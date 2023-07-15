Com Vitin, da banda Onze:20, Festival da Baleia acontece domingo (16) em Vitória

Vitin, da banda Onze:20, é uma das atrações do Festival da Baleia Crédito: Instagram @vitin_onze20

Marcando o começo da temporada turística de observação de baleias em Vitória, o Festival da Baleia está pintando na área. O evento, consagrado na capital capixaba, rola domingo (16), a partir das 8h, na Praia da Guarderia, com entrada franca. Os shows musicais começam às 16h, em um dia repleto de atrações culturais e diversão para toda a família.

Resgatando um pouco da história, o festival é reconhecido por celebrar a rica biodiversidade marinha do Espírito Santo, além de incentivar a preservação das baleias e de seu habitat natural. Como já citado, o encontro marca o início da temporada em que turistas e moradores locais têm a oportunidade de apreciar a presença das baleias-jubarte nas águas da região.

Sandro Firmino, coordenador do festival, destaca que o encontro é aguardado com grande expectativa. Além de oferecer lazer e entretenimento, também desempenha um papel importante na conscientização e promoção do Turismo Sustentável do Estado. O evento tem promoção da Rede Gazeta.

A abertura contará com uma limpeza simbólica da praia às 8h. A programação musical tem destaque para Vitin, da banda Onze:20, conhecido pelo sucesso "Meu Lugar", que acumulou mais de 6 milhões de visualizações no YouTube em 2014. A faixa foi indicada ao Prêmio Multishow como Melhor Música e Música Chiclete. Sinta a vibe do som!

Entre as atrações regionais, teremos Rasta Drums, que prestará uma homenagem à rainha do rock Rita Lee. Também subirão ao palco Bella Mattar, Juana Zanchetta, Ariel Morena, Branda Nayra e DJ Gabriel.

FESTIVAL DA BALEIA