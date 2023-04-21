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Agenda

ES tem shows de Roberto Carlos, Melim e baladas nesta sexta (21); agenda

Programação do "sextou" no feriado de Tiradentes ainda traz festival gastronômico, shows, rodas de samba, festival de jazz e muito mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 07:00

Shows e Festivais

Roberto Carlos

A partir das 20h30, na Praça do Papa - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: de R$ 110 a R$ 680, à venda no site da Eventin.

Bruninho e Davi

Com Bruninho e Davi, Luuh, Bruno e Matteus, Sheep e Leandro Netto. A partir das 21h, no Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 40 (meia), á venda no site da SuperTicket

Festival I Love Music

Com Paula Fernandes, Melim, Falamansa e Bruno Martini. A partir das 21h, na Orla de Itaoca -  Av. Edevaldo Alves Coimbra, 77 - Itaipava, Itapemirim. Ingressos: R$ 240 (área vip inteira) e R$ 140 (pista inteira), à venda no site da Le Billet

Carnivoria

Festival de churrasco com diversas estações oferecendo cortes diferenciados e profissionais assados na brasa. Com abertura às 12h, o evento conta com shows musicais ao longo do dia. PROGRAMAÇÃO DE SEXTA: Overphone(13h); Bad Guys (17h) e Replay (20h). Entrada gratuita.

Guaçuí Jazz & Blues Festival

A partir das 19h, a programação inclui Vanêssa Coutinho e Trio, Ronnie Silveira e Trio, Passuka Jazz Quarteto, Big Bat Blues Band, além de Leila Pinheiro. Ingressos: Passaporte válido para os dois dias; R$ 320 (inteira), R$ 160 (meia) e R$ 165 (meia solidária). Ingresso para cada dia do evento; R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia) e R$ 95 (meia solidária), à venda no site Lebillet

Pedra Azul Beer

De quinta (20) a domingo (23), no Morangão, em Domingos Martins. Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22. PROGRAMAÇÃO DE SEXTA: Abertura (11h); Apresentação cultural (12h); Desafio cervejeiro (13h); Rato Ventania (14h); Apresentação cultural (16h); Banda Groove (19h); Desafio cervejeiro (21h) e Ubando (22h). Entrada: das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10.

Festas e baladas

Bagaceira

Com Samantha, Scardua, Tiago B, Lauar, Felicidade e Temponi. A partir das 22h, no Fluente Culture Club - Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 na portaria

Festa Dye

Com Cariello, Gabriel Pratti, Beleite, Fabricio V, Lukao e Jotta. A partir das 22h, no Privilege Vitória - Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da SuperTicket

Pimp my Pink

Com Bero Costa, Belucio, Dj Milk e Dj Vk. A partir das 23h, na Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (inteira camarote) e R$ 80 (inteira pista), à venda no site da SuperTicket.

Illusion On The Beach

Com um line-up incrível que vai do Low até o High Bpm, que promete agitar as areias de Camburi. A partir das 18h, no Ílios Beach House, Av. Dante Michelini, 4170 - Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 80 (individual) e R$ 75 (duplo), à venda no site da SuperTicket.

Manguinhos Jazz & Blues Festival 2023

São seis palcos com muita música espalhados em restaurantes do balneário e na praça central de Manguinhos, na Serra. PALCO CHICO BENTO: Zomayi (21); Gilson Perannzzetta/Nelson Faria (22h30) e Diunna Greenleaf (0h). PALCO ENSEADA (PRAÇA): Malê Dixieland (18h30); Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves (19h) e Malê Dixieland (20h30). PALCO MARESIAS: Vai dar Jazz convida Daria Obraztsova (12h30). PALCO RECANTO DAS ESTRELAS: Géssica Sarmento (12h30). PALCO ESPAÇO MARIA MARIANA: Summer Duo (12h30). PALCO RESTAURANTE ESTAÇÃO PRIMEIRA: Oziel Trio (12h30). Ingressos: R$ 50, à venda no site da SuperTicket, apenas para o Espaço Chico Bento. Os demais espaços são gratuitos.

Planet Metal Fest

Com cover do Linkin Park (RJ) e do Slipknot (MG). A partir das 19h, no Planet Rock - Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282 - Guriri Norte, São Mateus. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Bilheteria Digital

Pop B

Com Dj Lua Alice, Isa Faustini, Kulza e Phi. A partir das 23h, no Bolt - Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitóri. Ingressos: R$ 25 na portaria

Só mais essa festa - 4ª Edição

Com Suê, Kn de Vv, Carla Roberta, Romulo Arantes e Dj Dodo. A partir das 20h, no Boteco do Junior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 25, à venda no site da SuperTicket.

É o beat

Com Gaab, Rd de Vv, Zangão, Iclas Sorriso, Pedro Schmid, Fp do Campinho e Mc Salomão. A partir das 20h, no Botequim do Celim - Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: Todos liberados até 00h. 

Rodas de samba e pagode

Samba Guarapa

Com Kamisa10. A partir das 22h, no B27 Beach Club - Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira - Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 160 (open bar), R$ 70 (área vip) e R$ 50 (pista), à venda no site da SuperTicket

Garotos da Praia + Samba Vip

Com Dj residente Enzo Santos. A partir das 21h, no Gordinho Sambão, Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista livre a noite inteira. 

MPB na Curva

Com Ouca Vinicius. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. 

Mex Guarapari

Com Samba DM, Matheus Matos e Murilo, Dj Giselle Dário e Dj Flávio Junior. A partir das 22h, no Mex Guarapari - R. Atenas - Praia do Morro, Guarapari INGRESSOS: R$ 40 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda no site da SuperTicket.

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