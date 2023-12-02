Espetáculo Disney em Circo e festival de música agitam o sábado (2)

Shows
Pop You de Verão
Com bandas Caraivana, Big Up e o rapper Vitão, a partir das 16h, no Oasis Beach Club. Av. Dante Michelini, 3730, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).
Henry & Klauss - Illusion Show
Após dupla ser protagonista do quadro “Ilusões de Risco”, exibido no Fantástico, na TV Globo, Henry e Klauss apresentam espetáculo de ilusionismo. A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos a partir de R$ 50.
Teatro e Especial
O Quebra Nozes
O espetáculo retrata uma noite de Natal na casa de Clara e todos se preparam para a linda festa. Com sessões as 11h, 15h e 19h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 90 (setor A e B) e R$ 90 (mezanino).
O Rei Leão - Uma Aventura na Savana
O espetáculo musical "O Rei Leão" conta sessões às 16h e 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 60 (balcão), R$ 95 (plateia) e R$ 110 (mezanino).
Cirque Amar - Disney Show
De 1 a 3 de dezembro, no Aeroporto de Vitória; Sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 300,00.
Festival
2ª edição do Nostra Cucina
Acontece até 3 de dezembro em restaurantes de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Fundão, o evento que valoriza a herança culinária dos imigrantes italianos apresentando pratos, petiscos, sobremesas e drinques especiais de 40 endereços da região. Confira os pratos e os restaurantes participantes na matéria completa de HZ.
Festival de Música de Flexal
Com Herança Negra, Bateria da Boa Vista além de área kids com pipoca e algodão doce grátis para as crianças. Na Praça Nossa Senhora da Penha, e Flexal, Cariacica. Entrada gratuita.
Festival Liesge
Com as escolas de Samba: Jucutuquara, Chegou O Que Faltava, Pega No Samba, Novo Império e Piedade. A partir das 16h, No Sambão do Povo, Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Entrada gratuita.
Baladas e festas
Treme - Noite das Safadas
A partir das 23h, no Club The Box. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Rock Open Heineken
Com Banda Tnt e Banda Índios Urbanos, a partir das 19h, no Espaço Chico Bento Manguinhos. Av. Des. Cassiano Castelo, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 120 (meia), R$ 240 (inteira) e R$ 220 (ingresso duplo meia).
Festa Me Leva com Você 2° Edição
Com Clube do Samba, DJ Laion, Rominho e DJ Peh, a partir das 16h, no Skye. R. Alan Munir Helal, 100, Praia da Costa, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (pista meia) e R$ 100 (pista inteira).
Baile do Hawaii
Com Samba 027, Saulo Simonassi, Banda Auê, Macucos, Blacksete, Gabriel Sabadim, DJ Carla Roberta e DJ Mesquita, a partir das 17h, no Colina Country Club, em Nova Venécia. Ingressos: R$ 50 (espaço vip meia) e R$ 100 (espaço vip inteira).
Pagode da Deck's 2
Com Pérola Negra, Samba DM e DJ Zonta, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20.
Pagode da Deck's
Com Pérola Negra, Samba DM e DJ Zonta, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20.
Deixa em Off
Com Pagode & Cia, Matheus Araujo e DJ Gabriel Pratti, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25.
Bora Baez & Gastação Infinita
Com Bora Baez e a Banda Gastação Infinita, a partir das 20h, no A Selva. R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20.
Resenhando com o Exalta
A partir das 19h, na Resenha do Davi, em Itaputanga, Piúma. Ingressos: R$ 60 (pista meia) e R$ 120 (inteira).
Roda de Samba Junior + Leley
Com Samba Júnior e Leley, a partir das 17h, Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (couvert meia) e R$ 60 (couvert inteira).
Isso Não é Uma Festa
A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 75 (feminino) e R$ 85 (masculino).
In The Zone
Com Daltonic, Cris, Pepeu e Menario. A partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Eu Faria
A partir das 22h, no Victoria Pub, na Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até meia-noite com nome na lista), R$ 20 (até meia-noite) e R$ 25 (após esse horário).
