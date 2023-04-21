ES tem shows de Roberto Carlos, Melim e baladas nesta sexta (21); agenda

Shows e Festivais
Roberto Carlos
A partir das 20h30, na Praça do Papa - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: de R$ 110 a R$ 680, à venda no site da Eventin.
Bruninho e Davi
Com Bruninho e Davi, Luuh, Bruno e Matteus, Sheep e Leandro Netto. A partir das 21h, no Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 40 (meia), á venda no site da SuperTicket.
Festival I Love Music
Com Paula Fernandes, Melim, Falamansa e Bruno Martini. A partir das 21h, na Orla de Itaoca - Av. Edevaldo Alves Coimbra, 77 - Itaipava, Itapemirim. Ingressos: R$ 240 (área vip inteira) e R$ 140 (pista inteira), à venda no site da Le Billet
Carnivoria
Festival de churrasco com diversas estações oferecendo cortes diferenciados e profissionais assados na brasa. Com abertura às 12h, o evento conta com shows musicais ao longo do dia. PROGRAMAÇÃO DE SEXTA: Overphone(13h); Bad Guys (17h) e Replay (20h). Entrada gratuita.
Guaçuí Jazz & Blues Festival
A partir das 19h, a programação inclui Vanêssa Coutinho e Trio, Ronnie Silveira e Trio, Passuka Jazz Quarteto, Big Bat Blues Band, além de Leila Pinheiro. Ingressos: Passaporte válido para os dois dias; R$ 320 (inteira), R$ 160 (meia) e R$ 165 (meia solidária). Ingresso para cada dia do evento; R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia) e R$ 95 (meia solidária), à venda no site Lebillet
Pedra Azul Beer
De quinta (20) a domingo (23), no Morangão, em Domingos Martins. Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22. PROGRAMAÇÃO DE SEXTA: Abertura (11h); Apresentação cultural (12h); Desafio cervejeiro (13h); Rato Ventania (14h); Apresentação cultural (16h); Banda Groove (19h); Desafio cervejeiro (21h) e Ubando (22h). Entrada: das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10.
Festas e baladas
Bagaceira
Com Samantha, Scardua, Tiago B, Lauar, Felicidade e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 na portaria
Festa Dye
Com Cariello, Gabriel Pratti, Beleite, Fabricio V, Lukao e Jotta. A partir das 22h, no Privilege Vitória - Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket
Pimp my Pink
Com Bero Costa, Belucio, Dj Milk e Dj Vk. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira camarote) e R$ 80 (inteira pista), à venda no site da SuperTicket.
Illusion On The Beach
Com um line-up incrível que vai do Low até o High Bpm, que promete agitar as areias de Camburi. A partir das 18h, no Ílios Beach House, Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (individual) e R$ 75 (duplo), à venda no site da SuperTicket.
Manguinhos Jazz & Blues Festival 2023
São seis palcos com muita música espalhados em restaurantes do balneário e na praça central de Manguinhos, na Serra. PALCO CHICO BENTO: Zomayi (21); Gilson Perannzzetta/Nelson Faria (22h30) e Diunna Greenleaf (0h). PALCO ENSEADA (PRAÇA): Malê Dixieland (18h30); Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves (19h) e Malê Dixieland (20h30). PALCO MARESIAS: Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova (12h30). PALCO RECANTO DAS ESTRELAS: Géssica Sarmento (12h30). PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA: Summer Duo (12h30). PALCO RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA: Oziel Trio (12h30). Ingressos: R$ 50, à venda no site da SuperTicket, apenas para o Espaço Chico Bento. Os demais espaços são gratuitos.
Planet Metal Fest
Com cover do Linkin Park (RJ) e do Slipknot (MG). A partir das 19h, no Planet Rock - Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282 - Guriri Norte, São Mateus. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Bilheteria Digital.
Pop B
Com Dj Lua Alice, Isa Faustini, Kulza e Phi. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitóri. Ingressos: R$ 25 na portaria
Só mais essa festa - 4ª Edição
Com Suê, Kn de Vv, Carla Roberta, Romulo Arantes e Dj Dodo. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da SuperTicket.
É o beat
Com Gaab, Rd de Vv, Zangão, Iclas Sorriso, Pedro Schmid, Fp do Campinho e Mc Salomão. A partir das 20h, no Botequim do Celim - Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: Todos liberados até 00h.
Rodas de samba e pagode
Samba Guarapa
Com Kamisa10. A partir das 22h, no B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 160 (open bar), R$ 70 (área vip) e R$ 50 (pista), à venda no site da SuperTicket
Garotos da Praia + Samba Vip
Com Dj residente Enzo Santos. A partir das 21h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite inteira.
MPB na Curva
Com Ouca Vinicius. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Mex Guarapari
Com Samba DM, Matheus Matos e Murilo, Dj Giselle Dário e Dj Flávio Junior. A partir das 22h, no Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari INGRESSOS: R$ 40 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da SuperTicket.