Festa da Banana, October Rock, feijoada da Novo Império e Mestrinho no domingo (5)

Domingo ainda tem último dia da Festa da Polenta, peças teatrais, shows, sessões de cinema no Sesc e música ao vivo

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 09:00

Shows

  • PagoBeach

    Com Yan, DJ William, Koisa Nossa e Projeto Feijoada. Entrada: a partir de R$ 60. Horário: das 16h às 23h, no Espaço Beach. Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, Antiga Fazendinha, Coramara, Cachoeiro de Itapemirim. 

  • Tardezinha com Yan

     Tardezinha com Yan. O evento ainda contará com shows de Muleke 027 e DJ Luuh. Horário: a partir das 15h. Entrada: ingressos entre R$ 40 e R$ 140, com opção de meia solidária. Local: Sapuca Samba Lounge, em Nova Guarapari.

Especial

  • Festa da Banana

    Evento cultural e gastronômico que celebra a tradição da banana com shows musicais, concursos, recreação e atrações para toda a família. Domingo (5): Café da manhã comunitário (6h30); 1º Pedalão da Banana (7h); Recreação Kids (8h); Missa Solene (10h30); Concurso Culinária Criativa da Banana (11h30); Jean da Viola (12h30); Olimpíadas da Banana (13h30); Tombo do Doce da Banana (14h30); Entrega dos prêmios da exposição e da culinária (16h); Rickson Maioli (17h); Lucas Niero (19h). Local: Cachoeirinha – zona rural de Cariacica. Entrada: gratuita.

  • Festa do Pescador

    Festa terá Rafael Forró Raiz às 15h, forró com Edson Mineiro e Goiano às 17h e MPB com Renato Casanova, da Banda Casaca, às 20h. Horários: a partir das 14h. Local: Barra do Riacho. Endereço: Avenida da Conceição, s/n, Barra do Riacho.

  • 4ª Nadada Rosa

    Evento beneficente de conscientização sobre o câncer de mama. Horário: 6h30. Inscrição: R$ 110 (público geral) e R$ 55 (idosos e PCDs), à venda pelo lebillet. Local: Praia de Itapoã, em frente à Ilha Pituã, Vila Velha.

  • October Rock

    Última noite do October Rock, com Fixer e Letal, além de muita gastronomia e cerveja artesanal. Horário: a partir das  17h. Entrada: gratuita. Local: Boulevard Shopping Vila Velha

  • Festa da Polenta

    A programação tem início às 9h com missa em italiano na Igreja Matriz, seguida da abertura dos portões às 9h30. O almoço típico é servido às 11h, acompanhado de show de Pedro Ferna. Às 12h30, apresentação de Cantarola, às 13h o Grupo Granello Giallo, às 13h50 o Coral Sol da Manhã e às 14h20 o Grupo Dei Bambini. O palco recebe Toni Boni às 15h, junto ao Tombo da Polenta no mesmo horário, seguido de Le Farfalle às 17h, Forró Numa Boa às 19h e encerramento às 21h. Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, “Polentão”, Venda Nova do Imigrante.

  • Orquestra Jovem Vale Música convida Mestrinho

    No palco, a orquestra formada por alunos e ex-alunos do Projeto Vale Música receberá o cantor, compositor e acordeonista sergipano Mestrinho, que tem forte ligação com a música nordestina e a MPB. Ao todo serão 50 músicos no palco, com faixa etária de 18 a 37 anos. Horário: 17h. Entrada: gratuita. Local: Praia da Guarderia, Vitória.

  • Camburi Rock Jazz Blues Festival

    A programação reúne shows de rock, jazz e blues, além de área kids, gastronomia, vinhos, drinks e cervejarias artesanais. Entre as atrações do dia estão Nano Viana e Macakids. Horário: às 11h. Local: na Praça Mário Elias da Silva, em Jardim Camburi, Vitória. Entrada: gratuita e haverá arrecadação de brinquedos para crianças carentes.

  • 25ª Festa do Verde

    Programação começa às 9h, quando será feita a distribuição de plantas. À tarde, os shows ficam por conta de Flávio Gomes e Patrões do Forró. Local: Avenida Luiz Rossato, no entro de Jacupemba.