Funk A Holic
Com Curty, Thainan, Tosta e Little Boy. A partir das 22h, na Fluente, na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Wanted Pub
Com Jessé, Higino e Gabriel e Diego Santana. A partir das 21h, na Wanted Pub Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Especial 90's e 00's
Com Rewind, Luna Punk, Lu Nogueira e GrungA partir das 22h, no Correria Music Bar - Av. Est. José Júlio de Souza, 740. Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, no site do Clube do Ingresso.
Ensaio de Verão
Com Grupo Emoção, Rômulo Arantes e DJ Luuh. A partir das 18h, no Canto27, na Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Ingressos não informados.
Gordinho Praia do Canto
Com Garotos da Praia, Samba Crioulo e DJ Scoob. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 23h.
Música ao vivo
Especial Samba de Raiz
Com Sol Pessoa e convidados. A partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.
Pop & Brasilidades na Curva
Com Eliahu. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.
Boteco Boa Praça
A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (11) 5990-2359.
Sábado do Petisco
Com Ivan e Matheus. A partir das 19h30, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99296-4304.
Soft Samba
Com Vinicius. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99579-7355.
Nova MPB
Com Novelo. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.
Brasilidades
Com Sandro Castro. A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Só Santo Botequim
Com Marthesson Marques. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.
Enredo Botequim
Com Grupo 3 Elementos, Evandro Belumat e Marcos Paulo. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Som no Praia
Show ao vivo com Leão Magno. Local: Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Encontro com o Personagem Bita
De 29 de outubro a 23 de dezembro. Horários: 15h às 15h30; 16h às 16h30; 17h às 17h30; 18h às 18h30; 19h às 19h30. Local: Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos (L1). Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Valor: Gratuito. O atendimento acontecerá por ordem de chegada.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 m de comprimento, do piso L2 ao L1. Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos (L1), Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Atração com cobrança: Tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).
Decoração de natal “Uma aventura polar”
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a decoração deste ano tem o tema “Uma Aventura Polar”. Em um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Data: todos os dias. Horário da decoração: de acordo com horário de funcionamento do shopping. Horário do trenzinho: segunda a sábado de 14h às 21h; domingos e feriados de 14h às 20h. Valor do trenzinho: R$10,00 para duas voltas Local: Shopping Mestre Álvaro, Piso L2, Serra. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita.
Pista de Patinação no Gelo
Data: todos os dias Horário: de 14h às 22h Local: Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valor: R$ 50,00 para 30 minutos e R$ 70,00 reais para 1 hora A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35,00 a R$ 300,00 no site Guiche Web.
Decoração de Natal “Presentes de Natal”
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e a cozinha, que terá o cenário montado na varanda da Praça de Alimentação. Uma árvore de Natal de 15m de altura com diversos presentes coloridos complementa a decoração. Data: todos os dias Horário: conforme horário de funcionamento do shopping Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L3).Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita
Decoração Doce Natal
Com parque Circuito do Noel Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa. Data: todos os dias Horário: de acordo com horário de funcionamento do shopping Local: Shopping Montserrat, Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$50,00 por 30 minutos
Quintalzinho SVV
Horário: 15 às 18h. Programação: Recreação, oficina de guirlanda natalina, musicalização infantil e cantinho baby. Gratuito. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha. Entrada da Avenida Luciano das Neves). Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha.
Exposições e Feiras
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Arte no Solar
Antiquário e designer de joias promovem feira de arte e antiguidades na Praia do Canto. No próximo dia 02 de dezembro a calçada do Solar Maria de Lourdes, tradicional edifício localizado na rua Afonso Cláudio, será ocupado por arte e antiguidades. A partir das 9h, no Solar Maria de Lourdes -Rua Afonso Claudio, 32 - Praia do Canto (entre o restaurante Peppe e Drogasil)
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo, no qual tem retratos de pássaros, que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.