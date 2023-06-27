Maior réplica de salto da baleia jubarte do Brasil vira ponto turístico no ES

O Salto: réplica gigante do salto de uma baleia jubarte Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte

A temporada de observação das baleias jubarte foi aberta no Espírito Santo. No mesmo período, o Estado ganhou a mais alta réplica de salto de baleia jubarte do Brasil. Localizada no Projeto Baleia Jubarte, na Praça do Papa, em Vitória, a escultura conta com 12 metros de altura.

O monumento contou com a participação de artesãos experientes, incluindo o artista Gildo de Alfaia da Silva, que veio de Parintins e tem atuado há muitos anos no Carnaval de Vitória.

Monumento fica dentro do Projeto Baleia Jubarte Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte

“As jubartes vem ao nosso litoral entre os meses de junho a outubro para acasalar e, somente em novembro, elas retornam para as águas subantárticas. Com o trabalho de conservação ambiental e sensibilização promovido pelo Projeto, conseguimos tirar esse animal fantástico do risco de extinção e tornar a observação dos mesmos uma forma de turismo ecológico, gerar renda e empregos sem prejudicar a fauna marinha. Temos uma expectativa positiva para essa temporada”, comemora Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo.

Monumento tem 12 metros de altura Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte

Além da réplica do salto da baleia, o espaço do Projeto é uma opção de passeio e turismo em Vitória. O local conta com um museu da baleia com réplicas e painéis, bem como recursos interativos para ensinar sobre conservação da fauna marinha e sustentabilidade. Com funcionamento de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, a entrada custa apenas R$ 10.

EXPECTATIVA PARA TEMPORADA 2023

De acordo com levantamento do Projeto Baleia Jubarte, em 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil na última temporada, grande parte dessas foram avistadas no Espírito Santo. “São esperados 50% a mais de indivíduos nesta temporada”, adianta Paulo Rodrigues.

Estátua foi feita por um grupo de artesãos Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte