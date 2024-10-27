Domingo (27) no ES com feira de degustação de vinhos e festivais em shoppings

Vinho na Vila é uma feira de degustação de vinhos brasileiros, a atração principal do evento são as sessões de degustação, acompanhadas também com música ao vivo, winebar e ferinha de produtos artesanais. Ingressos: R$ 150 (os ingressos incluem taça de cristal, ecobag, água à vontade e degustação de todos os rótulos expostos). Vendas pelo site ingresse.com. Sessões: Sábado (11h às 14h; 15h às 18h; 19 às 22h) e Domingo (12h às 15h e das 16h às 19h). Data: 26 e 27 de outubro. Local: área de eventos do Clube Ítalo-Brasileiro. Endereço: Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória.

