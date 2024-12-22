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Domingo (22) no ES com churrascada na MUG e programações de Natal

Programação ainda conta com concerto de Natal no Sesc Glória, Festa de São Benedito, rodas de samba, exposições e atividades em shoppings
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 06:00

Shows

Arlindinho

A partir das 17h, no Varanda 027. Rua Girassol, 380 - Santa Paula I, Vila Velha. Ingressos: R$ 50, à venda no site da Zigtickets. 

6º Churrascada da MUG

Com Thiago Brito e Banda, show da MUG e DJ Pato, a partir das 12h, na Quadra da MUG. R. Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 70 (buffet de churrasco), à venda no site da Brasilticket.

Especial

Concerto de Natal 'Espalhe o Amor'

O Algazarra Coral – Martinho Lutero Galati se prepara para a última apresentação do ano. A partir das 18h, no Teatro do Centro Cultural Sesc Glória. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (Inteira), R$ 10 (meia), à venda no site da Lets.events.

Festa de São Benedito

De 15 a 27 de dezembro, em Serra Sede. A festa contará com manifestações culturais e religiosas, realização de missas, procissões, shows e apresentações das bandas de congo locais. Entrada gratuita. Veja matéria de HZ.

A Pedra mais Preciosa

Espetáculo musical especial de Natal, a partir das 19h30, no Centro de Celebrações (CDC), Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. Av. José Maria Vivacqua Santos, 720 - Jardim Camburi. Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados nos cultos de domingo às 10h e 18h30.

Teatro

Romeu e Julieta nos Tempos da Brilhantina

A partir das 19h. Ingressos: R$98 (inteira) e R$49 (meia entrada). Até uma hora antes do espetáculo, todos pagam meia entrada. Vendas: no local e no Sympla. Na Sala Abel Santana, Av. Dante Michelini, 501 - Loja térreo - Jardim da Penha, Vitória.

Teatro Natalino - Um Natal Animal

Espetáculo teatral para toda a família com temática natalina e uma história sobre as aventuras de um grupo de animais no Natal. Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

Baladas e música ao vivo

Mãe Joana Fora de Casa em VV - Abertura do Verão

A partir das 20h, na Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Estraga Ceia - Xá da Índia especial de Verão

A partir das 16h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 15, à venda no site da Zigtickets. 

Anderson Ventura

Horário: Das 14h às 18h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).

Deixa em Off

Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Cheers of The Samba

Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.

Pagofunk

Com Primeira Classe, DJ Marcinho e mais, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Beatles na Calçada

Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Voz e Violão

Com Gustavo Braz, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Lobos do Samba

Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.

Corta Jaca

Grupo de Choro, no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Exposições

Exposição Transitar o Tempo

Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.

Clube do Colecionador | Séries

A exposição, com visitação gratuita, apresenta uma obra interativa inédita dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini, além de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi. No Matias Brotas, Av. Carlos Gomes de Sá, 130 - República, Vitória.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Decoração de Natal – Circo do Noel

Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico

Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel

Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.

Decoração de Natal – Vila Encantada

Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.

Circo do Noel

Bambolê Artístico, Equilibrista, Esquetes de palhaço. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. 

Diversão na Praça

Jogos com tecido, Circuito de equilíbrio, Oficina de imã de ginger, Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Galinha Pintadinha

Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha. Data: todos os dias, até 6/1. Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Valores: a partir de R$ 50 por 30 minutos. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.

Fábrica de Chocolate

Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates: escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, diversos outros doces variados e espaço com bolinhas. Data: todos os dias, até 05/01. Horário: Seg a sáb: 10h às 22h; Domingo e feriados: 14h às 21h Local: Praça Central, Shopping Montserrat. Valores: a partir de R$ 45,00 por 30 minutos. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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