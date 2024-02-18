Domingo (18) com ressaca de carnaval na quadra da Piedade e sambas por Vix; agenda

Especial
Samba no Centro
Unidos da Piedade realiza sua ressaca de carnaval com Monique Rocha, Nill Noslin e DJ Vergg, a partir das 16h, na Quadra da Piedade. R. Graciano Neves, 582, Centro de Vitória. Entrada gratuita.
Cirque Amar
Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados, o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.
Festas e música ao vivo
Rock na Calçada
Com Beat Club, a partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Tributo ao Clube da Esquina
Com Duo Emineirando. A partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, SambaDM e Marquinhos, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Diversão
Tarde Encantada Tarzan
O espetáculo conta a história de Tarzan. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições: https://www.shoppingpraiadacosta.com.br/ Gratuito.
Diversão na Praça
Com Oficina Tiara de animais; História do jardim, e Circuito da floresta. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
Happy On Ice
Patinação Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos permitido somente no trenó. Valores da Patinação: a partir de R$ 50, para 30 minutos. Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$ 25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Todos os dias até 3/3.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Diversão no Mestre
Oficina de Bolha de Sabão Gigante, no Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro. Horário: 15h. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Gratuito.
Pista de Patinação no Gelo
Todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 (30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Brinquedo Gato Galáctico
Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara, praça de eventos no piso L2. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$ 50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$ 70; de 91 a 120 minutos; R$ 8; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.
Brinquedolândia
Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Até 28 de fevereiro, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valor: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; após 30 minutos será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados por adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h.
Circuito Garfield
Atração temática do Garfield, com circuito de escorregadores, obstáculos infláveis e piscina de bolinhas. Quando: todos os dias. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L2. Horário: de acordo com horário de funcionamento do shopping Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Recreação infantil com oficina de pipa. Horário: a partir das 15h, na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Ressaquinha do SV Kids com Macakids
Horário: 16h às 19h. Local: 1º piso do Shopping Vitória, atrás da praça central (na antiga Lojas Americanas). Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Xibiu
Exposição de Ulysses Bôscolo com retratos de pássaros que vibram cores e texturas frenéticas. Até 23 de fevereiro de 2024, no OÁ Galeria. Av. Cézar Hilal, 1180, Loja 9, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Exposição - Clube do Colecionador 2023
Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea. Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Bairro Republica, Vitória.