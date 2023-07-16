Domingo (16) no ES conta com festivais e diversão para a criançada; confira

Música ao vivo em barzinho
Pagode da Praia Convida
Com Pagode da Praia, Resenha do Jr, Balançou, D'Moleque e DJ Laion, no Boteco do Junior, na Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Das 17h às 1h. Ingressos disponíveis no site da SuperTicket por R$ 200 (inteira), com acréscimo de taxa de conveniência
É Samba Que Ela Quer
Com Monique Rocha, Cléber Maia e Jean Carlos, das 12h às 17h, no restaurante A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória (rua atrás do Teatro Carlos Gomes na subida da Histórica Escadaria do Rosário). Couvert: R$ 10
Espetáculos
Ficções
Espetáculo com Vera Holtz. A partir das 17h, no Teatro Universitário (Ufes). Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos esgotados.
Os três porquinhos
Neste domingo (16), às 16h. Teatro Clubinho do Shopping Boulevard Vila Velha. No 1º piso, entrada A. (Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita
Musical “Um mar de aventuras”
Neste domingo (16), com sessões às 15h e 16h, no Piso L3 do Shopping Praia da Costa. Entrada gratuita com inscrições pelo site www.shoppingpraiadacosta.com.br
Festivais
Festival de Forró de Itaúnas
Até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra, das 21h às 6h. No domingo, com shows de Diana do Sertão, Trio Rocha o Nó e Falamansa. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla, com acréscimo de taxa de conveniência.
15° Festival Forró Bobó
Até 16 de julho, na praça de eventos da Praia Costa Azul, em Iriri, Anchieta. No domingo, shows de Léo Zanol (12h) e Trio Jatobá (15h). Entrada gratuita.
Degusta Arraiá 2023
De 13 a 16 de julho e de 20 a 23 de julho, das 17h à meia-noite, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. No sábado, shows de Havengar e Ubando. Entrada gratuita.
Festival Matrizes
Até 22 de julho, no Buraco do Tatu, na R. Ítalo Vasconcelos, 49 - Itaúnas, Conceição da Barra. No domingo, shows de Coisa de Zé, Trio Clandestino e Mestre Marrom, Forrofiá, Trio Cristalino, Baile dos Ratos, DJ Naty e DJ Dani Castor. Ingressos: Cada dia avulso custa entre R$ 60 (meia entrada) e R$ 75 (desconto social). Passaportes para todos os dias estão à venda por R$ 400 (meia-entrada), R$ 450 (com desconto solidário) e R$ 800 (inteira). Disponíveis no site da Sympla
1º Festival da Tilápia de Povoação
Até 16 de julho, a partir das 10h, no Recanto Zé Colmeia, Distrito de Povoação, Linhares. No domingo, shows de Siminino, Jhonny Rambo, Alan Bertol e Jotta Jr. Entrada gratuita.
Corredor cultural e gastronômico da Barra do Jucu
Gastronomia com pratos a R$ 39,90 e atrações culturais das 15h às 18h, na Barra do Jucu, Vila Velha. No domingo a Banda de Congo Tambor de Jacarenema se apresenta na Boca da Barra (entre o Espera Maré e o La Garza).
Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins
Mais de 80 atrações e 100 horas de música, até o dia 23 de julho em vários pontos da cidade (Rua de Lazer e Praça Arthur Gerhardt), sempre com entrada franca.
Festival da Baleia
Neste domingo (16), a partir das 16h, com shows de Vitin, da banda Onze:20, Rasta Drums, Bella Mattar, Juana Zanchetta, Ariel Morena, Branda Nayra e DJ Gabriel. Na Praia da Guarderia (Av. Américo Buaiz, 165-291, Enseada do Suá, Vitória), com entrada franca
Diversão em shopping
Competição de Cubo Mágico
Das 11 horas às 19 horas. Valor: R$ 20,00 (competir). Aberto ao público. Local: embaixo da praça de alimentação, no Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Inscrições aqui.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Vila Trampolim Park
Diariamente no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Parque Temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha, até 30 de agosto. A atração ficará instalada na Praça Central, no piso L1, em frente à Riachuelo. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos de idade. Crianças menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. O ingresso R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. Ingressos: Segunda a Quinta: R$ 109,90; Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara, na Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: Segunda a Sexta - 18h às 22h; Sábado, Domingo e Feriados - 16h às 22h.. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Jump Trampolim Park
Na rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória. Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Ingresso: terça, quarta e quinta-feira, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 60, Meia-entrada, R$ 65, e inteira, R$ 130; sexta-feira, sábado e domingo, pelo aplicativo com antecedência de 12h, R$ 70. Meia-entrada, R$ 75, e inteira, R$ 150.
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas. R$ 35,00 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente. Mais informações aqui.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas. R$ 30,00 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Oficina de Slime
Das 15h às 18h, no Piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Entrada gratuita.