  • Festival I Love Gelato

    Circuito de 12 lojas participantes, cada uma oferecendo um combo exclusivo de sobremesas por R$ 21,90. Data: até 19 de outubro. Entrada: gratuita. Local: Shopping Vitória, avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.

  • Feira Literária “Diversidade Literária”

    Feira literária com lançamentos de livros, mesas-redondas, oficinas, contação de histórias e apresentações culturais Horário: 9h às 18h Entrada: gratuita. Local: Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha.

Festas e música ao vivo

  • Feijoada da Novo Império

    Evento com samba, gastronomia e tradição. Horário: das 12h às 20h. Local: Novo Império. Endereço: Avenida Santo Antônio, s/n, Santo Antônio, Vitória. Entrada: a partir de R$ 70.

  • Pagode do Correria

    Atrações: Primeira Classe, Frenessy e DJ Edicley. Open bar de Heineken e drinks (até 0h). Elas não pagam a noite toda (VIP para mulheres). Horário: 22h. Local: Correria Music Bar – Avenida Est. José Júlio de Souza, 7640, Ponta da Fruta, Vila Velha.

  • Repique Samba Lougue

    SambaDM e Sambarei no Requipe Samba Lounge. Horário: 18h. Entrada: R$ 30 com nome na lista. Local: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Sol Pessoa

    Com Sol Pessoa. Entrada: gratuita. Recreação Infantil: R$ 20 por criança (13h às 16h). Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

  • Fachada do Pub426

    Festival Mangue Fuzz

    Inseton & Odiar. Horário: 21h. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita.

Teatro

  • Espetáculo “A Bela e a Fera”

    Espetáculo infantil que encanta todas as idades com a clássica história de amor e superação, mostrando que a verdadeira beleza está no coração. Horário: das 17h às 18h. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda pelo Sympla até 5 de outubro. Local: Teatro Campaneli. Endereço: Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 64, Nº 75, Enseada do Suá, Vitória.

  • Romeu e Julieta – O Ballet

    Espetáculo que une ballet clássico, teatro e rock, com direção de Marcelo Lages. Horário: 19h. Entrada: a partir de R$ 40 (mezanino) até R$ 120 (plateia), à venda pelo lebillet. Local: Teatro Pignaton – Centro Educacional Leonardo da Vinci, Vitória.

  • Alegrando

    Espetáculo com bonecos, arte e humor, criado por Tio Diu e voltado para todas as idades. Horário: 17h às 17h45. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral. Endereço: Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda pelo Sympla.

  • A Pequena Sereia, O Musical

    “A Pequena Sereia, O Musical”, que apresenta a aventura de Ariel, a jovem sereia que sonha em explorar o mundo dos humanos. Com direção de Luzivam Dourado e coreografias de Rafaela Conceição e Marcus Vinícius, a montagem faz parte do mesmo grupo criador de produções como Cinderela, O Rei Leão e A Bela e a Fera. Horário: 17h. Entrada: ingressos de R$ 20 a R$ 40 pelo Sympla. Local: Teatro do Sesi, em Jardim da Penha.

  • Tarde Encantada

    Sessões de teatro infantil com clássicos da literatura e contos de fadas. Datas: 5, 12, 19 e 26 de outubro. Horários: sessões às 15h e 16h. Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação – Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita (retirada pelo aplicativo do shopping).

Diversão

  • Quintalzinho

    Quintalzinho com circo, recreação e diversão para crianças. Horário: das 15h às 18h. Local: Nosso Quintal – área externa do Shopping Vila Velha, entrada Luciano das Neves. Entrada: gratuita.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

  • Diversão na Praça

    Recreação infantil com oficinas, brincadeiras e pula-pula. Local: Piso L2, mezanino da Praça de Alimentação –Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Data: 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro. Horário: 17h às 20h. Entrada: gratuita. Classificação: livre 

Exposição

  • Línguas africanas que fazem o Brasil

    A exposição aborda as influências africanas no vocabulário, na pronúncia e nas linguagens que formam o português falado no país. Local: Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Data: até 14 de dezembro. Entrada: gratuita.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

