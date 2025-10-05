Festa da Banana, October Rock, feijoada da Novo Império e Mestrinho no domingo (5)

Festa da Polenta

A programação tem início às 9h com missa em italiano na Igreja Matriz, seguida da abertura dos portões às 9h30. O almoço típico é servido às 11h, acompanhado de show de Pedro Ferna. Às 12h30, apresentação de Cantarola, às 13h o Grupo Granello Giallo, às 13h50 o Coral Sol da Manhã e às 14h20 o Grupo Dei Bambini. O palco recebe Toni Boni às 15h, junto ao Tombo da Polenta no mesmo horário, seguido de Le Farfalle às 17h, Forró Numa Boa às 19h e encerramento às 21h. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.

