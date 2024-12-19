Exposição com Sebastião Salgado e Festa de São Benedito agitam a quinta (19)

Especial
Lançamento do filme 'Vitória Revisitada'
Imagens inéditas da cidade de Vitória, produzidas pelo cineasta amador Ernst Bergmann, são trazidas à vida pelas lembranças de sua viúva, a escritora Marilena Soneghet Bergmann. A partir das 19h. Local: Cine Animazul – Instituto Marlin Azul – Rua Oscar Rodrigues de Oliveira, 570 – Jardim da Penha. Gratuito.
Festa de São Benedito
De 15 a 27 de dezembro, em Serra Sede. A festa contará com manifestações culturais e religiosas, realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais. Entrada gratuita. Veja matéria de HZ.
Lançamento do livro “A duração da sombra”
Contará com bate-papo com Caê Guimarães, Fernanda Nali e Renata Piona. Horário: 19h. Local: Casa Flor. Rua Gama Rosa, 231 - Centro Histórico, Vitória. Entrada Gratuita.
Festas e baladas
Closy
Com Larux, HelloKtty, Isa Faustini, Lauar, na Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Quinta do Barla
No Barlavento, a partir das 18h. Entrada: R$ 25 até às 21h (com nome na lista). Avenida Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com Junto e Misturado, SambaDM e Samba JR, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Quinta é Quase Sexta
Com Atila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Karaokê do Correria
Com DJs, drinks especiais e entrada gratuita, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Jazz
Com Ferna Quarteto, no Brizz, a partir das 19h. Couvert: R$ 10. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá.
Quinta de Férias
A partir das 23h, no Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Música ao vivo
Projeto Chorinho da Capixaba
No Mercado da Capixaba, das 18h às 0h. Avenida Jerônimo Monteiro, s/n, Centro Histórico de Vitória.
Jazz na Curva
Com Vitor e Márcia, no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Corta Jaca
No Bar Pimenta Carioca, a partir das 18h30. Couvert não divulgado. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Rock
Com No Class, às 21h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Frita Jazz
Com Evandro Gracelli Quarteto, na Casa Caipora. Casa aberta das 18h às 24h. Rua Nestor Gomes, 168, Vitória. Entrada: R$ 10.
Exposições
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Clube do Colecionador | Séries
A exposição, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.
Projeção 'Amazônia'
Com Sebastião Salgado. Local: Centro Cultural Sesc Glória – Av. Jerônimo Monteiro 428, Vitória. Horário: 19h30. Ingressos: Os ingressos esgotados. Entrada mediante doação de alimento não perecível.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.