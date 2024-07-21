Domingo (21) com Festival de Inverno de Domingos Martins e teatro infantil

Shows
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com a Banda Nenhum de Nós na Praça Dr. Arthur Gerhardt a partir das 20h30. Gratuito. Avenida Pres. Vargas, 773, Centro, Domingos Martins.
Especial
Festival Matrizes
O evento celebra a cultura, a música com shows, discotecagem de forró em vinil e dança no Buraco do Tatu, em Itaúnas. Até 27 de julho. Atividades culturais: 14h às 17h. Torneio de dança: 20h às 22h. Shows e discotecagem: 22h às 6h. Rua Ítalo Vasconcelos, 49, Itaúnas, Conceição da Barra.
23ª Caminhada Ecocultural de Viana
Participação gratuita. Local de largada: Parque de Exposições de Viana, às 17h. Percurso: 13 km com chegada no bairro Araçatiba. A festa em Araçatiba terá shows da Banda de Congo Mãe Petrolina, Rogério Palassi e Banda, Rony Borges, João Pedro e Miguel.
3ª Feira de Negócios de Conceição do Castelo (Fenecon 2024)
Conta com 160 expositores de diversos segmentos, incluindo gastronomia, agroindústrias, artesanato, agropecuária, móveis, materiais de construção, vestuário, programação cultural, além de atividades como arvorismo, alpinismo, passeio de pônei e ordenha manual de leite. Entrada gratuita. Local: Área de Eventos “Sanfonão”. ES-165, s/n - Pedro Rigo, Conceição do Castelo.
Festival Nacional Forró de Itaúnas
Festival dedicado à promoção e revelação de novos talentos musicais e da dança do Forró Pé de Serra. Passaporte Completo (Lote 2): R$ 780 (meia), R$ 390 (meia, meia literária, meia solidária). Rua Ítalo Vasconcelos, 86, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra.
Festival de Cinema de Vitória
Com debates e mostra de filmes, confira a programação completa aqui. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Festas e baladas
Festival Nosso Som
Com Chorou Bebel, Dan Abranches, Mallu, DJ Karolla e Phi no Fluente a partir das 16h. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Fogo no Quintal
Churrasco, pagode e samba na A Selva. Couvert (opcional): R$ 10. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Deixa em off
Frazão, Marquinhos e Isa Cruz no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of the Samba
Com Lécio Soares, Glauco, Sambarei no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Valor: R$ 30. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Teatro
Radojka
Sinopse: Com humor cáustico, a peça acompanha duas cuidadoras, Glória e Lúcia, que trabalham em diferentes turnos para cuidar de Radojka, uma senhora sérvia que vive longe de sua família. Tudo funciona maravilhosamente bem até que, certa manhã, Glória descobre que Radojka faleceu, após um fatídico acidente doméstico. Horário: 19(20h), 20 (20h), 21 (19h). Ingressos: AB Inteira: R$ 120. AB Meia: R$ 60. Mezanino Inteira: R$ 42. Mezanino Meia: R$ 21. Local: Teatro Universitário, Ufes, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Frozen
Teatro Frozen no Teatro Campaneli, sessões às 15h e às 17h. Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), à venda no Sympla. Na rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Enseada do Suá, Vitória.
Tarde Encantada
Espetáculo "Os Saltimbancos". Horário: sessões às 15h e 16h. Ingressos gratuitos devem ser retirados pelo site do shopping. Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Back To The Past no Pub 426 a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com Tamiris Casotto canta brasilidades na A Oca a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Sol Pessoa
Sol Pessoa no Brizz a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Exposição SmartZoo
Exposição inédita e gratuita com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Foto no elefante: R$ 30. Safari com realidade virtual: R$ 25. Visitação gratuita. Data: de 2 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Folhear - Vitória
Folhear - Vitória Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: oficina de cachorrinho, hora da dança, pula-pula e cantinho do bebê. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex
Férias no SV
Programação especial de férias do Shopping Vitória. Para participar das atividades é necessário baixar o aplicativo do Shopping Vitória, disponível na loja de aplicativos do celular, fazer o cadastro e selecionar a oficina que deseja participar, consulte o regulamento aqui. Programação (sexta): 14h às 16h - Oficina de Cavalinho de Espaguete 16h às 17h - Brinquedos Antigos 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Encontro com os animais da fazenda (Pintinho, Vaca, Cavalo e Ovelha) 20/07 – Sábado 14h às 16h - Oficina de Pintura em Tela 16h às 17h - Gincana 17h às 18h - Recreação 18h às 19h - Show de mágica
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