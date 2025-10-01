Editorias do Site
Redes Sociais

Festival em Linhares terá pratos a partir de R$ 35; veja opções

Saborear Linhares celebra ingredientes regionais com pratos autorais, como  risoto de churrasco e parmegiana do mar

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Linhares se prepara para um fim de semana inteiro de experiências que unem gastronomia, música, memória e diversão ao ar livre. O Festival Saborear Linhares 2025 chega para agitar o bairro Três Barras de quinta (2) a sábado (4), com uma proposta clara: valorizar a produção local e transformar ingredientes do dia a dia em receitas exclusivas, acessíveis e cheias de identidade.

O evento foi pensado para colocar aipim, banana-da-terra, cacau, feijão-fradinho e outros símbolos regionais no centro do prato. Os restaurantes participantes levam ao evento preparos autorais, vendidos entre R$ 35 e R$ 45, que combinam tradição e inovação.

Conheça dos pratos participantes

  • 01

    Parmegiana do mar

    Arpoador Restaurante - Parmegiana do mar: filé de tilápia empanado na batata palha, molho de tomate artesanal, muçarela gratinada, orégano e coentro; acompanha purê de aipim.

    Parmegiana do mar, do Arpoador
  • 02

    Risoto de churrasco

    Espetinhos Route 66 - Risoto de churrasco: arroz cremoso com cachaça, linguiça artesanal e carne bovina - o churrasco da casa em versão de colher.

    Risoto de churrasco, do Espetinhos Route 66
  • 03

    Kafta & Naan

    Espigueiro - Kafta & Naan: pão naan macio, kafta bovina bem temperada, coalhada suave e toque de crispy.

    Kafta & Naan, do Espigueiro
  • 04

    Raízes do Musta

    Moustache Petiscaria e Restaurante - Raízes do Musta: releitura de lasanha com banana-da-terra dourada, costela desfiada e chips de aipim.

    Raízes do Musta, do Moustache Petiscaria e Restaurante
  • 05

    Polenta Recheada

    Soeiro’s House - Polenta Recheada: polenta cremosa com carne moída, bacon crocante, queijo derretido e milho verde.

    Polenta Recheada, do Soeiro’s House
  • 06

    Focaccia Manjar

    Manjar Ateliê Café - Focaccia Manjar: pão artesanal, mortadela italiana de pistache, creme de queijo com pimenta verde, pesto de pistache, tomate confit, rúcula e mel.

    Focaccia Manjar, do Manjar Ateliê Café
  • 07

    Filé Linhares

    La Rústico Gastrobar - Filé Linhares: filé mignon defumado com café, pimentas, purê de aipim com alho assado e salada (mix de folhas com picles agridoce de mamão).

    Filé Linhares, do La Rústico Gastrobar

OUTRAS CASAS PARTICIPANTES

  • Aloha Pizzaria - Pizza de calabresa ao alho frito: massa crocante, molho artesanal, muçarela, calabresa, cebola, alho frito e orégano
  • Bacana Burger - Bacana Nachos: pão da casa, barbecue, bacon crispy, burger 100 g, cheddar derretido e Doritos
  • Bisi’s Restaurante e Pizzaria - Picanha com batatas defumadas: picanha no pit smoker e batatas defumadas; suculência e aroma como protagonistas
  • Fuê Comida Artesanal - Tropeiro de corda: feijão fradinho com linguiça artesanal e carne desfiada, molho defumado de feijão e crispy de banana
  • João de Barro - Cordeiro Capixaba: carne de sol de cordeiro com queijo frescal frito e aipim na manteiga de garrafa
  • Marilda Brasil Restaurante - Lasanha: camadas com molho caseiro, banana-da-terra, bechamel e queijo
  • Nacho Man - Tostada Mexicana: tilápia fresca, pimenta, hondashi, sal, pepino, manga, coentro, cebola roxa, limão e tortilla
  • Tio Gilson Hamburgueria - Gourmet Capixaba: brioche na manteiga, burger artesanal, cheddar, farofa de calabresa, molho da casa e chips de banana
  • Tio Naldo - Olintho tropical - Nhoque de camarão ao molho, acompanhado de abacaxi flambado ao chocolate no cacau com camarões VG
  • Tio Gilson Hamburgueria - Gourmet Capixaba - Pão brioche amanteigado selado na manteiga, carne artesanal, queijo cheddar, farofa de linguiça calabresa torradinha, molho especial e chips de banana crocante

Doces

  • Beijinho de Mel - Bombom de morango
  • Confete Colorido Doces - Pavê quatro leites com Ouro Branco
  • Delícias D’Jacke - Pastelão Supremo
  • Dona Brigadeiro - Fatias de bolo e brigadeiros
  • Fuê Gelato Artesanal - Gelatos artesanais
  • Giza Xavier Confeitaria  - Fatias de bolo com caldas diversas
  • Passione di Latte - Gelato artesanal italiano
  • Trigô Café - Grissini Folhado: massa semifolhada crocante com recheio à escolha: ganache de banana caramelizada ou ganache de café com chocolate amargo

Música para todos os ouvidos

Jazz, samba, rock, chorinho e música instrumental formam a trilha de três dias de palco. A curadoria privilegia shows ao longo do dia e da noite, criando aquele clima de praça viva, com famílias, amigos e visitantes circulando entre as barracas e o som.

Aventura inédita: tirolesa gratuita de 100 metros

Assinada pelos organizadores Werliton Machado e Itagildo Marques, a edição 2025 estreia a primeira tirolesa de 100 metros em um evento aberto ao público no Espírito Santo - e o melhor, gratuita para crianças e adultos. A atração reforça o caráter múltiplo do Saborear: não é “só” um festival gastronômico; é também lazer, turismo e adrenalina segura.

Programação musical e experiências

  • Quinta (2)
  • 17h30 - André Máximo
  • 18h30 - Papo de Cozinha Brinox com chef Ariela Brasil
  • 19h - Banda de Música da Polícia Militar do ES
  • 19h30 - Papo de Cozinha Brinox com chef Ariela Brasil
  • 20h - Magrão Duo
  • 22h - Samba Jr

  • Sexta (3)
  • 18h30 – JV Live Sax
  • 18h45 – Papo de Cozinha Brinox com chef Harum Katharian
  • 20h15 – Picnic Dogs
  • 20h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Harum Katharian
  • 22h – Hey Teachers

  • Sábado (4)
  • 16h – Trup Passarim do Brasil
  • 17h – Weverson Pessoti – Power Trio
  • 17h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar
  • 18h45 – Trio Chorão
  • 19h30 – Papo de Cozinha Brinox com chef Vinicius Villar
  • 20h30 – STM
  • 22h – Regional da Nair

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Evento de gastronomia movimenta Linhares em outubro; saiba detalhes

Evento de gastronomia movimenta Linhares em outubro; saiba detalhes

Imagem - 4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço

4 receitas fáceis e saudáveis de empadão para o almoço

Imagem - Dia da Moqueca: onde aproveitar promoções e celebrar o sabor capixaba no ES

Dia da Moqueca: onde aproveitar promoções e celebrar o sabor capixaba no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Manguinhos Gourmet encerra com festa e diversidade culinária na Serra

Manguinhos Gourmet encerra com festa e diversidade culinária na Serra
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/10/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/10/2025
Imagem - 21 experiências imperdíveis e inusitadas em Barcelona

21 experiências imperdíveis e inusitadas em Barcelona