bovina - o churrasco da casa em versão de colher.
Kafta & Naan
Espigueiro - Kafta & Naan: pão naan macio, kafta bovina bem temperada, coalhada suave e toque de crispy.
Raízes do Musta
Moustache Petiscaria e Restaurante - Raízes do Musta: releitura de lasanha com banana-da-terra dourada, costela desfiada e chips de aipim.
Polenta Recheada
Soeiro’s House - Polenta Recheada: polenta cremosa com carne moída, bacon crocante, queijo derretido e milho verde.
Focaccia Manjar
Manjar Ateliê Café - Focaccia Manjar: pão artesanal, mortadela italiana de pistache, creme de queijo com pimenta verde, pesto de pistache, tomate confit, rúcula e mel.
Filé Linhares
La Rústico Gastrobar - Filé Linhares: filé mignon defumado com café, pimentas, purê de aipim com alho assado e salada (mix de folhas com picles agridoce de mamão).
Jazz, samba, rock, chorinho e música instrumental formam a trilha de três dias de palco. A curadoria privilegia shows ao longo do dia e da noite, criando aquele clima de praça viva, com famílias, amigos e visitantes circulando entre as barracas e o som.
Assinada pelos organizadores Werliton Machado e Itagildo Marques, a edição 2025 estreia a primeira tirolesa de 100 metros em um evento aberto ao público no Espírito Santo - e o melhor, gratuita para crianças e adultos. A atração reforça o caráter múltiplo do Saborear: não é “só” um festival gastronômico; é também lazer, turismo e adrenalina segura.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta