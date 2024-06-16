Domingo (16) no ES com shows de D'Moleque, Glauco e rodas de samba; agenda

Shows
Pagode do Correria
Com D'Moleque e D'Bem com a Vida, no Correria Music Bar, a partir das 23h. Ingresso: R$ 30 (homens) e entrada gratuita para mulheres. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Cheers Of The Samba
Com Glauco, Pagode & Cia, Géssica Dantas e Leozinho, a partir das 18h, no Repique Vix. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Circuito Irmão de Samba
Com Leq Samba, Primeira Classe e Lance Livre, a partir das 13h. Na Praça Jair de Andrade, no Bairro São Benedito, Vitória.
Gravação DVD do T do Tuiuti
Com T do Tuiuti, Quintal do Pagodinho, Emerson Dias e a bateria da Andaraí, Samba de Crioulo, Henrique LeqSamba, Jefferson Shory e Will Gomes. No Caxias Esporte Clube, R. Marins Alvarino, 35 - Itararé, Vitória. Ingressos podem ser retirados na porta do evento.
Especial
Fuscalhaços
O Fusca roxo lotado de palhaços da Árvore Casa das Artes vai invadir mais três bairros de Vitória neste final de semana. O espetáculo itinerante Fuscalhaços finaliza a temporada 2024 com as seguintes apresentações: sexta-feira (14), às 19h, no Bairro Grande Vitória; sábado (15), às 18h, no Bairro Maria Ortiz; e domingo (16), às 16h, no bairro Engenharia. Todas as apresentações são gratuitas e visam levar o circo e as artes cênicas para comunidades periféricas da capital.
Roda de Boteco
Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.
Show da Mug
Primeira eliminatória do 'Concurso samba enredo' para o carnaval de 2025. Quando: A partir das 19h. Onde: Quadra da MUG - Rua Mourisco, s/n - Glória, Vila Velha.
2º Festival de Caranguejo
De 14 a 16 de junho, na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe. No domingo, com Jerdam Show (14h), Lele (15h), Projeto Lona de Cultura e Arte (16h) e encerramento às 22h. Av. Abido Saad, Parque Jacaraipe, Serra. Entrada gratuita.
Teatro e cultura
"A Tropa"
Com o ator Otávio Augusto e elenco. Data: 15 e 16 de junho. Local: Teatro Universitário Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória). Horário: 20h no sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras). Classificação: 16 anos. Duração: 80 minutos. Ingressos: a partir de R$ 19,80. Vendas pelo site da Sympla.
Palestra “Acessibilidade e Inclusão no Teatro”
Com os atores Alexandre Galindo, André Rosa, Lara Paulaskas, e os intérpretes de libras César Cunha e Fernanda Nogueira. A partir das 14h. No Teatro Universitário. – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita - mediante reserva de ingresso (500 vagas) Inscrições aqui. Classificação livre.
3º Festival Internacional de Dança do ES
Apresentações: 14h às 16h. Oficinas: 16h às 17h. Local: EMEF Zenília Varzem Ribeiro. Rua Floriano Santana, nº 420, Barra do Riacho, Aracruz. Instagram: @festivaldedancaes / Telefone: (27) 99896-5006
Peça “O Livro Mágico e a Dança Divertida”
A partir das 17h, na Sala Abel Santana. Avenida Dante Michelini, 501, térreo, Jardim da Penha. Ingressos: R$ 46 (meia entrada) *Até uma hora antes do início da apresentação, todos pagam meia entrada. Vendas no site da Sympla.
Festas Juninas
Arraiá do Montserrat
Festa junina com shows, aula de forró, quadrilha, bebidas, comidas e brincadeiras típicas. De 13 a 16 de junho. Horário: de 18h às 22h. Local: Shopping Montserrat, Varanda, piso L3. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Ingressos á venda no site da Sympla. No domingo (16), Aurraiá e Lilian Ferr às 18h e Forrófiá, às 20h.
Degusta Arraiá
De 13 a 16 de junho, com entrada gratuita. No domingo (16), com show de Samba Crioulo, às 20h. Local: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Festas e música ao vivo
Beatles Na Calçada
Com Beat Club. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com André Carvalho, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Deixa em Off
Com Frazão, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 22h.
Épico
A partir das 13 horas. No Épico Bar, Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.
Samba
Cantor Raimundo Machado canta samba no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar de Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Diversão
Tarde Encantada
Espetáculo Pinóquio. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Link para as inscrições aqui. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de boneco de madeira - Brincadeiras antigas - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
3ª edição do Mestre da Comédia ‘Especial Namorados’
Com três dias de stand-up comedy gratuitos. No domingo (16/06) Haeckel Ferreira, Hebert Cruz e Rafael Oliveira, às 19h. Gratuito - Para garantir ingressos para os shows será necessário realizar um cadastro online no site Sympla a partir do dia 3 de junho. O evento tem classificação de 14 anos. Infantil: Vale Night da Take Kids - desconto de 50%, no espaço de recreação Take Kids, para os clientes que apresentarem ingressos dos shows. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$ 17,50 A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$: 0,58 Horário promocional: das 18h às 22h. No Shopping Mestre Álvaro, Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Diversão no Mestre
Oficina de confecção de quadro de folhas. Horário: 15h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra. Inscrições realizadas no local. Gratuito.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$ 40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30 de junho. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Moxuara Kids
Oficina de arco-íris criativo. Horário: a partir das 15h. Local: Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito.
Exposições
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
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