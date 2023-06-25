Domingo (25) no ES com Carretela Del Vin, Festival de Queijos e shows; agenda

Destaques
Festival Rota dos Queijos
2º Festival Rota dos Queijos de João Neiva, de 22 a 25 de junho de 2023, no Centro de Eventos Independência (antigo campo do Independente), em João Neiva. No domingo, show com o Grupo Moxuara (18h) e Wolmer e banda (20h). Entrada gratuita.
XXXII Festa do Imigrante Italiano
De sexta (23) a segunda (26), atrações musicais, aulas-show de gastronomia e até bolo de aniversário estão na programação da Tradicional Festa do Imigrante, no Parque de Exposições em Santa Teresa. No domingo, Carretela Del Vin (10h), e shows de Os Carreteiros, Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa, Coral Santa Cecilia Venda Nova do Imigrante, Gruppo di Ballo Granello Giallo,Piccolo Pavonne e Vila Pavão. Veja programação completa aqui. Entrada gratuita.
Festa de Cachoeiro
De 20 de junho a 2 de julho, na Praça de Fátima, no auditório do Sesc e no Parque de Exposições de Cachoeiro. No domingo, 43ª Corrida de São Pedro (Praça de Fátima) (7h) e muita música com DJ Jorge Morais.
9ª Festa do Leite e Queijo
De 21 a 25 de junho, no Parque de Exposições de Itaci, Muniz Freire. No domingo, show de Os Comparsas do Forró, Os Araujos e Forró Numa Boa. Evento gratuito.
Música ao vivo e pagode
Pagodin
Com Pele Morena, Balançou, Dj Junior, Ceara e Resenha do Junior. A partir das 17h, no Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Cheers 25/06
Com Pagolance, Samba Jr e participação de Lecio Soareal, DJ Fabrício V, DJ Lukão b2b e DJ Edin. A partir das 13h30, no Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos no site da Super Ticket
João de Paula
A partir das 14h, no Boteco Boa Praça. João da Cruz, 485 - Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 7,90.
Deixa em Off
Com Frazão e participações de Fred Macucos, Sué e Dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 22h.
Forró do Canto
A partir das 18h, no Canto 027. Av. Jair de Andrade, 39 - Itapuã, Vila Velha.
Festas Juninas
Arraiá do Diversão
Arraiá infantil com quadrilha, recreação e oficinas com temática de festa junina. Ainda conta com quadrilha, brincadeiras típicas, oficina espantalho, e cantinho do bebê. Nos dias 24 e 25, a partir das 17h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito.
Moxuara Kids
Especial de festa junina e recreação infantil com personagens a caráter, quadrilha e brincadeiras de festa junina. A partir das 16h, no Shopping Moxuara. Gratuito.
Oficina de Jogo de Argola
Oficina temática de festa junina com jogo de argola. No Shopping Mestre Álvaro, Piso L2. A partir das 15h. Gratuito.
Arraiá de São João
Com Rodrigão do Forró, Sabor de Mel, Avião Sertanejo, Luiz Paullo Forrozão e Isaías da Vanera, a partir das 17h30. Na Matrix Shows, R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica.
Diversão e Shopping
Tarde Encantada
Musical “Qual o seu dom?” conta a história de uma família extraordinária que vive em uma casa mágica. Sessões às 15h e 16h, no Shopping Praia da Costa, piso L3. Inscrições no site do Shopping Praia da Costa. Gratuito.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas. Shopping Praia da Costa, Piso L3 Ingressos: Meia-entrada 50 minutos: R$ 59,90. 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos. Ingresso PCD + Adulto cortesia 50 minutos: R$ 59,90 30 minutos: R$ 40,00 Idade mínima: 2 anos.
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 26 de junho. Horários: 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). -Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h até 0h30. Local: Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, em Cariacica. Horários de funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Sala de Experimentação Física - Ifes
Uma série de experiências de forma simples e prática de entendimento. Serão quatro sessões, com capacidade para 15 pessoas de cada vez, por ordem de chegada, às 10h, às 10h30, às 11h e às 11h30. Na Praça da Ciência - Avenida Américo Buaiz, s/n, Enseada do Suá (próximo à praia da Guarderia). Entrada gratuita.