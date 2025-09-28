Feira do Morango, Orquestra Sinfônica e campeonato de cubo mágico no domingo (28)

18ª edição Manguinhos Gourmet

A programação acontece durante o dia, a partir das 12h, e à noite, a partir das 19h. O público poderá experimentar pratos exclusivos na versão degustação, servidos pelos restaurantes e docerias participantes em tendas decoradas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus quintais. As opções salgadas custarão R$ 40 e as sobremesas, R$ 20. Além disso, os restaurantes também vão incluir no cardápio os pratos do Festival em porções maiores, com valores variados. Local: Campo de futebol de Manguinhos, Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra. Horário: Sexta a partir das 17h e sábado a partir das 14h. Entrada gratuita.

