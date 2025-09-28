Feira do Morango, Orquestra Sinfônica e campeonato de cubo mágico no domingo (28)

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 09:00
Concerto gratuito da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com temas clássicos de desenhos animados. Horário: às 11h. Ingressos: entrada gratuita, livre para toda a família. Local: Parque Botânico da Vale. Endereço: Jardim Camburi, Vitória.
Festival Sabores do Caparaó em Irupi, com feira gastronômica e programação musical. Atrações: Ariana (12h), SambaÊh (14h) e Matheus Machado (17h). Horário: a partir das 11h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Reta de Irupi.
Projeto “Nós no Parque: Explorando Contos Através da Música” – 3ª edição, com apresentação musical de Hariton Nathanailidis e contação de histórias de Renata Bomfim, tema Bossa Nova. Horário: das 10h às 12h. Ingressos: entrada gratuita. Local: Parque Moscoso – Av. Cleto Nunes, s/n, Centro, Vitória.
Campeonato de Cubo Mágico – Montserrat Open Serra 2025. Horário: sábado (27) e domingo (28), das 13h30 às 17h30. Ingressos: gratuito para assistir; inscrição para competir R$ 25, pelo site World Cube Association. Local: Shopping Montserrat, piso L2, Colina de Laranjeiras, Serra.
O Festival I Love Gelato traz um circuito com 12 lojas participantes, cada uma com um combo exclusivo por apenas R$ 21,90. Local: Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória. Até 19/10. Entrada: gratuita.
O evento promete dias inesquecíveis com muita música, cultura, diversão e novidades. Serão shows, apresentações culturais e atrações especiais, como o tombo da geleia de morango, desfile do morango com produtores e comércio e jogos do morango. Horário: às 13h e domingo às 9h. Local: São João do Garrafão, distrito de Santa Maria de Jetibá. Entrada gratuita.
A programação acontece durante o dia, a partir das 12h, e à noite, a partir das 19h. O público poderá experimentar pratos exclusivos na versão degustação, servidos pelos restaurantes e docerias participantes em tendas decoradas montadas em frente aos estabelecimentos ou em seus quintais. As opções salgadas custarão R$ 40 e as sobremesas, R$ 20. Além disso, os restaurantes também vão incluir no cardápio os pratos do Festival em porções maiores, com valores variados. Local: Campo de futebol de Manguinhos, Av. Mestre Álvaro, 338, Manguinhos, Serra. Horário: Sexta a partir das 17h e sábado a partir das 14h. Entrada gratuita.
De sexta a domingo, a 11ª edição do Moto Rock promete reunir motociclistas de diferentes regiões do país em um encontro com muito rock, passeios motociclísticos, expositores e também troféus para Moto Clubes e Moto Grupos. Local: Avenida Celso Bastos Couto, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
Uma roda de Conversas sobre cultura, turismo e meio ambiente e apresentação do Grupo Carne de Gato (15h). Pela manhã, de 8 às 12 horas, será realizada uma Roda de Conversas sobre turismo, cultura e meio ambiente. Local: Espaço Cultural Nona Menininha (Avenida Ana Penha Barcelos, 205 -Barra do Jucu -Vila Velha. Horário: a partir das 8h. Entrada gratuita.
Parque Aberto com ação-performática “Descanso”, de Antonio Gonzaga Amador e Jandir Jr., e show “Perâmbula” de Paulo Prot. Horário: das 8h às 15h (última entrada às 14h), com performances das 9h às 12h e show às 12h30. Ingressos: gratuitos, disponíveis pela plataforma INTI a partir do dia 22 de setembro. Local: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.
Show de Kadu Vieira e Gargantas de Ouro na 9ª edição do Puxadinho Moxuara, trazendo sertanejo e forró capixaba. Horário: a partir das 18h. Ingressos: entrada gratuita com retirada pelo Sympla. Local: Shopping Moxuara, estacionamento G7, Cariacica.
Com Choppsamba. Horário: 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Beatles na Calçada com Beat Club. Horário: às 17h. Entrada: gratuita. Local: Pub 426. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
BTS Movie Weeks no Shopping Moxuara
Festival global exibe shows históricos do BTS, remasterizados em 4K, no Cinépolis Moxuara. Programação: 28/09 – às 16h30, The Most Beautiful Moment, e às 19h, The Wings Tour The Final; 1/10 – às 19h, Love Yourself; 2/10 – às 19h, Muster Sowoozoo; 5/10 – às 16h30, Love Yourself, e às 19h, Muster Sowoozoo. Local: Cinépolis Moxuara, Cariacica. Ingressos: disponíveis no site do Cinépolis. Classificação: livre.
Festival BTS Movie Weeks com sessão especial exibindo as turnês de 2016 e 2017 do grupo de K-pop BTS. Horário: conforme programação disponível no site da Cinesercla. Ingressos: à venda no site da Cinesercla. Local: Cinesercla Shopping Montserrat, Colina de Laranjeiras, Serra.
Espetáculo “Vital, o musical dos Paralamas” em homenagem à banda Paralamas do Sucesso. Horário: às 15h e às 19h. Ingressos: Plateia A – R$180 (inteira) e R$ 90 (meia), Plateia B – R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia), Mezanino Popular – R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Vendas pelo site LeBillet e na bilheteria do Teatro, de terça a sexta, das 14h às 19h. Local: Teatro Universitário da Ufes, Vitória.
Tudo Isto é Teu: uma Celebração de Waldemar Henrique, na Casa da Música Sônia Cabral. Horário: às 15h e às 18h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis no Sympla. Local: Casa da Música Sônia Cabral – Rua São Gonçalo, Centro, Vitória.
Peça escrita, dirigida e interpretada por José Celso Cavalieri, em cartaz há oito anos, que reflete sobre os “pesos” do cotidiano a partir de diálogos diretos com o público. A sessão contará com trilha sonora ao vivo executada pelo tecladista Matheus Germano. Horário: às 17h. Local: JC Produções – Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia entrada), disponíveis pelo telefone (27) 99908-7044. Classificação: livre.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória.
Oficina de cabelo de folha, brincadeiras do tempo da vovó, cantinho da leitura e circuito kids. Horário: 15h às 18h. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves).
Entrada: Gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Atração com circuito divertido, piscina de bolinhas e muito mais. Data: todos os dias, até 26 de outubro. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos - piso L2. Valor: R$ 45 por 30 minutos | R$ 1 por minuto adicional.
