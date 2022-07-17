Domingo (17) com espetáculos infantis, roda de samba e festivais; veja agenda

Shows
Roda de Samba
Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Samba Junior e Dj Kayonavoz. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até as 19h.
Deixa em Off
Com Frazão, Atilla Diniz, DJ Gustavo O Brabo e DJ Kayonavoz. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 22h.
Quintal da Vila
Com Fabrini DJ, Pra Valer e Grupo Curtição. A partir das 16h, no Quintal da Vila. Av. Brasil, 653, Novo Horizonte, Serra. Couvert: R$ 20 (lote 1), à venda no site lebillet.com.br.
Feijoada com Samba
Com Mania D'Samba. A partir das 12h30, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Festas e festivais
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Mafuá (19h) e Yumi (21h30). Entrada franca.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações Vale Música Jazz Band e Banda do Exército 38º BI, confira programação completa aqui. Entrada franca, com eventos começando às 12h.
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. Com Dorgival Dantas, Benicio Guimaraes, Fabiano Santana E DJ Fabricio Bravim. Confira programação completa aqui.
3º Festival da Moqueca
São três dias de festival com muita culinária capixaba, artesanato e música. A partir das 19h, na Rua Silvana Rosa, próximo ao Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras (Vitória). Entrada franca.
Festa ‘Taba Sôrta’
Com atrações musicais, bebidas e comidas. No Parque de Exposições de Montanha. A partir das 13h, Baiano da Vila; às 14h30, Rick Paredão; às 16h, quadrilha; às 17h, Nando Lisboa; e, às 19h30, Trio Chapahit´s.
Forró Bobó
Festival reúne gastronomia, música, dança e concurso de forró em Iriri, Anchieta. A partir das 11h, almoço comunitário, e, às 13h, show com Trio Jatobá. Ficha de inscrição para o concurso disponível aqui. Entrada franca.
Especial
Rodocine
Projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na praça da Rua 7 de Setembro, Praia de Carapebus. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o baile do clássico "A Bela e a Fera". Horários: 13h, 15h, 17h e 19h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site abelaeaferaexperience.com.br.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site sympla.com.br ou na bilheteria do evento.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Shopping, Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60,00 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou 1m de altura devem estar acompanhadas por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Tarde Encantada
Superaventuras musicais com Tio Samir. Sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site shoppingpraiadacosta.com.br. Entrada franca.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas típicas de festa junina. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Exposição
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.