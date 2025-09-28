Editorias do Site
Feira do Morango, Orquestra Sinfônica e campeonato de cubo mágico no domingo (28)

Finalizando o final de semana, o dia ainda conta com projeto Nós no Parque, I Love Gelato,  Guarapari Moto Rock e Parque Aberto

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09:00

Especial

  • Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

    Concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com temas clássicos de desenhos animados. Horário: às 11h. Ingressos: entrada gratuita, livre para toda a família. Local: Parque Botânico da Vale. Endereço: Jardim Camburi, Vitória.

  • Festival Sabores do Caparaó

    Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com feira gastronômica e programação musical. Atrações: Ariana (12h), SambaÊh (14h) e Matheus Machado (17h). Horário: a partir das 11h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.

  • Nós no Parque

    Projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” – 3ª edição, com apresentação musical de Hariton Nathanailidis e contação de histórias de Renata Bomfim, tema Bossa Nova. Horário: das 10h às 12h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.

  • Campeonato de Cubo Mágico

    Campeonato de Cubo Mágico – Montserrat Open Serra 2025. Horário: sábado (27) e domingo (28), das 13h30 às 17h30. Ingressos: gratuito para assistir; inscrição para competir R$ 25, pelo site World Cube Association. Local: Shopping Montserrat, piso L2, Colina de Laranjeiras, Serra.

  • I Love Gelato

    O Festival I Love Gelato traz um circuito com 12 lojas participantes, cada uma com um combo exclusivo por apenas R$ 21,90. Local: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Até 19/10. Entrada: gratuita.

  • morango

    Feira do Morango

     O evento promete dias inesquecíveis com muita música, cultura, diversão e novidades. Serão shows, apresentações culturais e atrações especiais, como o tombo da geleia de morango, desfile do morango com produtores e comércio e jogos do morango. Horário: às 13h e domingo às 9h. Local: São João do Garrafão, distrito de Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.

  • 18ª edição Manguinhos Gourmet

    A programação acontece durante o dia, a partir das 12h, e à noite, a partir das 19h. O público poderá experimentar pratos exclusivos na versão degustação, servidos pelos restaurantes e docerias participantes em tendas decoradas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus quintais. As opções salgadas custarão R$ 40 e as sobremesas, R$ 20. Além disso, os restaurantes também vão incluir no cardápio os pratos do Festival em porções maiores, com valores variados. Local: Campo de futebol de Manguinhos, Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra. Horário: Sexta a partir das 17h e sábado a partir das 14h. Entrada gratuita.

  • XI edição Guarapari Moto Rock

    De sexta a domingo, a 11ª edição do Moto Rock promete reunir motociclistas de diferentes regiões do país em um encontro com muito rock, passeios motociclísticos, expositores e também troféus para Moto Clubes e Moto Grupos. Local: Avenida Celso Bastos Couto, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.

  • Grupo Carne de Gato

    Uma roda de Conversas sobre cultura, turismo e meio ambiente e apresentação do Grupo Carne de Gato (15h). Pela manhã, de 8 às 12 horas, será realizada uma Roda de Conversas sobre turismo, cultura e meio ambiente. Local: Espaço Cultural Nona Menininha (Avenida Ana Penha Barcelos, 205 -Barra do Jucu -Vila Velha. Horário: a partir das 8h. Entrada gratuita.

Shows

  • O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação

    Parque Aberto

    Parque Aberto com ação-performática “Descanso”, de Antonio Gonzaga Amador e Jandir Jr., e show “Perâmbula” de Paulo Prot. Horário: das 8h às 15h (última entrada às 14h), com performances das 9h às 12h e show às 12h30. Ingressos: gratuitos, disponíveis pela plataforma INTI a partir do dia 22 de setembro. Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.

Festas e música ao vivo

  • Puxadinho Moxuara

    Show de Kadu Vieira e Gargantas de Ouro na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, trazendo sertanejo e forró capixaba. Horário: a partir das 18h. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.

  • Brizz, espaço gastronômico e cultural na Enseada do Suá, em Vitória

    Choppsamba

    Com Choppsamba. Horário: 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.

  • Fachada do Pub426

    Beatles na Calçada

    Beatles na Calçada com Beat Club. Horário: às 17h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Cinema

  • O cantor Jungkook, do BTS

    BTS Movie Weeks

    BTS Movie Weeks no Shopping Moxuara Festival global exibe shows históricos do BTS, remasterizados em 4K, no Cinépolis Moxuara. Programação: 28/09 – às 16h30, The Most Beautiful Moment, e às 19h, The Wings Tour The Final; 1/10 – às 19h, Love Yourself; 2/10 – às 19h, Muster Sowoozoo; 5/10 – às 16h30, Love Yourself, e às 19h, Muster Sowoozoo. Local: Cinépolis Moxuara, Cariacica. Ingressos: disponíveis no site do Cinépolis. Classificação: livre.

  • Festival BTS Movie Weeks

    Festival BTS Movie Weeks com sessão especial exibindo as turnês de 2016 e 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.

Teatro

  • Vital, o musical dos Paralamas

    Espetáculo “Vital, o musical dos Paralamas” em homenagem à banda Paralamas do Sucesso. Horário: às 15h e às 19h. Ingressos: Plateia A – R$180 (inteira) e R$ 90 (meia), Plateia B – R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), Mezanino Popular – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas pelo site LeBillet e na bilheteria do Teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h. Local: Teatro Universitário da Ufes, Vitória.

  • Tudo Isto é Teu

    Tudo Isto é Teu: uma Celebração de Waldemar Henrique, na Casa da Música Sônia Cabral. Horário: às 15h e às 18h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis no Sympla. Local: Casa da Música Sônia Cabral – Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.

  • As Malas que Eu Carrego em Vitória

    Peça escrita, dirigida e interpretada por José Celso Cavalieri, em cartaz há oito anos, que reflete sobre os “pesos” do cotidiano a partir de diálogos diretos com o público. A sessão contará com trilha sonora ao vivo executada pelo tecladista Matheus Germano. Horário: às 17h. Local: JC Produções – Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia entrada), disponíveis pelo telefone (27) 99908-7044. Classificação: livre.

Diversão

  • Parque do Tarzan no Shopping Vitória

    Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.

  • Quintalzinho

    Oficina de cabelo de folha, brincadeiras do tempo da vovó, cantinho da leitura e circuito kids. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves). Entrada: Gratuita.

  • Fire Jump

    Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

  • Vila Parque Boliche

    Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

  • Vila Trampolim Park

    WOW Park

    Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

  • Parque dos Bolofofos

    Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.

