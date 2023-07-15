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Cultura e natureza

Com Vitin, da banda Onze:20, Festival da Baleia acontece domingo (16) em Vitória

Evento gratuito rola na Praia da Guarderia e começa às 8h, também tendo como atrações Rasta Drums, Bella Mattar, Juana Zanchetta, Ariel Morena, Branda Nayra e DJ Gabriel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 09:00

Vitin, da banda Onze:20, é uma das atrações do Festival da Baleia
Vitin, da banda Onze:20, é uma das atrações do Festival da Baleia Crédito: Instagram @vitin_onze20
Marcando o começo da temporada turística de observação de baleias em Vitória, o Festival da Baleia está pintando na área. O evento, consagrado na capital capixaba, rola domingo (16), a partir das 8h, na Praia da Guarderia, com entrada franca. Os shows musicais começam às 16h, em um dia repleto de atrações culturais e diversão para toda a família.
Resgatando um pouco da história, o festival é reconhecido por celebrar a rica biodiversidade marinha do Espírito Santo, além de incentivar a preservação das baleias e de seu habitat natural. Como já citado, o encontro marca o início da temporada em que turistas e moradores locais têm a oportunidade de apreciar a presença das baleias-jubarte nas águas da região.
Sandro Firmino, coordenador do festival, destaca que o encontro é aguardado com grande expectativa. Além de oferecer lazer e entretenimento, também desempenha um papel importante na conscientização e promoção do Turismo Sustentável do Estado. O evento tem promoção da Rede Gazeta.
A abertura contará com uma limpeza simbólica da praia às 8h. A programação musical tem destaque para Vitin, da banda Onze:20, conhecido pelo sucesso "Meu Lugar", que acumulou mais de 6 milhões de visualizações no YouTube em 2014. A faixa foi indicada ao Prêmio Multishow como Melhor Música e Música Chiclete. Sinta a vibe do som!
Entre as atrações regionais, teremos Rasta Drums, que prestará uma homenagem à rainha do rock Rita Lee. Também subirão ao palco Bella Mattar, Juana Zanchetta, Ariel Morena, Branda Nayra e DJ Gabriel.

FESTIVAL DA BALEIA

  • QUANDO: Domingo (16), com entrada franca 
  • LIMPEZA DA PRAIA: A partir das 8h
  • SHOWS: A partir das 16 horas, com Vitin, da banda Onze:20, Rasta Drums, Bella Mattar, Juana Zanchetta, Ariel Morena, Branda Nayra e DJ Gabriel
  • ONDE: Praia da Guarderia. Av. Américo Buaiz, 165-291, Enseada do Suá, Vitória

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