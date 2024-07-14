Domingo (14) no ES com Vanessa da Mata, Pele Morena e festival de rock em shopping

Shows
Puxadinho Moxuara
O evento gratuito contará com nove bandas capixabas, aulões de forró e pagode, diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, a partir das 17h. Local: Espaço Multiuso, piso L4 do Shopping Moxuara, Cariacica. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Entrada gratuita. No domingo, aulão de pagode (19h) e Pele Morena (20h30).
Ilha do Rock
Festival de rock com shows de André Carvalho, Cadu Caruzo, Guto Ferrari canta Beatles e Saulo Simonassi, cervejarias e food trucks. De 12 a 14 de julho. Horários: 17h às 22h (sexta), 12h às 22h (sábados e domingos). Entrada gratuita. Local: Estacionamento Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Festival da Baleia
Nos dias 13 e 14 de julho, na Praia da Guarderia, em Vitória. No domingo, a partir das 8h, e contará com feira de adoção pet, feiras de artesanato e shows de Samba Ju (19h) e Vanessa da Mata (20h30). Evento gratuito.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Do dia 12 a 21 de julho, com mais de 75 atrações e 30 oficinas dedicadas a instrumentos musicais, canto, práticas de conjunto, coral e danças típicas. No domingo, a partir das 12h e contará com Grupo Folkloristico Pietra Azzurra, Douglas Lopes Canta Erasmo e Forró Bemtivi Canta Luiz Gonzaga, em Domingos Martins.
Teatro
Sitio do Pica-Pau Amarelo
A partir das 17h, no Teatro da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos de R$ 40 até R$ 100, à venda no site da LeBillet.
Especial
Tradicional Italia Unita
No distrito de Guaraná, em Aracruz, de 11 a 14 de julho. Além de apresentações que ressaltam a cultura italiana, o evento reserva shows populares com grandes nomes da música capixaba. No domingo, show italiano com Banda Gioco Di Mora, show com Carlinhos Rocha. Entrada gratuita.
Boulevard Geek XP
De 12 a 14 de julho, a partir das 14h, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Classificação livre. No domingo, conta com Kyori, Suzaku, apresentações kpop, Desfile Cosplay, Random Play, Karaokê, Quiz Geek e Qual a música (versão anime).
I Love Pizza
De 9 a 21 de julho. Nas pizzarias Figata, Mister Pizza, Pizza Hut e Patroni localizadas no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Quanto: R$ 49,90 o combo promocional com pizza + bebida. Veja matéria de HZ.
Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do ES
De 11 a 14 de julho. Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingo, das 10h às 18h. Onde: Praça do Papa. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. No domingo, com Grupo Folclórico de Dança Imperial Português, Grupo Cultural os Carroceiros, Jardel/Jefferson Passamani e Banda.
Baladas e música ao vivo
Deixa em Off
Com Frazão, Saulin e Maycon Sarmento no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Leoziinho, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Quem Juntou Separa
Com Curtição e Muleke027, no Correria Music Bar a partir das 23h. Ingressos: R$ 20 (mulher), R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Rock na Calçada
No Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB, Samba, Bossa
Com Alry e Gabriel Ferreira, na A Oca, a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Épico Beach Bar
A partir das 14h. No Épico Bar, Av. José Miranda Machado, 345, Curva da Jurema, Vitória.
Samba
Samba Com Sol Pessoa, no Brizz, a partir das 13h. Entrada gratuita. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Diversão
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Tarde Encantada
Espetáculo A Pequena Sereia. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Link para as inscrições no site do Shopping. Gratuito.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de água viva - Circuito do fundo do mar - Historinha do tubarão - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Férias Espetaculares
Musicalização infantil. Horário: 17h Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Retirada de ingressos: cadastro no site do Shopping. Gratuito. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Férias Montserrat
Recreação gratuita e piquenique com brincadeiras. Horário: das 14h às 17h Local: Piso L3, Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras. Ingressos gratuitos no site da Sympla.
Exposições
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição SmartZoo
Exposição com 22 réplicas de animais em tamanho real, som e movimento. Gratuito. Data: de 02 de julho a 04 de agosto. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 14h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, piso L1. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fabulatórios e Desejos
Exposição coletiva na Casa Caipora. Visitação: até 25 de agosto. Horários: Terça a Quinta: 16h às 23h. Sexta, sábado, domingo: 18h às 1h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 17 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
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