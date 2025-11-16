Domingo (16) agitado com Grupo Revelação, Caju pra Baixo e Parque Aberto

Estagiária / [email protected]
Residente em Jornalismo / [email protected]
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 08:00
Evento com oficinas, esporte, distribuição de lanche, corte de cabelo. Horário: início às 10h. Local: Mirante do bairro Conquista, em Vitória. Entrada: gratuita.
Com aula de yoga e shows de Amesa e Aline Maria, além da Feira Curva e da praça de alimentação. Horário: a partir das 8h. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos na recepção do Parque ou previamente pelo site do local.
Feijoada e samba com Caju pra Baixo, Revelação, Leley, GRES Independente de Boa Vista e Samba Diverso. Horário: a partir das 12h. Local: Pavilhão de Carapina. Endereço: Av. Marginal, 5196 - Jardim Carapina, Serra. Entrada: a partir de R$ 150, pelo zig tickets. Feijoada liberada.
Santa Leopoldina vai se transformar em um ponto de cultura, gastronomia e música capixaba. Com Macakids, Banda de congo, Alexandre Borges Sexteto e Marcelo Ribeiro. Horário: a partir das 10h. Local: Ginásio de esportes de Santa Leopoldina. Endereço: Rua Bernardino Monteiro, 384-440, Centro. Entrada: gratuita.
Com diversos pratos da culinária regional, apresentação de dança, Trio Maracá, e Fred Macucos. Horário: a partir das 11h. Local: Orla de Praia Grande, Fundão, em diversos restaurantes. Endereço: Avenida Beira-Mar, em frente à subprefeitura. Entrada: gratuita.
Com o grupo Já Gamei, DJ Luke Hermely, DJs Donat e Hunka, DJs Sofia & 4lê, DJ Tirza. Horário: das 18h às 0h. Local: Fluente. Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuita até às 20h, após o horário, R$ 20 revertidos em consumação.
Com a banda Beat Club. Horário: das 14h às 22h. Local: Pub 426. Endereço: R. João da Cruz, 370 - Praia do Canto, Vitória.
Samba e choro com o grupo 3 Elementos. Horário: 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
Com Deixa em Off, Frazão, Matheus Emis, Felipinho (Sem medida), DJ Fabrício V. Horário: 20h. Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuita até às 22h.
Com Romarin, Pagolife e DJ Edicley. Horário: a partir das 22h. Local: Correria Music Bar. Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica - Vila Velha. Entrada: gratuita para mulheres, homens R$ 30.
Uma história cheia de magia apresentada pelo Dourado Produções. Horário: 17h. Local: Teatro da Ufes. Endereço: Av Fernando Ferrari, 514, Vitória. Entrada: a partir de R$ 40, pelo Sympla.
Espetáculo do Teatro Campaneli. Horário: 17h. Local: Teatro Campaneli. Endereço: R. Luiz Gonzáles Alvarado, 64 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo telefone (27) 99991 8229.
Espetáculo: Os Duendes do Natal. Horário: sessões 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L2, mezanino da Praça de Alimentação. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Reunindo 42 obras inéditas, a exposição percorre registros realizados no Espírito Santo, na Bahia, nas Américas e na Europa, revelando corpos, ritos, paisagens e identidades negras em suas dimensões culturais, espirituais e afetivas. Funcionamento: 10h às 18h, de terça a sexta, 10h às 16h, sábados, domingos e feriados. Local: Museu de Arte de Espírito Santo. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória, Vitória. Data: até 4 de janeiro.
Exposição que celebra a estação mais colorida do ano com paleta de cores e imagens que se conectam à Primavera, do premiado pintor Antônio Remo. Data: até 16 de novembro. Horário: todos os dias, das 9h às 21h. Local: Galeria-store VilaZinha Espaço Artes. Endereço: Rua 23 de maio, 120, Prainha de Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com instalações interativas, esculturas, videoinstalações, filmes, registros históricos e obras contemporâneas. Data: até 14 de dezembro. Horário: terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
A mostra reúne 15 artistas e propõe um olhar plural sobre a Baía de Vitória, explorando novas formas de imaginá-la por meio da arte, da história e das relações entre pessoas e natureza. Data: até 7 de dezembro. Funcionamento: de terça a sexta-feira, 10h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados: 10h às 16h. Local: Armazém 5 - Porto de Vitória. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Com 43 obras de 24 artistas, com curadoria de Iatã Cannabrava. Data: Até 27 de fevereiro de 2026. Horário: das 8h às 17h. Local: Galeria Gabinete – Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Mostra comemorativa aos 100 anos de nascimento do artista capixaba Dionísio Del Santo. Data: Até 12 de fevereiro de 2026. Horário: das 10h às 19h Local: Galeria Matias Brotas Arte Contemporânea. Endereço: Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Bairro República, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição de Laerte Ramos, com 50 obras inéditas. Horário: das 10h às 19h30. Local: OÁ Galeria. Endereço: Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Entrada: gratuita.
36 gravuras de artistas de nove países e 18 obras de artistas capixabas. Data: Até 31 de janeiro de 2026. Horário: das 10h às 20h. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Recreação com oficinas de estrela do Natal, brincadeiras, cantadas do Natal e pula-pula. Horário: a partir das 17h. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita.
Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Entrada: a partir de R$ 25 (15 minutos). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Entrada: a partir de R$ 49,90 (meia). Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Atração infantil inspirada no universo de Tarzan, com escorregadores, passarelas suspensas, túneis misteriosos e animais gigantes cenográficos. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Entrada: R$ 40 (até 30 minutos), R$ 55 (até 55 minutos) e, após esse período, acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos; crianças PCD e aniversariantes da semana têm 50% de desconto mediante comprovação. Local: Praça Central do Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Até 24 de dezembro. Atrações: fotos com o Papai Noel, Chapéu Mexicano, Casa dos Ursos, Escorregador, Rema-rema e mais. Horário: segunda a sábado, das 14h às 22h e com intervalo de 17h às 18h; aos domingos e feriados, das 13h às 21h e com intervalo de 17h às 18h. Local: Shopping Vila Velha. Endereço: Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: gratuita.
