Domingo (7) tem peça com Odilon Wagner e festival de churrasco no ES

Teatro
“A última sessão de Freud”
Com Odilon Wagner, com sessão às 17h e às 19h30, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 60 (Setor A/B/meia) e R$ 21 (Mezanino), à venda no LeBillet.
Especial
Festival Aracruz Botecos
Até hoje na Praça da Paz, no centro de Aracruz. O evento tem torresmo, bolinhos, linguiças, braseiro, além de cerveja artesanal capixaba e apresentações musicais. Entrada gratuita. Na domingo tem show do Só Resenha, Nando Moura e Nethinho Fernandes e Marcos Bifão.
Vila de Páscoa
A Vila de Páscoa acontece na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, a partir das 20 horas, até hoje. O público poderá acessar o local das 16h às 23h. Gratuito. Avenida Saturnino de Brito, 376, Praia do Canto, Vitória.
Festival de Paella Capixaba
Com Banda Blackset, Banda Flashback, Jackson Lima e DJ Baddú, a partir das 11h30, no Sítio Aldeia Do Coco. R. Princesa Isabel, Nova Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$ 227 (Ingresso individual) e R$ 113 (Meia entrada), à venda no Le Billet.
Festival de Churrasco
Além de cervejas artesanais e pratos especiais para vegetarianos, a edição deste ano contará com muita música e diversão durante o feriado prolongado na cidade. No Estacionamento externo do Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Festas e música ao vivo
Saideira de Domingo
Com Sol Pessoa, a partir das 14h, no Boteco Boa Praça. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$7,90. Classificação: 18 anos.
Beatles na Calçada
A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba, Bossa e MPB
Com Trio Saveiros, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Encontro de Gigantes
Com DJ Japa, JV de VV, SambaON, D'Moleque, a partir das 23h, no Correria Music Bar. Entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca até 0h.
Happy Monday
Com Cris, Garretto, Pepeu, Gramlik e Tonico, a partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 50 primeiros não pagam até 0h.
Day Off
Com Isa Faustini, Rodrigo Resende, Donat e Titania, a partir das 23h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Diversão
Exposição Internacional – Dragões
Exposição internacional, inédita e gratuita com 10 espécies diferentes de dragões gigantes que emitem sons, fazem movimentos e soltam fumaça pela boca. Data: de 07 de abril a 05 de maio. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito. *Área interativa (atividades pagas): foto 10x15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa) Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.
Tarde Encantada
Espetáculo teatral Alladin. Mesmo com pouco, o que Alladin tem é importante para ele. Simpático e sempre com fé, esperança, coragem e determinação, uma das principais lições que o espetáculo do Alladin ensina com suas aventuras é a gratidão. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Diversão na Praça
Especial de Páscoa Recreação infantil com brincadeiras e oficinas temáticas de Páscoa (Tecido mágico, oficina de cobrinha , caça ao tesouro, cantinho do bebê, pula-pula). Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos). No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha.
Exposição Disney 100 anos
Exposição interativa em comemoração aos 100 anos da Disney, com ambientes temáticos da Marvel, Toy Story, Encanto, Enrolados e Star Wars. Data: 05/04 a 28/04. Horário: domingo a quinta: 14h às 20h; sexta e sábado: 14h às 21h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, Praça de Eventos, piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17:00horas até às 00:00. Sábados e Domingos a partir das 12:00 horas até às 00:00hr. Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Valores: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Oficina infantil de boneco de bexiga. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Inscrições aqui. Gratuito.
Diversão Montserrat
Teatro Alice no País das Maravilhas. Horário: 15h às 18h Local: Shopping Montserrat, Piso L3, ao lado do Don Burger. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Evento gratuito, inscrições no local.
Boulevard Geek Day
Quando: 5 a 7 de abril. Horário: abertura a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 14h Onde: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Programação dos shows domingo (7): DangerLine, às 17h e BeatLocks, às 19h.
Exposições
OcupaSacy VIX
No Sesc Glória, de 10h às 20h até o dia 28 de abril. Entrada gratuita. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
De Pixel em Pixel
No espaço multicultural, Casa Flor, de 14h às 20h. R. Gama Rosa, 231, Centro de Vitória.
Juruti-Festival das Tribos
Exposição fotográfica do artista Alexandre Baena, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória