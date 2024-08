Domingo (4) com Feijoada da Piedade, Korean Day, MUG e Clube do Samba

Espetáculo Show das Princesas

O musical ‘Show das Princesas’ além de trazer o faz de conta a realidade, encena um baile real com músicas emocionantes e lindas danças. Entrada gratuita, é preciso retirar os ingressos no site do Shopping. Inscrições no site do shopping. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.