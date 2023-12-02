Espetáculo Disney em Circo e festival de música agitam o sábado (2)

Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e a cozinha, que terá o cenário montado na varanda da Praça de Alimentação. Uma árvore de Natal de 15m de altura com diversos presentes coloridos complementa a decoração. Data: todos os dias Horário: conforme horário de funcionamento do shopping Local: Shopping Moxuara, na Praça de Eventos (piso L3).Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita