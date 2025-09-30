Não perca!

Dia da Moqueca: onde aproveitar promoções e celebrar o sabor capixaba no ES

Celebrado nesta terça-feira (30), prato típico do Estado vai ganhar promoções especiais nos restaurantes da Grande Vitória

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 06:00

Moqueca capixaba do restaurante Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

Moqueca é patrimônio do Espírito Santo. Afinal, se o resto é peixada (como diz o ditado), temos muito que celebrar nesta terça-feira (30): o Dia da Moqueca Capixaba. Restaurantes da Grande Vitória vão realizar promoções especiais para deixar essa festa ainda mais saborosa.

Algumas valem só no almoço, outras se estendem à noite ou inauguram uma “semana da moqueca”. Tem até brinde de panela de barro! Antes de ir, vale checar horários, condições de cada ação e, se possível, antecipar o pedido: a data costuma lotar os salões.

Mas fique tranquilo(a): HZ vai deixar mastigado para você, caro leitor. A seleção abaixo traz descontos, combos e mimos para que este dia seja perfeito - e delicioso.

1- Recanto Miramar

Para fechar o mês de aniversário de 44 anos, a casa faz preços especiais somente nesta terça (30). No almoço, a moqueca de badejo sem camarão cai de R$ 203 para R$ 179,90, enquanto as moquecas de cação ou de dourado, também sem camarão, passam de R$ 145 para R$ 129,90.

A condição vale exclusivamente para consumo no salão, entre 11h e 15h, e os pedidos podem ser antecipados pelo telefone (27) 3243-6384.

Moqueca capixaba do restaurante Recanto Miramar, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Bruno Gonçalves

2- Caranguejo do Assis

Em Vila Velha, o carro-chefe ganha preço promocional: a moqueca capixaba de cação reduz de R$ 180 para R$ 140. O prato serve duas pessoas, é preparado com ingredientes frescos e acompanha arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. A promoção vale tanto no salão quanto no delivery, nesta terça (30).

Moqueca capixaba do restaurante Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho

3- Bar da Cleir

No Bar da Cleir, quem pedir qualquer moqueca de peixe ganha uma moqueca de banana por conta da casa. O cardápio traz opções a partir de R$ 95, com a moqueca de corvina, a de dourado, por R$ 120, e a tradicional moqueca de cação, por R$ 110. Todas as moquecas chegam à mesa com arroz, pirão e vinagrete, e é possível incluir molho de camarão por R$ 40.

Cleir faz uma moqueca tradicional em São Pedro Crédito: Reprodução/Instagram/@bardacleir

4- Partido Alto

No Partido Alto, quem pedir moqueca nesta terça (30) ganha uma mini panelinha de barro como lembrança da data. O preço da moqueca de cação é R$ 139,50, enquanto a de dourado custa R$ 140,50. A proposta da casa é celebrar “sabor, tradição e identidade em cada panela”, reforçando o protagonismo da receita na cultura capixaba.

O restaurante Partido Alto vai dar mini panelas de barro no Dia da Moqueca Crédito: Partido Alto

5- Ilha do Caranguejo

Além da ação do dia, a casa inaugura o “Trio de Moquequinha”, que serve de duas a três pessoas e reúne três panelinhas: frutos do mar (com polvo, camarão e badejo desfiado), camarão especial com purê de banana e cação.

O trio acompanha arroz branco, pirão e seis pastéis de moqueca preparados com badejo desfiado. Os valores são de R$ 99 no almoço de terça a sexta, das 11h30 às 15h (exceto feriados), R$ 119 no jantar de segunda a sexta, das 17h às 23h (exceto feriados), e R$ 189 aos sábados, domingos e feriados.

Trio de Moquequinha do Ilha do Caranguejo Crédito: Ciro Trigo

6- My Fish

Quem preferir comemorar no jantar encontra moqueca de cação ou de dourado por R$ 99, com arroz branco, pirão e moquequinha de banana incluídos, no horário das 17h às 23h. A casa ainda possui promoções em cada dia da semana, com destaque a da moqueca capixaba aos sábado e domingos, por R$ 109.

A moqueca capixaba do restaurante My Fish Crédito: David Collins

7- Cia do Caranguejo

A Cia do Caranguejo anuncia 30% de desconto na moqueca ao longo desta terça (30). Vale confirmar previamente o horário e regras de consumo. E como o Dia da Moqueca veio a calhar em uma terça-feira, a dica é aproveitar a rodada dupla de caranguejo. Uma boa pedida para juntar duas promoções em um dia só.

A moqueca capixaba do restaurante Cia do Caranguejo Crédito: Natan Machado

8- Enseada Geraldinho

Em comemoração ao Dia da Moqueca, a casa faz uma ação especial: a Moqueca de Camarão VG sai pelo preço da Moqueca de Camarão VM. É chance de provar tradição, frescor e muito sabor na panela de barro pagando menos. A oferta é válida apenas das 11h às 16h, nas unidades da Praia do Canto, em Vitória, e em Manguinhos.

Moqueca capixaba servida no restaurante Enseada Geraldinho, em Vitória Crédito: Ari Oliveira

