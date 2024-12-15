Domingo (15) com Jão, André Prando e homenagem de Fafy Siqueira a Roberto Carlos

Cultura em Toda Parte
Programação: com show de André Prando, o show tem o repertório do seu mais recente álbum, Iririu, que além da faixa-título e de vasto material autoral, conta com a releitura de Nuvem Passageira, de Hermes Aquino, além de sucessos dos trabalhos anteriores como Ode à Nudez e Fantasmas Talvez. Gratuito. Local: Centro Cultural José Ribeiro Tristão. Endereço: Avenida Roberto Holunder, 774-1126 - Campo Vinte, Afonso Cláudio.
Jão & Banda - Especial de Natal
Prepare-se para uma noite mágica em Vitória com Jão e banda. Data: 15 de dezembro (domingo), no Espaço Patrick Ribeiro será palco de um espetáculo especial cheio de emoção, música e espírito natalino. Horário: a partir das 21h30.
Especial
O Quebra-Nozes Capixaba
Fafy Siqueira desembarca na Serra para prestar uma homenagem ao capixaba Roberto Carlos no espetáculo de balé “O Quebra-Nozes Capixaba”. A atriz, humorista e cantora interpretará sucessos do cantor ao vivo durante as apresentações gratuitas do balé. Datas: 15 e 16 de dezembro, às 19h. Atrações: Fafy Siqueira, Orquestra Camerata Sesi, bailarinos e alunos da escola Pimenta Dance, congo, samba e muito mais Local: Parque da Cidade, Serra Entrada gratuita com 1kg de alimento não perecível.
Vem Verão
O Vem Verão acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro (de sexta a domingo), e todas as atividades são gratuitas. Programação: 8h - Início dos torneios de beach tênis (masculino e feminino), 11h - Roda de conversa: “Restinga, o que resta?”, 12h - Show musical com Leandro Berola e Zélia Mary, 15h - Desfile de moda verão, 16h - Aula-show de artesanato de taboa com Associação Mãe Bá, 17h - Show musical com Luiz Show. Local: a programação gastronômica a cultural do evento vai acontecer em um pavilhão montado no final da praia, depois do último quiosque de Castelhanos. Veja a matéria de HZ.
Visitação ao Navio Patrulha Oceânico
A visitação, que é parte das comemorações pelo Dia do Marinheiro. Visitação ao Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) "Apa" (P-121). Data: sábado (14) e domingo (15). Horário: das 14h às 17h, em horários agendados na retirada dos ingressos. Entrada gratuita. Obrigatório o uso de calçado fechado e sem salto. Retirada de ingressos pelo site Sympla.
Show da MUG - Festa de Passistas
Uma noite recheada de apresentações especiais da nossa ala que risca a avenida com charme, molejo e simpatia. Data: 15/12 (domingo). Horário: 19h. Local: Quadra da MUG - Glória - VV. Atrações: Thiago Brito, Layla Basto.
Teatro
Conserto para Dois, O Musical
Sinopse: "Conserto para Dois, O Musical" conta a história de amor, encontros e desencontros entre o famoso escritor Ângelo Rinaldo (Jarbas) e a atriz internacional Luna de Palma (Claudia). Data: 13 a 15 de dezembro. Plateia A: R$110,00 (meia entrada) e R$220,00 (inteira). Plateia B: R$75 (meia entrada) e R$150 (inteira). Mezanino: R$21,18 (meia entrada) e R$42,36 (inteira). Horário: sexta às 20 horas, sábado às 16 e às 20 horas, domingo às 17h. Local: Teatro Universitário (Ufes). Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Festas e baladas
Mãe Joana - Fora de Casa
Mãe Joana Fora de Casa. Atrações: D´Moleque, Abreu, Tibery e Stanley. Data: domingo, 15 de dezembro. Local: Boate Garden. Horário: a partir das 20h. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha. Ingressos: (R$ 30 meia e R$ 60 inteira) pelo site Zig.tickets.
Show com Alisson do Banjo
Show com Alisson do Banjo. Data: domingo, 15 de dezembro, às 15h. Local: Quiosque 11, Mel&Marinho, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: Gratuita.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares e Suellen, no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão, Fred Macucos, Romulo Arantes, Pagode e Cia e Isa Cruz no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Anderson Ventura
Horário: Das 14h às 18h. Local: Flammes Praia. Av. José Miranda Machado, 487 - Ilha do Boi, Vitória. Entrada gratuita (sem cobrança de couvert artístico).
Pagofunk
Com Frenessy, Samba On Part., Gustavo O Brabo, DJ Yuri a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Beatles na Calçada
Com Beatclub, no Pub 426, às 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba no Brizz
Com Sol Pessoa, partir das 13h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Brasilidades
Com Tamiris Casotto, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Daria Obraztsova
Jazz, Blues e Bossa com Daria Obraztsova, no A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Exposições
Favela é Giro
Uma celebração às favelas brasileiras, explorando complexidades, belezas e desafios, desmistificando a imagem estereotipada desses territórios, apresentando-as como centros pulsantes de cultura, criatividade e resistência. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Exposição Transitar o Tempo
Visitação: de 4 de dezembro de 2024 a 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Sábados e domingos: 9h às 16h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 - Centro, Vitória. Entrada: Gratuita, classificação livre. Grupos escolares: Agendamento pelo telefone (27) 9 9252-7525. Para mais informações, acesse o site museuvale.org.
Diversão
Circo do Noel
Apresentação circense de Swing Flag, Cubo, Acrobacia. Data: domingo (15). Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h. Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.