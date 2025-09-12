Festival da Cachaça e Pagode do Leozinho para curtir a sexta (12) no ES

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:00
Camerata Sesi Temporada Clássica - Piano in Concert. Horário: a partir das 19h30. Local: Sesi de Jardim da Penha. Endereço: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo sympla.
Evento que une tradição, gastronomia, música e negócios, com destaque para a preparação da maior caipirinha do Espírito Santo. Até sábado. Horário: a partir das 18h. Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã. Entrada: gratuita.
Com Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Horário: 20h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 80, pelo sympla.
Com 6 horas de open bar. Horário: 21h. Local: Na Vista. Endereço: Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá - Vitória. Ingressos: a partir de R$ 104,50, pelo blueticket.
Com Samba Jr., Leqsamba e DJ Fabrício V. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Sambão. Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Entrada: gratuita até às 23h.
Com Samba Jr., Sem Medida e DJ Scoob. Horário: a partir das 21h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: free até às 23h.
Com 027. Horário: a partir das 21h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
+ DJ Relima. Horário: 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: couvert R$ 29, a partir das 19h.
Com pop, electropop e pop br. Horário: das 23h às 5h. Local: Bolt. Endereço: R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Especial set Divas do Forró com Nytiza Hakikono. Horário: das 22h às 4h. Local: Fluente Culture Club. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (50 primeiros liberados até 0h).
Kanabaus + DJ Camarão. Horário: 21h. Local: A Selva. Endereço: R. Sete de Setembro, 493 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita até 22h30.
Com Thiago, Rodrigo e Cecitônio. Horário: a partir das 20h. Local: Enredo Botequim. Endereço: R. Júlia Lacourt Penna, 700 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: couvert R$ 15.
Pocket Show Odan e discotecagem - repertório 99% pernambucanos. Horário: 19h. Local: Casa Caipora. Endereço: R. Nestor Gomes, 168 - Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com JF, Stanley, Dodo e Baduh. Horário: 19h. Local: Barlavento. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 01 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25, pelo q2 ingressos.
Com Lucca e Raul (Sambasoul) e Luiz Felipe (Samba DM). Horário: 18h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, K7, Mata da Praia - Vitória. Entrada: R$ 30.
Com as bandas tributo Echoes Tumorrow, Blinkrasso e Renegades Of Funk. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 20. pelo clubedoingresso.
Com Andin, Michel (Curtição) e Samba de Quintal. Horário: 19h. Local: Mãe Joana. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita até 21h.
Com Já Gamei, Samba Crioulo, Pagolife, Muleke 027, Rabannada DJ e Samba DM. Horário: 20h. Local: Sindipães. Endereço: Rua Rosa Vermelha, 700, Novo México - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com MC Magrinho, 2L de VV, Pedro Schmid, ML da Vila, PH de VV e Dhiego Vianna. Horário: 23h. Local: Garden. Endereço: Av. Champagnat, 620 - Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: a partir de R4 50, pelo zigtickets.
Uma adaptação do clássico que fala sobre amizade, coragem, sonhos e o verdadeiro significado de lar. Horário: 19h. Local: Casa da Música Sônica Cabral. Endereço: R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Entrada: R$ 40, a venda no sympla e pela bilheteria do local.
A exposição “Aves de Caetés” reúne 40 imagens de aves silvestres e pássaros de quintal registradas por fotógrafos apaixonados pela natureza. Visitação: até 15 de setembro, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping - Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuita.
A Galeria de Arte e Pesquisa (GAP) da Ufes reúne cerca de 100 peças cotidianas e ritualísticas de povos ancestrais africanos na mostra Arte Africana: Máscaras e Esculturas. A exposição é aberta ao público de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. Local: Galeria de Arte e Pesquisa. Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Visitação até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
O IHGVV Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha apresenta nessa exposição os marcos históricos, como a primeira transmissão de voz e os avanços tecnológicos que permitiram a popularização do rádio. Horário: das 8h30 às 17h30 - de terça a domingo). Local: Casa da Memória de Vila Velha. Endereço: Rua Luciano das Neves, 14, Parque da Prainha - Praça Tamandaré - Centro - Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Apóstolo Arnaldo, com a turnê 'Na minha época". Horário: 21h. Local: Joker Comedy Bar. Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 50, pelo sympla.
