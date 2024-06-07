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Mostra nacional

CineMarias abre inscrições com premiação em dinheiro para melhores filmes

3ª Mostra Nacional recebe filmes dirigidos por identidades femininas e pessoas não-binárias de todo o país até 13 de junho
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 16:34

Cinemarias
3ª Mostra Nacional CineMarias abre inscrições para filmes Crédito: Divulgação
A 3ª Mostra Nacional CineMarias - “Poéticas do fim do mundo” está com inscrições abertas para que cineastas e realizadoras audiovisuais de todo o país possam inscrever seus filmes até o dia 13 de junho. As obras irão compor as duas mostras competitivas (capixaba e nacional) com premiação de melhor filme no valor de R$ 2.000 para ambas as categorias. O evento é gratuito e ocorre entre 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis (Ufes), em Vitória.
Podem ser inscritos filmes brasileiros dirigidos por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias, produzidos entre janeiro de 2021 e 01 de maio de 2024 com duração de até 25 minutos. Cada proponente pode enviar até duas obras dos gêneros documentário, ficção, animação ou híbrido, desde que a inscrição seja feita separadamente. As obras selecionadas irão compor as duas mostras competitivas de curtas-metragens (nacional e capixaba). As inscrições estão disponíveis aqui.
Com o tema “Poéticas do fim do mundo”, a Mostra propõe um debate sobre outras formas de comunicar e difundir histórias, reverenciando as narrativas livres e os meios independentes que se colocam como novas plataformas de partilhas do sensível, evocando o cinema e o midialivrismo como forma de fortalecer a capacidade de comunicação e disputa de narrativas da sociedade civil. 
Tudo isso será refletido nos filmes e programação, que contará com mais de 30 horas de atividades como workshops e aulas de criação, bate-papos, painéis e shows musicais com atrações locais e nacionais.
Cinemarias
Cinemarias  inspirado na Lei Maria da Penha Crédito: Divulgação

CineMarias

O nome “CineMarias” é inspirado na Lei Maria da Penha e durante a programação também é possível conferir ações educativas de reflexão do combate à violência contra identidades femininas e de difusão da Lei Maria da Penha. A programação completa será divulgada em até um mês antes da realização do evento. 
Por meio do cinema e da cultura, o projeto é voltado para o protagonismo de identidades femininas no cenário audiovisual com difusão de obras nacionais e locais; além da realização do LAB Audiovisual, uma experiência de educação imersiva que busca oportunizar o entendimento básico sobre roteiro, direção e montagem.

Serviço

  • Seleção de filmes para a 3A Mostra CineMarias - Poéticas do Fim do Mundo
  • Prazo: até 13 de junho
  • Curtas-metragens: filmes de até 25 minutos finalizados a partir de 2021 por mulheres trans, cis, travestis e pessoas não-binárias
  • Troféu e premiação: para o filme mais bem colocado na Mostra em ambas as categorias, capixaba e nacional.

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