Espetáculos da Paixão de Cristo, música eletrônica e festas nesta sexta (18)

Shows
KVSH em Guarapari
Apresentação de KVSH, GreG, Álice, Castrequini, Jotta, Bero e Beleite. Ingressos: a partir de R$ 70, pelo site Zig.Tickets. Horário: 17h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, S/N - Enseada Azul, Guarapari.
Especial
Festival de Torta Capixaba Barzito
O Barzito, na Praia da Costa, celebra a cultura capixaba com torta capixaba de bacalhau com palmito, arroz de bacalhau, entre outros pratos. O evento também terá apresentações de Ana Pedrini e Anastácia. Horário: a partir das 14h. Local: Barzito. Endereço: Rua Lucio Barcelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha.
Fest Santo Manguinhos
Festival gastronômico e cultural com pratos típicos capixabas, feira de artesanato, atrações culturais, shows e experiências sensoriais. São oito restaurantes e duas docerias, com entradas (R$ 40) e sobremesas (R$ 20). Data: até 21 de abril. Horário: a partir das 11h. Local: Balneário de Manguinhos. Endereço: Avenida Eng. Ceciliano Abel de Almeida, Vila de Manguinhos.
3º Festival Piúma Gastronomia & Arte
O evento reúne o que há de mais representativo na culinária regional, com aula-show e shows de Sangue Latino, Orestes Cazote e Nano Vianna. Horário: a partir das 16h. Data: até 20 de abril. Local: entrada da Ilha do Gambá, Piúma. Entrada gratuita.
Festival da Torta Capixaba 2025
O Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras, é uma tradição durante a Semana Santa. Bobó de camarão, moqueca capixaba, pastel de siri e empada de camarão fazem parte do cardápio. Data: até 20 de abril. Horário: das 9h30 às 18h. Local: Ilha das Caieiras, na Grande São Pedro. Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos/Nova Orla de São Pedro, Vitória. Entrada gratuita
11ª edição do Iriri Paixão Capixaba
O balneário vai reunir cerca de 50 expositores no evento que terá workshop de torta capixaba, apresentação do monólogo "A Ressurreição de Cristo, Ele Vive", e show do Grupo Brasil Pandeiro. Data: até 20 de abril. Local: na praça de eventos do balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada: gratuita.
6º Festival Nos Passos da Torta Capixaba
Durante o evento, que chega à sua sexta edição, será preparada ao vivo a maior torta capixaba já feita em uma panela de barro. Pratos como moqueca capixaba, casquinha de siri e até acarajé capixaba serão vendidos nos estandes. Data: até 20 de abril. Horário: hoje a partir das 19h; sexta a partir das 10h; sábado e domingo a partir das 18h. Endereço: balneário de Castelhanos, em Anchieta. Entrada gratuita
Vilas de Páscoa
Colatina
Um espaço lúdico e temático na Área Verde. O local recebeu decoração com coelhos, ovos coloridos e elementos simbólicos da celebração pascal. Local: Área Verde. Endereço: Avenida Senador Moacyr Dalla. Horário: a partir das 18h. Entrada Gratuita.
Santa Maria de Jetibá
A Praça Florêncio Augusto Berger foi decorada com esculturas de ovos gigantes e uma imponente Osterbaum — árvore típica com casquinhas pintadas por alunos da rede pública. São mais de 15 mil casquinhas coloridas espalhadas pelo espaço. Local: Praça Florêncio Augusto Berger. Entrada: Gratuita
Domingos Martins
Coelhos gigantes, guirlandas, ovos e cenouras decorativas. A cidade ainda conta com a Rua de Lazer, onde ovos pintados por artistas locais são expostos desde 2020. Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt e ruas do entorno, Campinho. Data: Até 20 de abril. Entrada: Gratuita.
Cariacica
A vila é ideal para quem busca fotos temáticas e momentos em família. Horário: das 16h às 21h. Local: Parque da Biquinha. Endereço: Rua Otawa, Jardim América. Entrada: Gratuita.
Festas e baladas
Pop B na Bolt
Electropop, Alt Pop e B Sides com Rose Colored, Isa Faustini, Lunnão, Helloktty. Horário: a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 25. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Funk a Holic no Fluente
Funk com Tallyson, Melanie, Faria, Vinni Tosta e Paraguassu. Horário: a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros entram grátis até 0h, após R$ 25. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
I am The Samba
Apresentação de Samba Jr. e Nesse Clima. Horário: a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Pagode do Andin
Show de Andin Soares, Pedala Samba e Gustavo Venturim. Horário: a partir 17 horas. Ingresso: Entrada liberada até às 18h. Local: Mãe Joana, no Quiosque Encontro da Ilha. Endereço: Av. Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi.
Música ao vivo
Pub 426
Com Duets, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Casa de Bamba
Noite de samba com Samba da Ury. Horário: a partir das 18h. Endereço: Casa de Bamba, rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Brizz
Com DJ Maré (samba rock). Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Fernanda Fontes
Apresentação de Fernanda Fontes. Horário: 18h. Local: Masterplace Mall. Endereço: Avenida Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
MPB na Curva
Apresentação ao vivo de Luiza Dutra. Horário: a partir das 17h. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Enredo Botequim
Samba com Luciana Nunes. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Cine Sesc
Sessões de cinema com: Estou me guardando para quando o carnaval chegar (12h30), Historietas Assombradas – O Filme (14h), Pequenos Guerreiros (15h30), Correndo Atrás (17h30), Golias (18h30). Data: até 3 de maio. Valores: Gratuito. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Teatro
Por Você
Musical especial de Páscoa. Horário: às 19h. Entrada: 1 kg. Local: Igreja Continental. Endereço: Avenida Bartolomeu de Lás Casas, 6, Cidade Continental-Setor America, Serra.
Notas da Paixão
Musical "Notas da Paixão", que retrata os últimos momentos de Jesus Cristo em uma produção repleta de emoção. Entrada: gratuita. Horário: às 20h. Local: Parque da Prainha, Vila Velha.
Circo
Circo Portugal Internacional
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: às 15h, 17h30 e 20h. Ingressos: a partir de R$25,00 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Exposição Sindibancários
São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30; sábados das 9h às 13 horas. Local: Centro Sindical, na Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Onde: Shopping Vila Velha. Horário: das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Período: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória.
Exposição Projeto Tamar
A exposição apresenta réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil e protegidas pelo Projeto Tamar. Data: até 22 de abril. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 12h às 21h. Visitação gratuita. Local: Shopping Mestre Álvaro.
Exposição fotográfica Festa da Fé
A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Entrada: gratuita. Funcionamento: entre os dias 16 e 28 de abril, das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Diversão
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: das 12h às 22h. Data: até 27 de abril. Bilheteria: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: das 10h às 22h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: das 17h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Fazendinha do Chico Bento
O espaço transporta crianças e adultos para o universo rural do caipira mais famoso dos quadrinhos brasileiros, criado por Mauricio de Sousa. Data: 30 de abril. Horários de funcionamento: segunda a sábado: das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Ingressos: a partir de R$ 40 por 30 minutos.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.