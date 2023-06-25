Domingo (25) no ES com Carretela Del Vin, Festival de Queijos e shows; agenda

Uma série de experiências de forma simples e prática de entendimento. Serão quatro sessões, com capacidade para 15 pessoas de cada vez, por ordem de chegada, às 10h, às 10h30, às 11h e às 11h30. Na Praça da Ciência - Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Entrada gratuita.