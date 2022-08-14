Domingo (14) tem pagode, especial do Dia dos Pais e festival de vinhos; veja agenda

FESTIVAIS
- PUXADINHO MOXUARA - ESPECIAL DIA DOS PAIS
- Com gastronomia, cerveja artesanal e shows com diversas bandas. No estacionamento externo do Shopping Moxuara, Piso L1. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. A programação será aberta ao público a partir das 17h. Às 20h30, rola show de Bloco Simpatia. Entrada franca.
- FESTIVAL ESPÍRITO GEEK
- Com campeonatos de E-Sports, oficinas, exposição de quadrinhos, desfile de cosplay, área para jogos, além de palco com atrações especiais, como palestras e apresentações de bandas, grupos de dança K-pop, shows de stand-up comedy e muito mais. A partir das 11h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 30, à venda no dia do evento ou no site do festival.
- VINHO FESTIVAL
- Quinze estandes participam do evento oferecendo vinhos para todos os gostos e bolsos, além de opções gastronômicas, espaço kids e programação musical. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Abertura às 17h, com shows com Saulo Simonassi. Cláudio Bocca e Banda Trilha se apresentam a partir das 19h. Entrada franca.
- 2º FESTIVAL SABORES & CANÇÕES
- Circuito gastronômico com 14 restaurantes de Colatina que criaram pratos exclusivos para o festival, além de música ao vivo. A programação segue o horário de funcionamento dos restaurantes. Até 22 de agosto. Entrada franca.
- ARACUZ SABORES
- Com diversas opções gastronômicas, aulas de culinária ministradas por chefs renomados, circuito de cervejas artesanais e programação musical, na Barra Sahy, em Aracruz. A partir das 11h, abertura da praça de alimentação; às 12h, Marcelo Rocha; às 15h, Samba e Pagode com a Banda Filipinho, e, às 18h, moda de viola, com Adilson & Deosdeti.
MÚSICA AO VIVO
- BEAT CLUB - DIA DOS PAIS
- Rock na calçada, edição especial para o Dia dos Pais. A partir das 16h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
- PAGODE DOS PAIS
- Com Pagolife, Sem Medida, Samba Sim, Violência Não e Fabrini. A partir das 16h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Os 100 primeiros ganham uma cerveja longneck.
- ESPECIAL DIA DOS PAIS
- Com Herlon. A partir das 14h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
- PAGODE DO CORRERIA
- Com Sem Medida, Nandinho e DJ Nenenzão. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até meia-noite. Ingressos: R$ 20 (até 00h).
- DEIXA EM OFF
- Com Frazão, Fred (Macucos), Henrique (Leqsamba), Gustavo Venturini e DJ Marcelo Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Entrada franca até 22h.
- RODA DE SAMBA
- Com Alisson do Banjo, Tiago Costa, Nandinho, Samba Junior e DJ Kayonavoz. A partir das 17h, no Gordinho Sambão. Entrada franca até 19h.
- COCO BAMBU VITÓRIA
- Com Naomhi Voz e Violão, às 12h, e Onay, às 19h30. No Coco Bambu Vitória. R. João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
TEATRO
- ENCANTO - A FAMÍLIA MADRIGAL
- Espetáculo traz personagens do filme vencedor do Oscar ("Encanto") para a capital capixaba. A partir das 16h, no Clube Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 60 (meia) e R$ 80 (meia solidária), à venda no site Sympla.
LAZER
- OFICINA DE DOCES
- Oficina de bolo de pote. A partir das 15h, no piso L2 do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
- ARTE NO PARQUE
- Com palhaço Xico Xeroso, contação de história, com Ione Duarte, e show, com Jura Fernandes. A partir das 10h, no Parque da Prainha de Vila Velha. Entrada franca.
- CIRCO DO PATATI PATATÁ
- O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento. Até 21 de agosto.
- A BELA E A FERA EXPERIENCE
- Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 10h30, 13h, 15h, 17h, 19h e 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser adquiridos pelo site A Bela e a Fera Experience.
- SUPER FORÇA HQ
- Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
- PATRULHA CANINA
- Circuito interativo da Patrulha Canina. De segunda a quarta, das 10h às 22h; de quinta a sábado, das 10h às 23h, e aos domingos, das 11h às 23h. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 40 (30 min) e R$ 60 (60 min). Até 24 de agosto.
- MAGIC PARK
- Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
- MUNDO DA DIVERSÃO
- Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
- TARDE ENCANTADA
- Com Teatro de Fantoches. Sessões às 15h e às 16h, no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Inscrições pelo site do Shopping. Entrada franca.
EXPOSIÇÃO
- MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ
- Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.