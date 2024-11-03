Domingo (3) com show na MUG e rodas de samba pela Grande Vitória; agenda

Shows
MUG Recebe
A escola de samba Mocidade Unida da Glória se prepara para receber a Unidos de Jucutuquara. Além disso, receberá intérpretes, rainhas, passistas, destaques e baterias, a partir das 19h, na Quadra da MUG. R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 10.
Teatro
Peça “Perdoa-me se esquecer de dizer que te amo”
Com Maria Alice Costa e João Barbosa. Na sexta (1) e sábado (2), às 19h30 e no domingo (3), às 18h. No Teatro Sônia Cabral, em Vitória. R. São Gonçalo - Centro, Vitória. Ingressos gratuitos e distribuídos uma hora antes do início do espetáculo. Classificação livre.
Tarde Encantada
Peça da tradicional história dos Três Porquinhos e o Lobo Mau. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Especial
CasaCor Espírito Santo 2024
A 28ª edição da CasaCor Espírito Santo acontece de 25 de setembro a 17 de novembro, no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi. A mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo terá 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam, à venda no site oficial da CasaCor.
Boteco Colatina 2024
Quando: até 6 de novembro, em 20 bares e botecos do município de Colatina. Quanto: R$ 54,90 o petisco do festival (com cerveja de cortesia/Spaten). Festa de encerramento: de 7 a 9 de novembro de 2024, na área verde da Avenida Beira Rio, com show de Alemão do Forró e outras atrações. Ingressos à venda pelo site LeBillet. Veja a matéria de HZ.
Boulevard Gran Fiesta
De quinta (31) até domingo (3), no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. No domingo, com Leq Samba (18h) e Pele Morena (20h). Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Horários: quinta e sexta: 17h às 0h e sábados e domingos: 17h às 01h. Entrada Gratuita.
Baladas e música ao vivo
Samba da Garden - Especial Halloween
Com Freelance, Pagode do abreu, ML da Vila, Stanley e Fabricio.V, a partir das 21h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagofunk
Com Leo Samba, Nikão, Pagode & Cia, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB e Jazz
Com Ronnie Silveira, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Samba no Brizz
Com Sol Pessoa, no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Diversão
Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: R$ a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Chegada do Papai Noel no Shopping Mestre Álvaro
Tema: Era Uma vez um Natal Mágico. Local: chegada do Noel no Pátio Mestre Álvaro e decoração: Piso L2, Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Programação: 16h - Encontro dos personagens para fotos 17h - Cortejo dos personagens 18h - Teatro: O Natal dos contos encantados 18h30 - Chegada do Papai Noel. As fotos com Noel durante a semana: Segunda a Sexta: das 14h às 22h Sábado: das 13h às 22h Domingo e feriados: 14h às 21h. O empreendimento já vai funcionar em horário especial estendido a partir de 14/12.
Diversão na Praça
Com Oficina de arco íris criativo, Brincadeira com tecido mágico, Construindo com legos, Oficina de porquinhos, Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
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