Domingo (9) com Pele Morena e Festa de São José de Anchieta

Shows
Pagode do Mundaka
Comemorando o aniversário de 15 anos do pagode de domingo do Embrazado com o grupo Jeito Moleque, a partir das 17h. Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada). Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Pagode do Correria
Com Samba On, Sem Medida, DJ Kinho e DJ Yuri no Correria Music Bar a partir das 23h. Ingresso: R$ 30 (homens) e entrada gratuita para mulheres. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Cheers Of The Samba
Com Glauco, Pele Morena e LLeon, a partir das 18h, no Repique Samba Lounge. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Festas e baladas
Resenha D'Moleque
Com grupo Sem Medida no Mãe Joana a partir 17h. Rua italiana Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória.
Samba
A cantora Sol Pessoa canta samba no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Especial
Degusta Arraiá
Degusta Arraiá com Casaca (21h) no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Data: 9 de junho e de 13 a 16 de junho. Horário: das 17h à 0h. Entrada gratuita. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festival Santa Jazz
Festival de Jazz de Santa Teresa com Banda Jovem Música (13h), Filó Machado e Fames Jazz Band (12h), Romero Lubambo e Chico Pinheiro (13h30), Taryn Donath (15h). Entrada gratuita. Pavilhão de Exposições, Santa Teresa. Rua Virgílio Germano Bassetti, Montanha, Santa Teresa.
Festa Nacional de São José de Anchieta
Encerramento da Festa Nacional de São José de Anchieta com exibição do projeto Viva Anchieta (14h), apresentação indígena, Grupo Xondaro e Aldeia Nova Esperança (15h30), Missa Solene de encerramento (16h) e Show Dunga (17h30). Entrada gratuita. Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta. Praça do Santuário, Centro, Av. Anchieta, 81, Centro, Anchieta.
Roda de Boteco
De 24 de maio a 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento e são vendidos por R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
Mostra Um Olhar para o Oriente
Mostra de filmes no Cine Jardins até o 12 de junho. Filmes de domingo (9): O Caminho Para Casa (16h50) e Hanami - Cerejas em Flor (18h30). Valor único: R$ 10. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Samba, bossa e mpb
Apresentação de samba, bossa e MPB com Alry e Gabriel Ferreira na A Oca a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Coletivo Cultural
Roda de samba raiz com Alisson do Banjo a partir das 19h. Couvert: R$ 9 com direito a um pratinho de feijoada. Rua Inácio Higino, 67, Praia da Costa, Vila Velha.
André Carvalho
Apresentação de MPB com André Carvalho e banda no Boteco Boa Praça a partir das 14h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz 485, loja 1, Praia do Canto, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar de Zilda a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Beatles na Calçada
Beatles na Calçada com Beat Club no Pub 426 a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Teatro
EnesDança Kids
Festival de dança infantil com apresentações de escolas de dança no Teatro da Ufes. Horário: 15h. Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia entrada). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Zapato busca Sapato
A história do despertar de um pequeno sapato que nasceu sozinho em sua caixa, na Cidade do México. Na busca por seu companheiro, ele viaja ao Brasil e logo a Moçambique, passando por várias aventuras. Horário: 16h. Entrada gratuita (mas é preciso retirar o ingresso pelo site). Local: Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
Tarde Encantada
Tarzan se torna ágil, forte e um poderoso guerreiro, mas tudo muda quando ele conhece a bela Jane. Sessões às 15h e 16h. Entrada gratuita. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Diversão
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Horário: 17h às 20h. Entrada gratuita. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Moxuara Kids
Oficina de confecção de ecobag. Horário: a partir das 15h. Entrada gratuita. Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara.
Diversão no Mestre
Oficina de Pé de Lata. Horário: 15h. Entrada gratuita. Inscrições realizadas no local. Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
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