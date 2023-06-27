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Turismo

Maior réplica de salto da baleia jubarte do Brasil vira ponto turístico no ES

Instalada na sede do Projeto Baleia Jubarte, em Vitória, a escultura celebra as gigantes do mar, que visitam a costa do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 13:53

O Salto: réplica gigante do salta de uma baleia jubarte
O Salto: réplica gigante do salto de uma baleia jubarte Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte
A temporada de observação das baleias jubarte foi aberta no Espírito Santo. No mesmo período, o Estado ganhou a mais alta réplica de salto de baleia jubarte do Brasil. Localizada no Projeto Baleia Jubarte, na Praça do Papa, em Vitória, a escultura conta com 12 metros de altura.
O monumento contou com a participação de artesãos experientes, incluindo o artista Gildo de Alfaia da Silva, que veio de Parintins e tem atuado há muitos anos no Carnaval de Vitória.
O Salto: réplica gigante do salta de uma baleia jubarte
Monumento fica dentro do Projeto Baleia Jubarte Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte
“As jubartes vem ao nosso litoral entre os meses de junho a outubro para acasalar e, somente em novembro, elas retornam para as águas subantárticas. Com o trabalho de conservação ambiental e sensibilização promovido pelo Projeto, conseguimos tirar esse animal fantástico do risco de extinção e tornar a observação dos mesmos uma forma de turismo ecológico, gerar renda e empregos sem prejudicar a fauna marinha. Temos uma expectativa positiva para essa temporada”, comemora Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo.
O Salto: réplica gigante do salto de uma baleia jubarte
Monumento tem 12 metros de altura Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte
Além da réplica do salto da baleia, o espaço do Projeto é uma opção de passeio e turismo em Vitória. O local conta com um museu da baleia com réplicas e painéis, bem como recursos interativos para ensinar sobre conservação da fauna marinha e sustentabilidade. Com funcionamento de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, a entrada custa apenas R$ 10.

EXPECTATIVA PARA TEMPORADA 2023

De acordo com levantamento do Projeto Baleia Jubarte, em 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil na última temporada, grande parte dessas foram avistadas no Espírito Santo. “São esperados 50% a mais de indivíduos nesta temporada”, adianta Paulo Rodrigues.
O Salto: réplica gigante do salta de uma baleia jubarte
Estátua foi feita por um grupo de artesãos Crédito: Divulgação/Projeto Baleia Jubarte
Para quem tem interesse em ver as baleias em alto mar, o Projeto Baleia Jubarte recomenda algumas operadoras parceiras, com profissionais capacitados em educação ambiental e sustentabilidade. Entenda mais nesta matéria que o HZ produziu.

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