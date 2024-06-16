Domingo (16) no ES com shows de D'Moleque, Glauco e rodas de samba; agenda

Com três dias de stand-up comedy gratuitos. No domingo (16/06) Haeckel Ferreira, Hebert Cruz e Rafael Oliveira, às 19h. Gratuito - Para garantir ingressos para os shows será necessário realizar um cadastro online no site Sympla a partir do dia 3 de junho. O evento tem classificação de 14 anos. Infantil: Vale Night da Take Kids - desconto de 50%, no espaço de recreação Take Kids, para os clientes que apresentarem ingressos dos shows. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$ 17,50 A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$: 0,58 Horário promocional: das 18h às 22h. No Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.