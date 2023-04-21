ES tem shows de Roberto Carlos, Melim e baladas nesta sexta (21); agenda

De quinta (20) a domingo (23), no Morangão, em Domingos Martins. Estarão disponíveis nas torneiras estilos como Pilsen, Kölsch, Weiss, Stout, Double IPA, IPA e APA, com valores entre R$ 12 e R$ 22. PROGRAMAÇÃO DE SEXTA: Abertura (11h); Apresentação cultural (12h); Desafio cervejeiro (13h); Rato Ventania (14h); Apresentação cultural (16h); Banda Groove (19h); Desafio cervejeiro (21h) e Ubando (22h). Entrada: das 11h às 17h entrada gratuita e a partir das 18h R$ 10.