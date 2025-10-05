Festa da Banana, October Rock, feijoada da Novo Império e Mestrinho no domingo (5)

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 09:00
Com Yan, DJ William, Koisa Nossa e Projeto Feijoada. Entrada: a partir de R$ 60. Horário: das 16h às 23h, no Espaço Beach. Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, Antiga Fazendinha, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim.
Tardezinha com Yan. O evento ainda contará com shows de Muleke 027 e DJ Luuh. Horário: a partir das 15h. Entrada: ingressos entre R$ 40 e R$ 140, com opção de meia solidária. Local: Sapuca Samba Lounge, em Nova Guarapari.
Evento cultural e gastronômico que celebra a tradição da banana com shows musicais, concursos, recreação e atrações para toda a família. Domingo (5): Café da manhã comunitário (6h30); 1º Pedalão da Banana (7h); Recreação Kids (8h); Missa Solene (10h30); Concurso Culinária Criativa da Banana (11h30); Jean da Viola (12h30); Olimpíadas da Banana (13h30); Tombo do Doce da Banana (14h30); Entrega dos prêmios da exposição e da culinária (16h); Rickson Maioli (17h); Lucas Niero (19h). Local: Cachoeirinha – zona rural de Cariacica. Entrada: gratuita.
Festa terá Rafael Forró Raiz às 15h, forró com Edson Mineiro e Goiano às 17h e MPB com Renato Casanova, da Banda Casaca, às 20h. Horários: a partir das 14h. Local: Barra do Riacho. Endereço: Avenida da Conceição, s/n, Barra do Riacho.
Evento beneficente de conscientização sobre o câncer de mama. Horário: 6h30. Inscrição: R$ 110 (público geral) e R$ 55 (idosos e PCDs), à venda pelo lebillet. Local: Praia de Itapoã, em frente à Ilha Pituã, Vila Velha.
Última noite do October Rock, com Fixer e Letal, além de muita gastronomia e cerveja artesanal. Horário: a partir das 17h. Entrada: gratuita. Local: Boulevard Shopping Vila Velha
A programação tem início às 9h com missa em italiano na Igreja Matriz, seguida da abertura dos portões às 9h30. O almoço típico é servido às 11h, acompanhado de show de Pedro Ferna. Às 12h30, apresentação de Cantarola, às 13h o Grupo Granello Giallo, às 13h50 o Coral Sol da Manhã e às 14h20 o Grupo Dei Bambini. O palco recebe Toni Boni às 15h, junto ao Tombo da Polenta no mesmo horário, seguido de Le Farfalle às 17h, Forró Numa Boa às 19h e encerramento às 21h. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.
No palco, a orquestra formada por alunos e ex-alunos do Projeto Vale Música receberá o cantor, compositor e acordeonista sergipano Mestrinho, que tem forte ligação com a música nordestina e a MPB. Ao todo serão 50 músicos no palco, com faixa etária de 18 a 37 anos. Horário: 17h. Entrada: gratuita. Local: Praia da Guarderia, Vitória.
A programação reúne shows de rock, jazz e blues, além de área kids, gastronomia, vinhos, drinks e cervejarias artesanais. Entre as atrações do dia estão Nano Viana e Macakids. Horário: às 11h. Local: na Praça Mário Elias da Silva, em Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita e haverá arrecadação de brinquedos para crianças carentes.
Programação começa às 9h, quando será feita a distribuição de plantas. À tarde, os shows ficam por conta de Flávio Gomes e Patrões do Forró. Local: Avenida Luiz Rossato, no entro de Jacupemba.
Circuito de 12 lojas participantes, cada uma oferecendo um combo exclusivo de sobremesas por R$ 21,90. Data: até 19 de outubro. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Feira literária com lançamentos de livros, mesas-redondas, oficinas, contação de histórias e apresentações culturais Horário: 9h às 18h Entrada: gratuita. Local: Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha.
Evento com samba, gastronomia e tradição. Horário: das 12h às 20h. Local: Novo Império. Endereço: Avenida Santo Antônio, s/n, Santo Antônio, Vitória. Entrada: a partir de R$ 70.
Atrações: Primeira Classe, Frenessy e DJ Edicley. Open bar de Heineken e drinks (até 0h). Elas não pagam a noite toda (VIP para mulheres). Horário: 22h. Local: Correria Music Bar – Avenida Est. José Júlio de Souza, 7640, Ponta da Fruta, Vila Velha.
SambaDM e Sambarei no Requipe Samba Lounge. Horário: 18h. Entrada: R$ 30 com nome na lista. Local: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Com Sol Pessoa. Entrada: gratuita. Recreação Infantil: R$ 20 por criança (13h às 16h). Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Inseton & Odiar. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.
Espetáculo infantil que encanta todas as idades com a clássica história de amor e superação, mostrando que a verdadeira beleza está no coração. Horário: das 17h às 18h. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda pelo Sympla até 5 de outubro. Local: Teatro Campaneli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Nº 75, Enseada do Suá, Vitória.
Espetáculo que une ballet clássico, teatro e rock, com direção de Marcelo Lages. Horário: 19h. Entrada: a partir de R$ 40 (mezanino) até R$ 120 (plateia), à venda pelo lebillet. Local: Teatro Pignaton – Centro Educacional Leonardo da Vinci, Vitória.
Espetáculo com bonecos, arte e humor, criado por Tio Diu e voltado para todas as idades. Horário: 17h às 17h45. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pelo Sympla.
“A Pequena Sereia, O Musical”, que apresenta a aventura de Ariel, a jovem sereia que sonha em explorar o mundo dos humanos. Com direção de Luzivam Dourado e coreografias de Rafaela Conceição e Marcus Vinícius, a montagem faz parte do mesmo grupo criador de produções como Cinderela, O Rei Leão e A Bela e a Fera. Horário: 17h. Entrada: ingressos de R$ 20 a R$ 40 pelo Sympla. Local: Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.
Sessões de teatro infantil com clássicos da literatura e contos de fadas. Datas: 5, 12, 19 e 26 de outubro. Horários: sessões às 15h e 16h. Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação – Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping).
Quintalzinho com circo, recreação e diversão para crianças. Horário: das 15h às 18h. Local: Nosso Quintal – área externa do Shopping Vila Velha, entrada Luciano das Neves. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Recreação infantil com oficinas, brincadeiras e pula-pula. Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação –Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Data: 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro. Horário: 17h às 20h. Entrada: gratuita. Classificação: livre
A exposição aborda as influências africanas no vocabulário, na pronúncia e nas linguagens que formam o português falado no país. Local: Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Data: até 14 de dezembro. Entrada: gratuita.
