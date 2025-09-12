Editorias do Site
Festival da Cachaça e Pagode do Leozinho para curtir a sexta (12) no ES

Dia ainda conta com Festival Sesi Som, musical O Mágico de Oz e exposição no Palácio Anchieta

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:00

Especial

  • Camerata Sesi fará concerto junino com o grupo Mafuá

    Festival Sesi Som

    Camerata Sesi Temporada Clássica - Piano in Concert. Horário: a partir das 19h30. Local: Sesi de Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.

  • Caipirinha

    Festival da Cachaça de São Roque do Canaã

    Evento que une tradição, gastronomia, música e negócios, com destaque para a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo. Até sábado. Horário: a partir das 18h. Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã. Entrada: gratuita.

  • Fuzuê: Bebel (Lilia Cabral)

    A Lista

    Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.

  • Calourada Medicina UVV

    Com 6 horas de open bar. Horário: 21h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Ingressos: a partir de R$ 104,50, pelo blueticket.

Música ao vivo

  • Grupo Leqsamba

    Esqueminha

    Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.

  • Grupo Samba Junior

    I am the samba

    Com Samba Jr., Sem Medida e DJ Scoob. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 23h.

  • Sexta no Pub 426

    Com 027. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Tropix convida Bruno Chelles (3030)

    + DJ Relima. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 29, a partir das 19h.

  • Flash

    Com pop, electropop e pop br. Horário: das 23h às 5h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.

  • Bagaceira

    Especial set Divas do Forró com Nytiza Hakikono. Horário: das 22h às 4h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (50 primeiros liberados até 0h).

  • Tapa na Pantera

    Kanabaus + DJ Camarão. Horário: 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até 22h30.

  • Samba ao vivo

    Com Thiago, Rodrigo e Cecitônio. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.

  • Saudade de Pernambuco

    Pocket Show Odan e discotecagem - repertório 99% pernambucanos. Horário: 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Ritmado

    Com JF, Stanley, Dodo e Baduh. Horário: 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25, pelo q2 ingressos.

  • Pagode do Leozinho

    Pagode do Leozinho

    Com Lucca e Raul (Sambasoul) e Luiz Felipe (Samba DM). Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.

  • Correria Music Bar em Vila Velha

    California Rock 90's

    Com as bandas tributo Echoes Tumorrow, Blinkrasso e Renegades Of Funk. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 20. pelo clubedoingresso.

  • Pagode do Andin

    Com Andin, Michel (Curtição) e Samba de Quintal. Horário: 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até 21h. 

  • Grupo de samba Sambadm

    Aniversário Vozes do Samba

    Com Já Gamei, Samba Crioulo, Pagolife, Muleke 027, Rabannada DJ e  Samba DM. Horário: 20h. Local: Sindipães. Endereço: Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México - Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Só se vive uma vez

    Com MC Magrinho, 2L de VV, Pedro Schmid, ML da Vila, PH de VV e Dhiego Vianna. Horário: 23h. Local: Garden. Endereço: Av. Champagnat, 620 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: a partir de R4 50, pelo zigtickets.

Teatro

  • Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória

    Musical O Mágico de Oz

    Uma adaptação do clássico que fala sobre amizade, coragem, sonhos e o verdadeiro significado de lar. Horário: 19h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 40, a venda no sympla e pela bilheteria do local.

Exposição

  • Aves de Caetés

    A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.

  • Arte Africana: Máscaras e Esculturas

    A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Palácio Anchieta, em Vitória

    Línguas africanas que fazem o Brasil - Itinerância Espírito Santo

    Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Pelas ondas do rádio

    O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.

Diversão

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

  • Joker Comedy Bar

    Apóstolo Arnaldo, com a turnê 'Na minha época". Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo sympla.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

