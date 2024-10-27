Domingo (27) no ES com feira de degustação de vinhos e festivais em shoppings

Festas e baladas
Deixa em Off
Com Frazão, Lleon, Gessica e DJ Vinny, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada gratuita até às 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Choppsamba
Com Choppsamba (pagode e samba). Horário: a partir das 13h. Entrada gratuita. Local: Brizz, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Samba da Garden
Com Bero Costa, Samba Junior, Matheus Alves e Freelance, a partir das 19h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Pagoloween
Com Mlk 027, Pedro Schmid, DJ Yuri, Samba On e Nesse Clima, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Beatles na calçada
Com Beat Club, às 16h, no Pub 426, em Vitória. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Tantra Vitória
Música ao Vivo com Gabriel Felipe, a partir das 13h. Valor de couvert: R$ 10. Avenida Dante Micheline, 4170, Jardim Camburi, Vitória (quiosques 10 e 11).
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Teatro
Tarde Encantada
Espetáculo Alladin: mesmo com pouco, o que ele tem é importante para ele. Inteligente, simpático e sempre com fé, esperança, coragem e determinação, a história de Alladin ensina sobre a gratidão por meio de uma série de aventuras. Data: domingo (27). Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Eu Não Digo é Nada
Sinopse: o comediante Glauber Cunha vive sua amada personagem Dona Sônia, uma mãe que é dona de casa e se dedica à sua família sempre com muito amor, sem deixar de ser firme na criação dos filhos. Domingo às 17h e 20h. Ingressos: R$ 45 e R$ 90 pelo site Sympla. Sesi Jardim da Penha - Rua Tupinambás, 240, Vitória.
Especial
Festival Agita
Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses. Horários: a partir das 15h. Entrada: gratuita. Datas: 25 a 27 de outubro. Programação: recepção animada com artistas da Fábrica de Fantasia (15h), Espetáculo “A Fantasia Continua” (18h), show do grupo Samba Júnior (19h). Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro.
Festival Assadores + Degusta Beer
Com entrada gratuita, o evento reúne o melhor do churrasco, cervejas artesanais, drinks, música e diversão para toda a família. Data: 25 a 27 de outubro. Programação: Índios Urbanos (17h) e Ubando (20h). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
CASACOR Espírito Santo
Mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo, com 25 ambientes criados por 33 profissionais inspirados no tema “De Presente, o Agora”. Funcionamento: de terça a sábado das 14h às 21h. Domingos e feriados das 12h às 19h. Até o dia 17 de novembro, no Clube Ítalo-Brasileiro. Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória. Ingresso: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia). Crianças até 10 anos não pagam. Venda: na bilheteria física ou no site (appcasacor.com.br).
Cultura em Toda Parte
A programação tem shows musicais, contação de histórias, oficina de Escrita Poética e curso de formação de Iniciação Teatral Para Atores e Não-Atores, no Teatro Municipal Geraldo Cestari, no município de Itaguaçu. Programação: às 14 horas, a professora Verena Pereira Setúbal apresenta “As Aventuras De Tatá”, às 15 horas, a professora e escritora Carla Marques, apresenta a história “Coelha Joana e Terrível Furacão”, às 16 horas, a professora e escritora Lilian Menenguci apresenta o “Conta, Conta”. Rua Marcondes de Souza, Centro, Itaguaçu.
Vinho na Vila Vitória
Vinho na Vila é uma feira de degustação de vinhos brasileiros, a atração principal do evento são as sessões de degustação, acompanhadas também com música ao vivo, winebar e ferinha de produtos artesanais. Ingressos: R$ 150 (os ingressos incluem taça de cristal, ecobag, água à vontade e degustação de todos os rótulos expostos). Vendas pelo site ingresse.com. Sessões: Sábado (11h às 14h; 15h às 18h; 19 às 22h) e Domingo (12h às 15h e das 16h às 19h). Data: 26 e 27 de outubro. Local: área de eventos do Clube Ítalo-Brasileiro. Endereço: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória.
Boulevard Gran Fiesta
Evento que celebra a cultura mexicana vai reunir cervejarias, culinária mexicana, tequileiros e a premiação para quem for ao evento fantasiado de “ La Catrina”, figura icônica da cultura mexicana, que representa a morte. Dias: 24 a 27 de outubro e de 31 de outubro a 3 de novembro. Horários: quinta e Sexta das 17h às 0h, sábados e domingos das 17h às 1h. Local: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada Gratuita. Classificação livre.
9ª Bienal Rubem Braga
Com mesas, palestras, lançamentos de livros, mostras, sessões e sarau. Entrada gratuita. Data: 23 a 27 de outubro. Local: Unidade Sesc Cachoeiro de Itapemirim.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Fragmentos Urbanos - Ressignificando para o novo tempo
Sinopse: banners de divulgação, que iriam para o lixo, são transformados em acessórios de moda sustentável. As peças exclusivas, confeccionadas por 20 mulheres atendidas pelo projeto Projeto Fazendo Arte. De 22 a 28 de outubro, no Shopping Vitória, 1º piso , ao lado da Life By Vivara.
35ª Bienal de São Paulo – ‘Coreografias do Impossível’
A exposição explora as complexidades e urgências do mundo contemporâneo, abordando transformações sociais, políticas e culturais. Período de visitação: até 3 de novembro. De terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, domingo e feriado, das 9h às 16h. No Palácio Anchieta, Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória, e no MAES - Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo. Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Você é Única
Envolvida pela Campanha Outubro Rosa, mês dedicado a prevenção e a conscientização no combate ao câncer de mama, a exposição reúne 14 mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que venceram a luta. Até 29/10. Local: Shopping Vitória, 2º piso - Avenida Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória.
Diversão
Diversão na Praça
Especial Halloween: brincadeira do caldeirão da bruxa, pintura de rosto, caça aos doces, oficina de máscara, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Diversão Parque Castelo
Circuito composto por subidas, descidas e passagens interativas, que convidam as crianças a explorar o brinquedo como um labirinto vertical. Também possui a área de brinquedoteca com fantasias e a piscina de bolinhas. Valor: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 3 de novembro. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e feriados das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
Parque de brinquedos infláveis está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Pinóquio e Amigos
Parque temático “Pinóquio e Amigos”. Data: até 23/10, na Praça Central do Shopping Vitória. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 21h. Valores: Até 40 min = R$ 50; 41 a 60 min = R$ 60; 61 a 90 min = R$ 70; 91 a 120 min = R$80. 121 a 180 min = R$ 90. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
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