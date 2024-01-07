Domingo (7) no ES com Turma do Pagode, Pixote e Dennis DJ; agenda

Shows
Turma do Pagode e Pixote
A partir das 16h, na Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Ingressos: R$ 90 (pista/meia), R$ 180 (pista/inteira), R$ 170 (camarote/meia) e R$ 260 (camarote/inteira), à venda no site da Brasilticket.
Dennis e Menos é Mais
A partir das 15h, no Siribeira Iate Clube. Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro, Guarapari. Ingressos: R$ 200 (meia) e R$ 400 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Bruno Be
A partir das 15h, no Tantra Vitória. Av Dante Micheline, nº 4.170, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira), à venda no site da LeBillet.
Jammil
Com Macacko (18h), Macucos (20h) e Jammil (22h), na Arena de Verão da Prefeitura de Vitória. Na Orla de Camburi, em frente ao antigo hotel Aruan. Gratuito.
Especial
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o Espetáculo ocorre em três sessões diárias – às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no Estacionamento do Shopping Boulevard em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Ensaio de Rua
No ritmo carnavalesco da Unidos da Piedade, a partir das 15h, na Av. República, Centro de Vitória. Evento gratuito.
Baladas e Música ao vivo
Wanted Pub
Com Lilian Ferr e Bruno Macedo. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Xá da Índia
Com Xá da Índia. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Eu Quero É Samba
A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 19h.
Diversão
Tarde Encantada
Teatro O Mágico de Oz Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições no site do shopping. Gratuito
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - Oficina de arco de leão - Coelhinho sai da toca - Tecido mágico - Chuva de balões. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Moxuara Kids
Especial de férias Apresentação teatral com a peça Encanto e recreação infantil. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos).
Imersomar
Experiência imersiva com sons e projeções de imagens do fundo marinho em resolução 8k, em 360 graus. Horários: segunda a sexta, das 14h às 22 horas; sábados, de 12h às 22 horas, e domingos e feriados, de 12h às 21 horas. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Valores: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Comprar na bilheteria local. Crianças abaixo dos 7 anos devem estar obrigatoriamente acompanhada pelos pais.
Pista de patinação no gelo
Todos os dias. Horário: de 14h às 22h Local: Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Valor: R$ 50,00 para 30 minutos e R$ 70,00 reais para 1 hora A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Exposições
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.
Retro/Ativa
Exposição que reúne os trabalhos da carreira de Eder Santos, reconhecido por desenvolver projetos híbridos que mesclam artes visuais, cinema, teatro, vídeo e novas mídias. Até 28 de janeiro, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Visitação gratuita.
poESia
A paixão pelo Espírito Santo inspira a primeira exposição da artista plástica e escritora Andréa Espíndula. As pinturas trazem memórias afetivas da artista que dialogam com a essência cultural do povo espírito-santense, incluindo mais de 30 quadros produzidos com tinta a óleo e acrílica. Entre os municípios homenageados pela artista figuram Vitória, Vila Velha, Guarapari, Muqui, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Até 28 de janeiro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.